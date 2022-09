Olivier Perceval, nouveau Secrétaire général de l’Action française

En conclusion du CMRDS, qui fut cette année encore une réussite, Francis Venciton a souhaité mettre fin à ses fonctions de Secrétaire général pour mieux se consacrer à un projet essentiel pour l’avenir de notre mouvement, la mise au point d’un institut de recherche qui permettra de mieux rayonner dans les milieux universitaires français et internationaux.

Il a transmis le flambeau à Olivier Dejouy, qui porte le pseudo politique d’Olivier Perceval, et qui a déjà occupé le poste de Secrétaire général il y a dix ans.

Entré à la Restauration nationale en 1970, à l’âge de 15 ans, Olivier Perceval participa à l’aventure de la NAF, qu’il quitta quand sa transformation en NAR s’accompagna de l’effacement de la doctrine maurrassienne. Militant infatigable de la cause royale (il participa notamment à la création du MRF – Mouvement royaliste français, du GLR – Groupe de liaison royaliste, et fut l’un des piliers du site Les Manants du Roi), il deviendra Secrétaire général de l’Action française en 2007, immédiatement accompagné de François Marcilhac, actuel directeur politique de notre mouvement.

Au bout de sept ans, ayant entamé la réunification de l’Action française et de la Restauration nationale, il laisse à son adjoint François Bel-Ker la conduite du mouvement, entre au Bureau politique et assume la rédaction en chef du site actionfrancaise.net.

Il est aujourd’hui de retour à la tête d’un mouvement qui a considérablement évolué depuis son dernier mandat. La grave crise sociale, politique et géopolitique que nous traversons, et qui va encore s’aggraver, nécessitera un engagement total de l’Action française contre une République asservie à Bruxelles et à Washington.

C’est cet engagement au service de la France et des Français que prend le nouveau Secrétaire général.