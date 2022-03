L’euthanasie, un déni de liberté

Erwan Le Morhe­dec, avo­cat, chro­ni­queur à La Vie et ani­ma­teur du blog Koz­tou­jours, vient de publier un livre fort (1) qui pro­pose un tour d’horizon très com­plet et argu­men­té sur l’euthanasie. Entretien.

La Nef – Com­ment avez-vous été ame­né à vous inté­res­ser à la ques­tion de l’euthanasie, en quoi est-ce un enjeu impor­tant pour l’avenir ?

Erwan Le Morhe­dec – J’ai eu, très jeune, des échanges sur la prise en charge de la fin de vie avec une amie infir­mière en soins pal­lia­tifs. C’était à la fin des années 90, à une époque où ils étaient encore embryon­naires. De fait, si le geste eutha­na­sique me révolte, j’avais bien conscience qu’on ne peut pas se conten­ter de répondre par un inter­dit à une per­sonne souf­frante. En ce qui concerne l’avenir, on peut assez pro­saï­que­ment rele­ver qu’il y a aura en 2060 200 000 cen­te­naires contre 1000 en 1970. La ques­tion est de savoir si l’on pla­ce­ra la prio­ri­té dans la prise en charge humaine et fra­ter­nelle des Fran­çais âgés ou si les pro­grès de la men­ta­li­té eutha­na­sique feront peser sur nous une sug­ges­tion insis­tante de par­tir « dans la digni­té », et décou­ra­ge­ront l’imagination au ser­vice des plus âgés.

