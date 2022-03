Le 12 mars der­nier se tenait dans les locaux pari­siens de la Res­tau­ra­tion Natio­nale-Action Fran­çaise le congrès des cadres de l’AF. Envi­ron quatre-vingts chefs de sec­tion, pré­si­dents de fédé­ra­tion et cadres natio­naux étaient réunis à la suite de la nomi­na­tion par le Comi­té Direc­teur de l’action fran­çaise de Fran­cis Ven­ci­ton en rem­pla­ce­ment de Fran­çois Bel-Ker à la fonc­tion de secré­taire géné­ral du mou­ve­ment. En effet après trois man­dats de trois ans, celui qui a opé­ré un redres­se­ment spec­ta­cu­laire de notre mou­ve­ment, n’a pas sou­hai­té repar­tir pour un qua­trième man­dat. Ce chef rigou­reux, métho­dique et proche des mili­tants fut ova­tion­né au cours de la petite fête en son hon­neur qui fut orga­ni­sée à la suite d’une longue jour­née de tra­vail, dont un compte ren­du sub­stan­tiel sera publié prochainement.

Depuis 1955, l’Action fran­çaise a tou­jours eu à sa tête un secré­taire géné­ral pour diri­ger son mou­ve­ment. De 1955 à 1980, Pierre Juhel fut l’homme de la conti­nui­té. Cet ancien chef d’équipe des Came­lots du Roi, solide mili­tant, entraî­neur d’hommes hors pair a per­mis à La Res­tau­ra­tion natio­nale de reprendre sa place durant trois décen­nies au ser­vice de l’intérêt natio­nal. A son décès, Guy Stein­bach, Came­lot du Roi et pré­sident de l’As­so­cia­tion Marius Pla­teau (Asso­cia­tion des anciens com­bat­tants d’Ac­tion Fran­çaise) prit sa suite jusqu’en 1991 où Ber­nard Bon­naves, Came­lot du Roi et Chef de la sec­tion de Besan­çon, prit sa suc­ces­sion. Connu pour son tra­vail remar­quable réa­li­sé dans le Doubs à la tête de sa sec­tion, il fut le secré­taire géné­ral de la Géné­ra­tion Maur­ras. En 1994, Sté­phane Tilloy devient secré­taire géné­ral, poste qu’il occu­pe­ra jusqu’en 1997. Suite à la sépa­ra­tion fra­tri­cide de 1998 entre l’AF de Pierre Pujo et celle d’Hilaire de Cré­miers, Nico­las Kaya­na­kis fut nom­mé secré­taire géné­ral jusqu’en 2001 puis Pierre Pujo, pré­sident des Comi­tés direc­teur d’AF déci­da de ne plus nom­mer de secré­taire géné­ral. Au décès de Pierre Pujo, en 2007, Oli­vier Per­ce­val, came­lot du roi, fut appe­lé pour remettre en place une équipe et ras­sem­bler la famille d’AF. En 2013, Fran­çois Bel-Ker, Came­lot du Roi, lui succéda.

L’Action fran­çaise connait une ascen­sion ful­gu­rante depuis une dizaine d’année. Lycéens, étu­diants, jeunes pro­fes­sion­nels, adhé­rents et l’Action fran­çaise retrouve la Une des médias. La jeu­nesse qui arrive vient pour la for­ma­tion, par patrio­tisme, pour embras­ser une cause qui la dépasse. Fran­cis Ven­ci­ton est de cette jeu­nesse-là. Nait dans une famille de chré­tiens de gauche, Ven­ci­ton à pour unique cer­ti­tude que la véri­té poli­tique passe par les livres. Après quelques années à échan­ger, lire, assis­ter aux confé­rences c’est au milieu des années 2010 que Fran­cis Ven­ci­ton adhère à l’AF. Mili­tant au sein de la sec­tion de Mar­seille, il connai­tra les affres de la vie de notre local de la « rue Nava­rin », entre les attaques de nos adver­saires et les mani­fes­ta­tions pour défendre les inté­rêts fran­çais. Ayant une soif insa­tiable, Fran­cis Ven­ci­ton a plei­ne­ment inté­gré l’axiome maur­ras­sien, « une canne dans la main et dans la poche un bon livre », les auteurs maur­ras­siens n’ont pas plus de secret que les auteurs clas­siques ou que ceux d’en face ou ceux d’à côté…

Inter­ve­nant à Sciences-Po, Har­vard, écri­vant régu­liè­re­ment dans la presse Le Bien com­mun, Poli­tique maga­zine, La Nou­velle Revue Uni­ver­selle, Pré­sent… il fonde l’Insurgé, le jour­nal inso­lent de la jeu­nesse d’AF. Après avoir co-écrit un ouvrage sur l’Ecologie aux Edi­tions de Flore, il relance la revue de poé­sie Points et contre­points qu’il dirige tou­jours à ce jour. Ses études de phi­lo­so­phie éthique et poli­tique appli­quée ne sont jamais vrai­ment loin. Après avoir pris la direc­tion des cercles d’études des lycéens et étu­diants, il devient res­pon­sable du Cercle de Flore et de l’Institut d’Action fran­çaise et c’est en 2020 qu’il devient secré­taire géné­ral adjoint avec, déjà pour mis­sion, de rem­pla­cer Fran­çois Bel-Ker à la fin de son man­dat. Pla­qué Came­lot du Roi en 2021, c’est comme héri­tier de cette élite de mili­tant poli­tique que bien des mou­ve­ments nous envie, que Fran­cis Ven­ci­ton accepte la charge de secré­taire géné­ral et de membre du Bureau Politique.

Là où est l’actualité de l’AF est Ven­ci­ton. Tou­jours en pre­mière ligne, que se soit dans la rue où dans le domaine des idées, on peut comp­ter sur le nou­veau secré­taire géné­ral pour que la dyna­mique sti­mu­lante de ces der­nières années non seule­ment per­dure mais se démultiplie.