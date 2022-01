Nous étions envi­ron un mil­lier le 22 jan­vier dans la capi­tale pour la marche aux flam­beaux entre Saint Augus­tin et la cha­pelle expia­toire en hom­mage à notre roi mar­tyre. Une belle foule de roya­listes à l’appel de l’association « sou­ve­nir de louis XVI, » arpen­tait le pavé pari­sien devant les yeux médu­sés des badauds ébau­dis. Et Marc Ducambre prit la parole :

Chers amis, chers camarades,

Il y a de cela plus de 2000 ans, Jésus-Christ chas­sait les mar­chands du temple de Jéru­sa­lem à grands coups de fouets, ren­ver­sant leurs éta­lages et les mena­çant du feu du ciel.

Pen­dant envi­ron 1500 ans, alors, notre pays de France sui­vit les pas de ce Jésus-Christ et pros­pé­ra, bien sûr, au gré des vicis­si­tudes et des affres du temps, pre­nant en main sa des­ti­née de fille aînée de l’Église.

Mais, depuis une époque qui n’est pas si loin­taine, la France est en deuil. Car il y a à peine plus de 200 ans, ces mêmes mar­chands que JC avait chas­sé du temple s’emparaient de Paris au nom d’un peuple exsangue qu’ils avaient eux-mêmes affa­mé, ins­tal­lant le règne sinistre, avide et sans par­tage de la finance sans foi ni loi, de cette for­tune qui n’a ni famille, ni patrie, ni feu, ni lieu.

Ce règne n’a depuis lors ces­sé de pour­rir tout ce que la France avait, en plus de 1500 ans, construit de bien, de beau et de vrai, géné­ra­tions après géné­ra­tions, dynas­ties après dynasties.

Car depuis le 21 jan­vier 1793, date à laquelle la bour­geoi­sie jaco­bine, assoif­fée du sang des Fran­çais, déca­pi­tait en place public le roi mar­tyr Louis XVI, qu’ont-ils fait de notre pays ?

Ou plu­tôt, devrait-on dire, que n’ont-ils pas commis ?

Ils ont, disait Léon Dau­det, « tué la famille fran­çaise » en nor­ma­li­sant le divorce. Mais cela ne leur suf­fi­sait pas : ils régu­la­ri­sèrent, après le meurtre du couple, celui de l’enfant à naître.

Ils ont per­ver­ti toute ce que le poli­tique avait acquis de noble, bâtis­sant une socié­té où règne la guerre de tous contre tous, cha­cun lut­tant à mort pour son misé­rable petit inté­rêt pri­vé. Ils ont démo­li les hié­rar­chies natu­relles ain­si que celles acquises par nos ancêtres au cours de l’Histoire, ils les ont détruites au pro­fit d’une seule : la hié­rar­chie du « qui pos­sède quoi », et de « qui finance quoi ».

Ils ont, enfin, bri­sé le der­nier rem­part qui s’était tou­jours dres­sé sur la route des finan­ciers sans scru­pules, l’Église, qui durant tout le Moyen-Âge et quoi que l’on vous en dise, ten­ta de pro­té­ger le pauvre, le petit contre les des­potes fous et contre les ban­quiers. Ils l’ont dépos­sé­dé, asser­vi à ses fadaises droit-de‑l’hommistes et répu­bli­caines jusqu’à ce qu’elle soit suf­fi­sam­ment fra­gile pour ne plus pou­voir se mesu­rer à eux.

Ils ont détruit tant de choses et j’en passe, car sinon, vous le savez, cela dure­rait des heures.

Mais à ceux qui disent tout haut ces véri­tés acca­blantes, ils répondront :

Nous ser­vons le peuple, la patrie uni­ver­selle, nous ser­vons la liber­té, l’égalité, la fraternité.

Que de mots en vain.

Car ce que cache dans leur bouche le mot de liber­té, c’est celui de libre-mar­ché, c’est l’assassinat de notre pay­san­ne­rie qui vit le cou­teau sous la gorge, c’est la délo­ca­li­sa­tion mas­sive de toute notre indus­trie pour faire bais­ser les coûts du tra­vail, et c’est dans même temps le déclen­che­ment d’une immi­gra­tion mas­sive que l’on ramène sur notre sol pour faire pres­sion sur les salaires des Fran­çais et revoir leur digni­té à la baisse.

Ce que cache leur mot d’égalité, c’est la sou­mis­sion totale et incon­di­tion­nelle de tous ceux qui n’ont rien à ceux qui pos­sèdent tout.

Et ce que cache enfin leur vain mot de fra­ter­ni­té, c’est une socié­té cau­che­mar­desque qui se sert des plus vils ins­tincts des hommes pour orga­ni­ser l’anarchie car­nas­sière, la jungle sociale où cha­cun hait son voi­sin, où l’envie, la cupi­di­té, l’orgueil et la jalou­sie sont rois. Ils parlent de fra­ter­ni­té quand ils nous ont eux-mêmes appris à détes­ter nos frères.

Cama­rades, ces mar­chands qui pré­ten­daient nous libé­rer en tran­chant la tête du roi mar­tyr ont men­tit. La véri­té, c’est qu’ils nous ont tout pris, tout volé, qu’ils ont réqui­si­tion­né jusqu’à nos propres exis­tences pour leurs pro­jets infâmes !

Et pour­tant.

Pour­tant, chers amis, ces gens-là ont de quoi craindre le pire.

Car les Pari­siens, qui croyaient pro­ba­ble­ment que rendre hom­mage au défunt roi Louis XVI était une façon un peu folk­lo­rique de dépous­sié­rer des idoles pas­séistes, ce qu’ils voient aujourd’hui, c’est une foule dont la majo­ri­té n’a même pas trente ans. Quand on pense au fait que l’électorat de M. Macron est com­po­sé dans une écra­sante majo­ri­té de vieux retrai­tés soixante-hui­tards crou­lants sous le poids de leur bêtise, que l’on ne vienne pas nous dire que nous vivons dans le pas­sé. Nous sommes du côté de l’Histoire, et l’Histoire réserve par­fois des sur­prises, M. Macron !

Nous saluons d’ailleurs les poli­ciers et les jour­na­listes qui, à leur façon, par­ti­cipent à cet hom­mage au roi Louis XVI. Mais je vous deman­de­rais, mes­sieurs, d’écrire cela dans vos rap­ports et dans vos articles : Décri­vez l’ardeur de cette jeu­nesse qui a par­fai­te­ment com­pris qu’elle serait dépos­sé­dée de tout, d’absolument tout le confort qui per­met­tait jadis aux finan­ciers de jus­ti­fier l’existence de leur régime inique.

Cette géné­ra­tion a com­pris qu’elle ne pou­vait plus sup­plier pour obte­nir un sem­blant de liber­té fac­tice, car tous les jours elle doit jus­ti­fier sa conduite, elle doit se mas­quer, se piquer, elle doit mon­trer son passe sani­taire et bien­tôt vac­ci­nal au moindre mou­ve­ment. Oui, mes­sieurs, dites-leur que nous savons très bien que nous n’aurons bien­tôt plus rien à perdre. Et c’est pour­quoi il faut que M. Macron et ses com­plices sai­sissent que nous ne sommes pas là pour négo­cier un peu de recon­nais­sance pour un roi inno­cent, que nous ne sommes pas là pour le mettre dans son Pan­théon rem­plit de ban­dits et d’escrocs, nous ne sommes pas là pour sai­sir au vol les miettes de l’orgie d’abondance à laquelle se livrent ses amis les ban­quiers. Non, mes­sieurs, nous ne sommes pas là pour qué­man­der quoi que ce soit, nous sommes la jeu­nesse d’un peuple auquel ils ont tout pris, et nous sommes là pour tout reprendre, car nous repren­drons tout, parce que nous sommes du bon côté de l’Histoire et que la fin du règne de l’Argent arrive à grand pas.

Marc Ducambre