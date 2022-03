C’est en simple citoyen natif de Corse et y vivant que votre ser­vi­teur s’adresse à vous, en porte-parole d’une oppo­si­tion pour l’instant défaillante. Vous avez été dési­gné en catas­trophe pour éteindre un violent incen­die en Corse par la négo­cia­tion avec les élus de l’île. Mais à la veille de votre visite sur place, vous avez déjà brû­lé toutes vos muni­tions en décla­rant, dans les colonnes de Corse-Matin, que vous étiez « prêt à aller jusqu’à l’autonomie », objec­tif affi­ché des séparatistes.

Sachez d’abord, Mon­sieur le Ministre, que lorsque l’on achète la paix, on se met en posi­tion de la payer de plus en plus cher, comme à Munich.

La suite ici.