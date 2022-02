Par Julien

En 1648, Louis XIV est encore un enfant. Anne d’Autriche est la régente de la France et Maza­rin son Pre­mier ministre.

Dès le mois de juin de cette année, une par­tie des grands du Royaume insa­tis­faits de la mon­tée du pou­voir royal, se rebelle.

La Fronde visait Maza­rin avant de cher­cher à s’en prendre au jeune roi encore dans sa mino­ri­té.

Pierre Gou­bert, his­to­rien de l’Ancien Régime, nous a rap­pe­lé l’événement en ces termes :

“…Celui qu’elle visait sut, mal­gré des erreurs, sou­pe­ser, contour­ner, mépri­ser et fina­le­ment domi­ner et vaincre, avec une fureur dans le tra­vail et une sou­plesse dans l’in­tel­li­gence dont on trou­ve­rait dif­fi­ci­le­ment l’équivalent.”

On dirait aujourd’hui que le ministre “a fait le job”.

Cet évé­ne­ment a mar­qué Louis XIV. Par réac­tion, il a impo­sé sa main de fer à tous durant son règne.

Depuis, les temps ont bien chan­gé.

Mais la notion de fronde est res­tée.

Et elle est par­fois vue de manière posi­tive.

Emma­nuel Macron, notre cher Pré­sident élu, n’est pas Louis XIV. Jean Cas­tex n’est pas Maza­rin.

En revanche, depuis quelque temps, une par­tie des dépu­tés s’en prend direc­te­ment au gou­ver­ne­ment et lui reproche ver­te­ment sa ges­tion de la crise sani­taire.

Ce qui est en jeu : c’est la liberté.

Le dis­cours de Jean-Luc Mélen­chon à l’Assemblée Nationale

Dans une allo­cu­tion à la fois tru­cu­lente et pleine de bon sens, le dépu­té Jean-Luc Mélen­chon estime que le gou­ver­ne­ment a semé un chaos indes­crip­tible, notam­ment en Mar­ti­nique et en Gua­de­loupe, à cause de son impré­voyance. (1)

Il a regret­té l’envoi de 60 pages de consignes la veille de la ren­trée sco­laire aux ensei­gnants.

Selon lui, ces der­niers ont à peine eu le temps de prendre connais­sance de ces longues ins­truc­tions sani­taires.

Il rap­pelle qu’il est oppo­sé aux passe-sani­taire et vac­ci­nal.

Pour lui, ces mesures portent atteinte aux liber­tés des Fran­çais et sont inef­fi­caces. Il a qua­li­fié ces mesures “d’illusion” parce que même les vac­ci­nés trans­mettent le virus.

Il rap­pelle éga­le­ment que les vac­cins sont pro­té­gés par des licences qui pour­raient être levées. Mais le gou­ver­ne­ment refuse cette option.

Il demande à quoi servent les 91% de vac­ci­nés en France si dans le même temps l’on enre­gistre des records de conta­mi­na­tion.

Enfin, il s’inquiète de l’évolution du mode de contrôle des citoyens, qui dans les années 80 n’é­taient pas ou peu contrô­lés sur leur iden­ti­té et qui désor­mais, peuvent l’être à chaque coin de rue et même dans les bars par presque n’importe qui.

La réponse du Gouvernement

Mon­sieur Véran répond plu­tôt à côté. Il raille le “dépu­té Mélen­chon” sur ses “erreurs” et estime que ses posi­tions sont élec­to­ra­listes.

Il asso­cie par ailleurs ses prises de posi­tion à celles de Mes­sieurs Dupont-Aignan et Phi­lip­pot et de Madame Le Pen.

Et en effet ces res­pon­sables poli­tiques, eux aus­si, ont davan­tage défen­du la liber­té depuis le début de la crise sani­taire que le gou­ver­ne­ment.

Il est frap­pant de voir que ce sont des par­tis de droite ou de gauche dures, par­fois qua­li­fiés d’extrêmes, qui réclament davan­tage de liber­té et que les dépu­tés du centre répu­tés libé­raux ou liber­taires sont ceux qui les retirent…

Vous me direz que cha­cun est dans son rôle. Le gou­ver­ne­ment gou­verne et les oppo­si­tions s’opposent.

Sûre­ment.

En tout cas, la réponse très poli­ti­cienne du ministre de la San­té ne répond pas aux ques­tions de fond : où allons-nous ? Et jusqu’où iront-ils dans les res­tric­tions de liber­té ?

Les non-vac­ci­nés vont-ils être inter­dits de soins ? de droit de vote ?

Ceux qui n’ont que deux doses sont-ils ban­nis du sys­tème ?

Les ensei­gnants qui ont osé mani­fes­ter à la ren­trée de jan­vier vont-ils eux-aus­si être exclus du sys­tème ?

Peut-on vrai­ment appe­ler sani­taire une crise qui voit dis­pa­raître le nombre d’hôpitaux et de soignants ?

Qui a du sang sur les mains ?

En août 2021, Nico­las Dupont-Aignan avait dit (2) :

« Le pro­fes­seur Raoult a sau­vé des vies en soi­gnant pré­co­ce­ment les malades : il est viré. Les autres ont des mil­liers de morts sur la conscience en les confi­nant chez eux avec du doli­prane et ils pavanent dans les médias. »

Le Dr Jérôme Mar­ty, méde­cin géné­ra­liste et repré­sen­tant syn­di­cal, deve­nu média­tique depuis la crise sani­taire, avait répondu :

« Vous venez publi­que­ment de por­ter la plus grave accu­sa­tion qui soit à l’égard de notre cor­po­ra­tion par des pro­pos dif­fa­ma­toires. J’aurai donc l’honneur de por­ter plainte contre vous ».

Il a ensuite por­té plainte avec d’autres méde­cins contre le res­pon­sable poli­tique.

À cette occa­sion, Jérôme Mar­ty a ajou­té (3):

« Quand tu as un homme poli­tique de pre­mier plan au niveau natio­nal qui s’en va dire que les méde­cins ont des mil­liers de morts sur la conscience, dans l’ambiance actuelle… Si tu as des gens qui sont un peu exci­tés et qui entendent ça, ils peuvent se dire qu’il n’y a qu’à aller les vio­len­ter. De plus, notre pro­fes­sion n’a jamais lais­sé qui que ce soit sur le côté. »

Et de fait, Jérôme Mar­ty aurait récem­ment fait l’objet de menaces et aurait enga­gé un garde du corps pour se pro­té­ger.

Cela ne l’a pas empê­ché de dire il y a quelques jours que les “anti­vax” avaient “du sang sur la main” en consi­dé­rant qu’ils dif­fu­saient de fausses infor­ma­tions.

Ce type d’échange montre le peu de séré­ni­té avec laquelle nous tra­ver­sons cette crise sani­taire.

Les invec­tives des uns vis-à-vis des autres n’apportent rien.

Accu­ser les uns ou les autres ne fera pas reve­nir les morts.

Cela n’a­dou­ci­ra pas les vio­lences faites aux vivants.

La seule chose que l’on puisse faire main­te­nant est d’essayer d’adopter une vision plus large, plus socié­tale.

Nous ne sommes plus dans une crise sani­taire. Elle est désor­mais sociale, éco­no­mique, sys­té­mique peut-être.

Com­ment sort-on de là ?

Deux ans déjà

L’épidémie de coro­na­vi­rus a com­men­cé à sévir en France en mars 2020. Durant deux mois la mor­ta­li­té liée au virus a été éle­vée. Puis en mai 2020 elle a bais­sé. De vagues en vagues, elle a bais­sé. (4)

Le nombre de per­sonnes hos­pi­ta­li­sées pour le covid 19 a repré­sen­té 2% des hos­pi­ta­li­sa­tions en 2020 et 5% des réani­ma­tions. (5)

Mais le temps de tra­vail lié au covid était plus long que pour les autres mala­dies. La pres­sion liée au covid 19 était éga­le­ment plus éle­vée. (5)

Tou­te­fois, il n’y a plus vrai­ment de sur­prises liées aux chiffres.

Ils sont connus, ils devraient être maî­tri­sés.

Le nombre de soi­gnants opé­ra­tion­nels aurait dû aug­men­ter. Il a bais­sé. (6)

Le nombre de lits capables de rece­voir des patients aurait dû aug­men­ter. Il a bais­sé. (6)

Les hôpi­taux sont sur­char­gés tous les hivers depuis 10 ans. (7,8,9,10)

Les plans blancs sont lan­cés chaque année pour “sau­ver l’hôpital”.

Le covid n’a fait qu’ac­cé­lé­rer la ten­dance.

Rien n’a été fait pour pré­ve­nir l’obésité qui est l’une des comor­bi­di­tés les plus tou­chées par le covid 19.

Aucun plan glo­bal sur la san­té n’est à l’étude.

Rien n’est pré­vu pour les anciens, rien n’est pen­sé pour les enfants. Et les étu­diants enfer­més dans un monde sou­dain limi­té, sans voyage, sans ave­nir, sans joie, qui s’en pré­oc­cupe ?

On peut com­prendre l’impéritie des pou­voirs publics il y a deux ans. La situa­tion était nou­velle, incer­taine, inquié­tante. Mais maintenant ?

Vive la fronde !

Une grande tor­peur a sai­si la France et l’Occident.

Il faut en sor­tir. Il faut sor­tir de la peur. La vie doit reprendre. Elle doit reprendre avec le virus.

Il est temps de sor­tir des injonc­tions, des réduc­tions de liber­tés et des dis­cours de la peur dégui­sés en dis­cours sur la res­pon­sa­bi­li­té.

Et si des dépu­tés com­mencent à réagir, et à vou­loir défendre les liber­tés des citoyens. Tant mieux. Ils sont dans leur rôle.

Les méde­cins soignent. Les res­pon­sables poli­tiques débattent et votent des lois. Les citoyens res­pon­sables votent pour des can­di­dats qui défendent leurs droits et leurs inté­rêts.

Sou­dain, cet équi­libre paraît bien fra­gile.

Les méde­cins font de la poli­tique, les citoyens se terrent et les res­pon­sables poli­tiques accusent.

Il est bon qu’un esprit de fronde et de liber­té vienne réveiller tout le monde !



Source : Les lignes bougent

