Par la rédac­tion de l’ASAF

Le 8 sep­tembre 1993, devant les sta­giaires civils et mili­taires du Centre des hautes études de l’ar­me­ment (Chear), mon­sieur Fran­çois Léo­tard, alors ministre de la Défense, dénon­çait avec force la thèse expri­mée par mon­sieur Laurent Fabius lorsqu’il était pre­mier secré­taire du par­ti socia­liste selon laquelle la France devait désor­mais, après l’écroulement de l’Union sovié­tique, savoir engran­ger « les divi­dendes de la paix » en dimi­nuant son bud­get mili­taire. Il y aurait un grave risque, expli­quait alors Fran­çois Léo­tard, pour notre pays et pour la paix elle-même, à se lan­cer dans un « désar­me­ment budgétaire ».

S’il a été enten­du par les sta­giaires du Chear, mon­sieur Léo­tard ne l’a guère été par ses amis poli­tiques. En effet, à peine votée, la loi du 2 juillet 1996 rela­tive à la pro­gram­ma­tion mili­taire pour la période 1997 à 2002, pre­mière loi votée s’appliquant à la nou­velle armée pro­fes­sion­nelle déci­dée par mon­sieur Jacques Chi­rac, pré­sident de la Répu­blique, et annon­cée le 22 février pré­cé­dent, était déjà ampu­tée. Il fal­lut, sur les injonc­tions de mon­sieur Alain Jup­pé, Pre­mier ministre, déga­ger 20 mil­liards de francs d’économie (nous n’étions pas encore pas­sés à l’Euro) sur les quatre pre­mières années d’exécution de la loi.

Dès lors, le bud­get de la Défense ne ces­sa de s’éroder jusqu’à l’arrivée de mon­sieur Emma­nuel Macron qui stop­pa cette dérive mor­ti­fère. Mais les retards accu­mu­lés ne pou­vaient plus être ins­tan­ta­né­ment com­blés et seuls la durée et le res­pect des enga­ge­ments finan­ciers pou­vaient les pallier.

Et pata­tras ! Vingt-cinq ans plus tard, la Rus­sie, encore elle, certes qui n’est plus sovié­tique, mais qui a à sa tête un nou­veau tsar dont l’obsession est de recons­ti­tuer l’Empire sovié­tique, attaque l’Ukraine et menace la paix glo­bale en Europe. Comble d’ironie, il s’agit bien de la Rus­sie dont l’effondrement trop tôt consi­dé­ré comme défi­ni­tif avait four­ni le pré­texte aux fameux « divi­dendes de la paix ».

L’attaque de l’Ukraine par la Rus­sie était écrite depuis 2014 avec la crise du Don­bass voire depuis 2008 avec l’exemple géor­gien. Cepen­dant, la diplo­ma­tie fran­çaise et le pré­sident de notre Répu­blique ont inuti­le­ment ges­ti­cu­lé devant mon­sieur Pou­tine oubliant un adage tou­jours démon­tré dans l’Histoire : quand un dic­ta­teur parle de paix, il ment, quand il parle de guerre, il dit la vérité.

À l’inverse de tous ces dénis de la réa­li­té, dès son acces­sion à sa pré­cé­dente fonc­tion de chef d’état-major de l’armée de Terre, en 2019, l’actuel chef d’état-major des Armées, le géné­ral Thier­ry Bur­khard, n’a ces­sé d’alerter sur le pro­bable retour de conflits où l’on assis­te­rait à une résur­gence du com­bat de haute inten­si­té. Il nous faut, n’a‑t-il ces­sé de répé­ter, « gagner la guerre avant la guerre ». Cette forme de dis­sua­sion « clas­sique » sous-entend un effort consi­dé­rable de « réar­me­ment » comme ce fut le cas pour la mise en place de notre dis­sua­sion nucléaire. On est bien loin des « divi­dendes de la paix », for­mule dont l’inanité nous est cruel­le­ment démon­trée par mon­sieur Poutine.

Aujourd’hui, les hypo­thèses du géné­ral Bur­khard se véri­fient. Dès lors, que peut faire la France au plan mili­taire ? Elle maté­ria­lise sa pré­sence dans l’OTAN en épar­pillant quelques poi­gnées d’hommes et de femmes dans des pays membres de l’OTAN et fron­ta­liers avec la Rus­sie ou l’Ukraine : pré­sence de 300 hommes et d’un esca­dron de chars en Esto­nie, envoi de 500 hommes en Rou­ma­nie. On voit bien qu’il s’agit là de gestes sym­bo­liques, mais, à la véri­té, pour­rait-on vrai­ment faire plus ? Avec une armée de Terre taillée au plus juste depuis sa pro­fes­sion­na­li­sa­tion et ne com­plant aujourd’hui que 121 000 per­sonnes (guère plus que la Gen­dar­me­rie qui en tota­lise 101 000), par ailleurs déjà très enga­gée, pas seule­ment au Sahel mais armant des bases per­ma­nentes en Afrique et déployant des forces de sou­ve­rai­ne­té Outre-mer, celle-ci est en limite de rup­ture. Ce qui sera mis là sera for­cé­ment pris ailleurs.

À terme quelle est l’issue ? Si l’Union sovié­tique comp­tait 360 mil­lions de res­sor­tis­sants, les Russes ne sont plus aujourd’hui que 144 mil­lions soit l’équivalent des popu­la­tions cumu­lées de l’Allemagne et de la France. Par ailleurs la Rus­sie, avec un PIB équi­valent à celui de l’Espagne, est un pays pauvre alors que l’Union euro­péenne est la pre­mière puis­sance éco­no­mique du monde.

Il n’est donc pas besoin d’être grand clerc pour com­prendre que le salut ne peut venir que de là. D’ailleurs, mon­sieur Pou­tine, lui, l’a très bien com­pris. Il s’oppose de toutes ses forces à cette UE démo­cra­tique dont le pos­sible effet de conta­gion sur ses peuples lui fait peur. C’est parce que la démo­cra­tie avait atteint l’Ukraine qu’il a déci­dé de l’éradiquer.

Par son impuis­sance face à un homme qui ne rai­sonne qu’en terme de rap­port de force, l’Europe paie aujourd’hui le relâ­che­ment dont elle a fait preuve, col­lec­ti­ve­ment, en matière d’effort de défense pen­dant des décen­nies. Consa­crer les moyens néces­saires à sa défense, c’est faire un inves­tis­se­ment en faveur de la paix. Les divi­dendes de la paix dont par­lait mon­sieur Fabius, c’est mon­sieur Pou­tine qui aujourd’hui les empoche.

La RÉDACTION de l’ASAF

