CINEMA : Notre-Dame Brûle

Par Guil­hem de Tarlé

A l’affiche : Notre-Dame brûle, un docu-fic­tion fran­çais de Jean-Jacques Annaud, avec Jean-Paul Bordes (géné­ral Gal­let, com­man­dant la Bri­gade de sapeurs-pom­piers de Paris – BSPP – ), Samuel Labarthe (géné­ral Gon­tier, qui dirige les opé­ra­tions de secours lors de l’incendie de Notre-Dame de Paris, sous les ordres du pré­cé­dent auquel il suc­cè­de­ra le 30 novembre 2019) et Mikaël Chi­ri­nian (Laurent Prades, régis­seur de ND de Paris, char­gé de l’inventaire des objets d’art de la cathédrale).

Quand tu m’appelles, j’accours,

mais assure-toi de m’avoir alerté

par les voies les plus rapides et les plus sûres.



Les minutes d’attente te paraîtront longues, très longues,

dans ta détresse pardonne mon apparente lenteur.

Général Casso, L’éthique du sapeur-pompier de Paris

C’est sous les ordres du géné­ral Cas­so, que la BSPP a suc­cé­dé au Régi­ment de sapeurs-pom­piers de Paris qu’il com­man­dait avec le grade de colonel.

Lun­di Saint, 15 avril 2019… mal­gré la gra­vi­té de cette semaine de la mort et de la Résur­rec­tion, mon épouse et moi-même avions déci­dé de célé­brer son anni­ver­saire et son entrée dans sa soixante-dixième année par une séance de ciné­ma sui­vie d’un res­to.

Sime­tierre, ne méri­tait pas d’être vu qui s’est avé­ré un film d’épouvante alors que l’épouvantable se trou­vait ailleurs, à Notre-Dame de Paris que Satan com­men­çait à dévo­rer du feu de l’enfer.

Ai-je vrai­ment pris conscience, à regar­der la fumée à la télé­vi­sion, que tout pou­vait dis­pa­raître ? J’ai en tout cas le sen­ti­ment, aujourd’hui, d’une émo­tion plus forte, plus poi­gnante, avec des larmes aux yeux, à vivre véri­ta­ble­ment ce drame dans ce film catas­trophe, remake dia­bo­li­que­ment réel de La tour infernale.

De la fausse alerte à l’opération sui­cide, le réa­li­sa­teur ne nous cache rien, des hési­ta­tions, des grains de sable, des dys­fonc­tion­ne­ments, des encom­bre­ments, des embou­teillages, mais aus­si des angoisses, des dévoue­ments, des sacri­fices, et donc de la fra­gi­li­té des choses les plus solides et des pro­cé­dures les plus cer­taines. Une chaîne a, mais n’a que, la soli­di­té de son maillon le plus faible,

Après la chute de son clo­cher, Notre-Dame ne se serait-elle pas effon­drée sans la prière de la foule agglu­ti­née tout autour sur les ponts et dans les rues ?

« Sau­ver ou Périr », c’est la devise de la BSPP, mais il s’agit de sau­ver des hommes… et non pas des pierres… fussent-elles…

Hon­neur à ces héros, dont les noms devraient être gra­vés sur les murs de la cathé­drale rénovée

Et mer­ci aux cinéastes d’avoir su les glo­ri­fier avec un tel film pour lequel nous atten­dons un oscar.

A noter aus­si la biblio­gra­phie suivante :