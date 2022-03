Quand il avait décla­ré à grand ren­fort de com­mu­ni­ca­tion qu’il sou­hai­tait « la fin de l’exploitation d’hydrocarbures en 2040 sur le ter­ri­toire fran­çais », Nico­las Hulot n’avait pas pris grand risque : la France pro­duit aujourd’hui moins de 1 % de sa consom­ma­tion annuelle, et en 2040, ce sera pro­ba­ble­ment zéro. Si la pro­duc­tion d’hydrocarbures avait repré­sen­té 20 % du PIB, le Pré­sident aurait sur­ement modé­ré son enthousiasme.

En « mon­trant les muscles » et en décré­tant un embar­go sur les impor­ta­tions d’hydrocarbures russes afin de « main­te­nir une pres­sion crois­sante sur Pou­tine et sa machine de guerre », Joe Biden ne prend pas grand risque. En dehors de quelques pro­duits raf­fi­nés, les États-Unis n’importent ni gaz ni pétrole de Rus­sie. Grâce au gaz de schiste, le pays de l’Oncle Sam est auto­suf­fi­sant en gaz et son mar­ché cap­tif (le Hen­ry Hub) béné­fi­cie d’un prix 15 fois moins éle­vé qu’en Europe.

