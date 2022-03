Par Guil­hem de Tarlé

A l’affiche : Bel­fast, un film anglais de Ken­neth Bra­nagh, avec Jude Hill (Bud­dy), Jamie Dor­nan, Cai­tro­na Balfe, Cia­ran Hinds et Judie Dench (res­pec­ti­ve­ment ses père, mère, grand-père et grand-mère).

Ken­neth Bra­nagh, né en 1960 à Bel­fast, nous raconte l’histoire d’une famille « modeste » pro­tes­tante et d’un petit gar­çon de 9 ans qui lui res­semble – il parle d’ « auto­fic­tion » – dans un quar­tier popu­laire catho­lique de la ville, au milieu des mani­fes­ta­tions et affron­te­ments qui ont secoué l’Ulster à la fin des années soixante. On ne s’ennuie pas, mais l’intérêt du film me paraît ailleurs, dans l’Histoire, qu’il m’a inci­té à relire, du conflit oppo­sant l’île irlan­daise à son conqué­rant du XIIème siècle, l’Angleterre.

Guerre de ter­ri­toire, mais aus­si guerre de reli­gion. Par l’Acte de supré­ma­tie, de 1534, Hen­ri VIII Tudor fonde l’Église angli­cane, tan­dis que l’Irlande, colo­ni­sée, reste catho­lique, qui avait été évan­gé­li­sée dès le Vème siècle par le futur St Patrick.

C’est au len­de­main de la Grande Guerre, après la « révolte de Pâques » des 23/29 avril 1916, que le Sinn Fein (Nous-mêmes en gaé­lique) pro­cla­ma uni­la­té­ra­le­ment, en jan­vier 1919, l’indépendance de l’Irlande. Il s’ensuivit trois ans de gué­rilla jusqu’au trai­té de Londres du 6 décembre 1921, qui par­ta­gea l’île entre l’« État libre » d’Irlande et l’Ulster, par­tie inté­grante du Royaume Uni. Ce trai­té fut adop­té par le Par­le­ment irlan­dais contre l’avis d’Eamon de Vale­ra, pré­sident de la Répu­blique, et de l’IRA (Irish Repu­bli­can Army) qui conti­nuèrent quelques années la lutte pour la réuni­fi­ca­tion de l’île.

Vain­queur des élec­tions de 1932, Eamon de Vale­ra fit adop­ter une nou­velle consti­tu­tion en 1937 qui abo­lit le sta­tut de domi­nion et décla­ra l’Irlande État indé­pen­dant et sou­ve­rain sous le nom d’EIRE. Enfin la Répu­blique d’Irlande fut pro­cla­mée le 18 avril 1949 qui rom­pit avec le Com­mon­wealth britannique.

Dans l’Ulster anglaise de 1922, les pro­tes­tants repré­sen­taient les deux tiers de la popu­la­tion et jouis­saient, avec le par­ti unio­niste, du mono­pole du pou­voir tan­dis que les catho­liques récla­maient des liens plus étroits avec l’Irlande du sud jusqu’à l’intégration pure et simple de l’Ulster à ce pays. A cette divi­sion reli­gieuse s’ajoutait une divi­sion sociale entre la majo­ri­té pro­tes­tante, par­tie la plus riche de la popu­la­tion, et les catho­liques qui s’estimaient bri­més en matière d’emploi et loge­ment. L’agitation reprit à la fin des années soixante avec des mani­fes­ta­tions et des affron­te­ments san­glants et le retour du ter­ro­risme de l’IRA, impo­sant l’appel à l’armée par le gou­ver­ne­ment britannique.

C’est de cette dif­fi­cul­té de « vivre ensemble » – res­ter ou par­tir – que nous parle le réalisateur.

30 ans de guerre civile et 3 500 morts abou­tirent, avec Tony Blair, à l’Accord du Ven­dre­di Saint du 10 avril 1998, approu­vé par réfé­ren­dum en Irlande du Nord et en Répu­blique d’Irlande, qui mit notam­ment fin à la reven­di­ca­tion ter­ri­to­riale de cette der­nière sur la première.

Qu’en est-il aujourd’hui ? Que sont deve­nus les Unio­nistes ? on sait, en tout cas, que la ques­tion irlan­daise a été repo­sée par le Brexit avec la fron­tière anglaise de l’Union euro­péenne qui sépare les deux Irlande.