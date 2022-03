Par Ludo­vic Lavaucelle

C’est un petit coup de ton­nerre dans les médias amé­ri­cains : le pro­gres­siste New York Times (NYT) recon­naît que l’ordinateur por­table trou­vé en octobre 2020 appar­te­nait bien à Hun­ter Biden. L’article (acces­sible par le lien) du quo­ti­dien, très favo­rable à la gauche du Par­ti Démo­crate, relate assez lon­gue­ment l’actualité judi­ciaire du fils ter­rible de Joe Biden. Ce der­nier avait recon­nu fin 2020 qu’une enquête fédé­rale s’intéressait à ses acti­vi­tés de lob­byiste, et à des sommes impor­tantes dues au fisc amé­ri­cain. Le NYT pré­cise qu’Hunter Biden a ver­sé plus d’1 mil­lion de dol­lars en 2021 pour régler cette dette – ce qui pour­rait atté­nuer une peine future. Mais, cachée au milieu de ce long article, se trouve la confir­ma­tion que les cour­riels trou­vés dans le disque dur de l’ordinateur sont authen­tiques… Le fils Biden, plus connu pour sa consom­ma­tion de stu­pé­fiants et sa fré­quen­ta­tion assi­due de femmes à la ver­tu stu­pé­fiée, a faci­li­té la conclu­sion de « deals » impor­tants avec des hommes d’affaires chi­nois, des oli­garques kaza­khs et russes. Il a aus­si tra­vaillé pour le géant ukrai­nien de l’énergie Buris­ma Hol­dings, à la répu­ta­tion sul­fu­reuse… L’angle de l’enquête fis­cale se borne à mettre en lumière qu’Hunter Biden aurait dû s’enregistrer en tant qu’agent repré­sen­tant des inté­rêts étran­gers, et donc s’acquitter d’impôts tar­di­ve­ment réglés. Mais l’affaire va bien au-delà d’une « pho­bie admi­nis­tra­tive » et met en lumière deux scandales :

Sur ce que révèlent les com­mu­ni­ca­tions d’abord… Le 14 février 2014, un ver­se­ment de 3,5 mil­lions de dol­lars a été reçu par le consor­tium Rose­mont Sene­ca Thorn­ton, dont Hun­ter Biden est l’un des fon­da­teurs. La pro­ve­nance : Yele­na Batu­ri­na, une oli­garque russe mariée à un ancien maire de Mos­cou appar­te­nant au cercle rap­pro­ché de Vla­di­mir Pou­tine. La rai­son de ce paie­ment n’est pas claire mais l’avocat de Hun­ter Biden affirme que son client n’en a pas pro­fi­té… Qui donc ? Du reste, une coïn­ci­dence étrange : Madame Batu­ri­na ne fait pas par­tie de la liste des oli­garques russes visés par les sanc­tions amé­ri­caines. Un oubli ? Une faveur ? Biden fils a, de plus, per­çu 83 333 dol­lars par mois de Buris­ma Hol­dings pour sié­ger à son comi­té de direc­tion. Au total, on estime que des dizaines de mil­lions de dol­lars lui ont été ver­sés ces huit der­nières années pour des mis­sions mal défi­nies. Les cour­riels venant de ses contacts montrent qu’il ven­dait sur­tout l’accès à son Vice-Pré­sident de père, sous la pré­si­dence Oba­ma. Il est éta­bli par ailleurs que Joe Biden a bien assis­té à plu­sieurs réunions avec les par­te­naires de son fils. Les cour­riels d’Hunter font réfé­rence à « mon gars » ou le « patron » à qui aurait été réser­vée une par­tie des sommes reçues… Il y a peu de doutes sur l’identité de cette ombre puis­sante men­tion­née. Joe Biden a d’abord nié avoir ren­con­tré qui que ce soit, puis ne plus se sou­ve­nir pré­ci­sé­ment et n’avoir ser­ré que quelques mains…

Ensuite, tous les médias favo­rables aux Démo­crates ont pré­ten­du qu’il s’agissait d’une cam­pagne de dés­in­for­ma­tion mon­tée par les Russes. C’est le New York Post (favo­rable aux Répu­bli­cains) qui avait fait sa « une » en octobre 2020 sur le conte­nu de l’ordinateur, à quelques semaines de l’élection pré­si­den­tielle. Or, le NYT, comme le Washing­ton Post et les grandes chaînes CNN, ABC, CBS etc… ont tous dési­gné les Russes en tant qu’instigateurs, sur la foi d’un avis pro­ve­nant de plu­sieurs res­pon­sables du ren­sei­gne­ment. Pro­blème : ces der­niers n’ont rien affir­mé. Ils ont expri­mé un soup­çon tout en pré­ci­sant qu’ils n’avaient pas de preuves. Les médias n’ont rete­nu que le soup­çon qu’ils ont trans­for­mé en affir­ma­tion venant d’experts… Pire encore, les « Big Tech » – Twit­ter et Face­book – ont tem­po­rai­re­ment fer­mé les comptes du New York Post et cen­su­ré tout conte­nu par­lant de cette affaire. On se sou­vient que l’équipe de cam­pagne d’Hillary Clin­ton avait cher­ché à accu­ser le Pré­sident Trump d’être sou­te­nu par la Rus­sie, ce qui avait conduit à une cou­ver­ture média­tique mas­sive et à une enquête fédé­rale jusqu’à son mi-man­dat. On sait aujourd’hui que tout était faux (voir LSDJ 1513). Concer­nant l’ordinateur aux cour­riels embar­ras­sants, les grands médias et les GAFAM ont fait alliance pour tuer l’affaire dans l’œuf en arguant qu’il était de leur devoir de ne pas pro­pa­ger de « fake news ». Mais l’article du New York Post disait vrai !

L’opposition répu­bli­caine demande l’ouverture d’une enquête fédé­rale. Tout Pré­sident qu’il est, Joe Biden n’est pas res­pon­sable des agis­se­ments de son fils. Mais l’opposition réclame l’assurance qu’il ne gêne­ra pas l’enquête sur les for­tunes ver­sées par des inté­rêts étran­gers. Elle réclame aus­si une enquête sur la déon­to­lo­gie des médias qui ont caché cette affaire sus­cep­tible de peser sur l’élection de 2020. Joe Biden a gagné avec 51% des votes popu­laires. Un son­dage de Media Research Cen­ter montre que 50% des élec­teurs de Biden ne savaient rien de cette his­toire et, qu’étant infor­més, 10% d’entre eux auraient voté autrement…

