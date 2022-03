Le cas Ménard

Par Oli­vier Perceval

Robert Ménard met les pieds dans le plat, mieux que ça : il saute à pieds joints dans la sou­pière et s’agite dans les médias, les­quels ne le trouvent fina­le­ment pas si anti­pa­thique que ça, pour mieux écla­bous­ser ses anciens amis.

« La semaine der­nière, Robert Ménard fai­sait son mea culpa sur les migrants (il a décla­ré avoir « honte » de ce qu’il avait pu dire au sujet des Syriens ou des Ira­kiens fuyant la guerre). Une séquence vive­ment cri­ti­quée par Marion Maré­chal, qui a esti­mé que Robert Ménard devrait « dire ça aux morts et aux muti­lés à vie, vic­times du Bata­clan » visés par des migrants isla­mistes. « C’est minable, juste minable. J’allais ajou­ter un mot plus dur, c’est dégueu­lasse », a jugé Robert Ménard, visi­ble­ment remon­té, qui a pour­sui­vi : « que Marion Maré­chal ne se prenne pas pour une espèce de géo­po­li­ti­cienne de pla­teau de télé­vi­sion et qu’elle aille voir un petit peu ce que c’est que le mal­heur des gens » nous rap­porte CNews. Nous pou­vons nous éton­ner que celui qui sup­pliait les uns et les autres de ne pas tenir de pro­pos outran­ciers en vue d’une récon­ci­lia­tion future use de tels pro­pos ! Nous pou­vons éga­le­ment nous inter­ro­ger sur le rôle pos­sible « d’idiot utile » que lui feraient jouer les tenants d’un deuxième tour Macron/Le Pen …

Il se trouve qu’à l’Action Fran­çaise nous connais­sons bien Marion Maré­chal et Robert Ménard, ce der­nier ayant même été reçu dans nos locaux pour pré­sen­ter son livre. Il a fait un tabac.

On peut sup­po­ser que le maire de Béziers qui se situe aujourd’hui à la curieuse confluence de Marine Le Pen et d’Emmanuel Macron, est vic­time d’une espèce de juvé­nile et naïve crise de conscience qu’il prend sin­cè­re­ment pour de l’honnêteté mais qui n’est rien d’autre qu’une suc­ces­sion de réac­tions épi­der­miques, com­man­dées par un sen­ti­men­ta­lisme domi­nant dans la pen­sée du siècle, ce qui en fait un jouet idéal pour les tristes sires qui l’environnent avec leur morgue et leur cynisme. Mais je m’en vou­drais de jouer « les petits mufles réa­listes », si jus­te­ment dénon­cés par Ber­na­nos, pour m’en tenir uni­que­ment à cette explication.

Il y a chez ce per­son­nage qui aime authen­ti­que­ment « les gens », un réel aga­ce­ment jus­ti­fié pour cet autre camp du bien, qu’on appelle les « natios » et dont le com­por­te­ment est en effet par­fois aus­si hor­ri­pi­lant que celui de la gauche bien-pen­sante et mora­li­sa­trice. Une pen­sée sou­vent binaire et exclu­sive, mais qui ne s’applique pas à Marion Maré­chal. Nous avons accueilli à Paris Marion Maré­chal il y a quelques années dans le cadre d’un congrès roya­liste. Nous avons pu mesu­rer à quel point son rai­son­ne­ment est cohé­rent et sérieux et avons nour­ri l’espoir qu’un jour elle incli­ne­rait, comme le firent d’autres grands cadres his­to­riques de l’AF à l’époque de Maur­ras, pour le natio­na­lisme inté­gral, c’est-à-dire en réa­li­té, le seul natio­na­lisme qui pousse la logique jusqu’à son terme et qui abou­tit au retour de l’Etat royal.

Bref, nous appré­cions beau­coup Marion Maré­chal qui est res­tée en lien avec quelques-uns de nos amis, mais nous ne nous inter­di­sons pas de nous en démar­quer si néces­saire : l’AF n’est pas un par­ti de godillots mais un mou­ve­ment com­po­sé de mili­tants et de mili­tantes qui ont appris à pen­ser par eux-mêmes. Ils sont donc capables à tout moment de lais­ser s’exprimer leur esprit critique.

S’agissant de Robert Ménard, Gabrielle Clu­zel, rédac­trice en chef de Bou­le­vard Vol­taire, qui prend bien soin de pro­cla­mer son indé­pen­dance (« S’il fait par­tie de l’his­toire de Bou­le­vard Vol­taire, Robert Ménard n’a plus aucun lien opé­ra­tion­nel avec la rédac­tion, ni for­mel, ni infor­mel ») et le connait fort bien pour avoir tra­vaillé avec lui, est celle qui peut en par­ler le mieux :

« Je dirais sim­ple­ment qu’il n’est pas homme de cal­cul. Je crois donc Robert Ménard plei­ne­ment sin­cère, il fait sim­ple­ment par­tie de ces hommes affec­tifs à sin­cé­ri­tés suc­ces­sives qui expriment sans fard ce qu’ils pensent au moment où ils le pensent, au gré de ce qu’ils res­sentent. Je rajou­te­rais, par ailleurs, qu’il est un prag­ma­tique. Qui aime agir et se retrous­ser les manches, et ne peut sup­por­ter de res­ter trop long­temps dans le camp de ceux qui, faute d’être aux affaires, doivent se conten­ter de bras­ser des idées et de cri­ti­quer ; bref, le camp de l’opposition. »

Quant à nous, sur la ques­tion de l’Ukraine, comme sur la ques­tion de la sécu­ri­té des fron­tières que ce soit pour les migrants et les réfu­giés, nous déplo­rons comme Marion le manque de rigueur de nos admi­nis­tra­tions et le tro­pisme atlan­tiste de la plu­part de nos édiles.

Robert Ménard est assu­ré­ment un bon maire, mais est-il un vision­naire poli­tique au sens régalien ?