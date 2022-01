Covid-19 : Besoin d’un deuxième avis médical ?

Par Peter Bannister

Dans l’évolution de la poli­tique sani­taire au niveau inter­na­tio­nal, des déve­lop­pe­ments récents sug­gèrent que les diver­gences entre les pays sont en train de croître. D’un côté, cer­tains avancent vers une obli­ga­tion vac­ci­nale ouverte (Autriche) ou dégui­sée (France), tan­dis que d’autres sont en train d’assouplir ou d’abandonner leurs res­tric­tions (Royaume-Uni, Espagne, Dane­mark…). C’est dans ce contexte para­doxal que deux grandes mani­fes­ta­tions viennent d’avoir lieu à Bruxelles et à Washing­ton, dont les seuls échos dans la presse fran­co­phone ont été des condam­na­tions d’actes vio­lents com­mis en Bel­gique par des cas­seurs contre la police ain­si que les bâti­ments de l’Union Euro­péenne. Les médias ont par contre lar­ge­ment igno­ré le conte­nu des récla­ma­tions à la base de ces mani­fes­ta­tions, récla­ma­tions pour­tant com­munes aux oppo­sants des mesures coer­ci­tives des deux côtés de l’Atlantique.

Ces évé­ne­ments sont inté­res­sants dans la mesure où ils emblé­ma­tisent l’intégration de deux axes de contes­ta­tion. Le pre­mier, scien­ti­fique, juge infon­dées les mesures sani­taires à la lumière de l’efficacité limi­tée et des risques asso­ciés aux vac­cins anti-covid actuel­le­ment auto­ri­sés, cri­ti­quant éga­le­ment la sup­pres­sion des trai­te­ments pré­coces. Le deuxième, juri­dique, sou­ligne le dan­ger d’une éro­sion des liber­tés civiles et du trans­fert mas­sif de pou­voir éco­no­mique pen­dant la pan­dé­mie vers de puis­sants grou­pe­ments finan­ciers (notam­ment les socié­tés de ges­tion tels que Van­guard ou Blackrock).

Le best-sel­ler The Real Antho­ny Fau­ci de l’avocat et acti­viste Robert F Ken­ne­dy Jr. Incarne cette fusion des argu­ments juri­diques et scien­ti­fiques, l’original anglais étant pré­fa­cé par Robert Malone (un des inven­teurs de la tech­no­lo­gie ARN mes­sa­ger), la tra­duc­tion fran­çaise par le Pr Chris­tian Per­ronne. Des figures certes contro­ver­sées dont les pro­pos ne laissent pas indif­fé­rents : dés­in­for­ma­teurs com­plo­tistes pour cer­tains, lan­ceurs d’alerte incon­tour­nables pour d’autres…

En Bel­gique, la mani­fes­ta­tion (50 000 par­ti­ci­pants selon la police) a sui­vi une confé­rence au Press Club Europe, orga­ni­sée par l’organisation Children’s Health Defense, avec une pré­sen­ta­tion par Sen­ta Depuydt et Chris­tian Per­ronne de la ver­sion fran­çaise du livre de Ken­ne­dy. Par­mi d’autres inter­ve­nants ont figu­ré l’avocat alle­mand Rei­ner Fuell­mich, Astrid Stu­ckel­ber­ger (ex-experte en bioé­thique auprès de l’OMS) et la géné­ti­cienne Alexan­dra Hen­rion-Caude, qui avait aus­si récem­ment témoi­gné aux côtés du Pr Per­ronne et Luc Mon­ta­gnier au par­le­ment luxembourgeois.

Ken­ne­dy lui-même, ain­si que divers scien­ti­fiques et lea­ders reli­gieux (chré­tiens, juifs et musul­mans) a par­lé dimanche à Washing­ton D.C. lors d’une mani­fes­ta­tion (30 000 per­sonnes) contre l’obligation vac­ci­nale aux États-Unis. Plu­sieurs par­ti­ci­pants (dont des figures mar­quantes de la dis­si­dence médi­cale telles que Peter McCul­lough, Robert Malone, Pierre Kory, Richard Urso…) sont ensuite res­tés à Washing­ton pour la table ronde A Second Opi­nion (Un deuxième avis) au Senate Office Buil­ding au len­de­main, pré­si­dée par le Séna­teur Ron John­son. Ambi­tieux et sou­vent assez tech­nique, ce forum plu­ri­dis­ci­pli­naire a exa­mi­né pen­dant 5 heures 4 « piliers » de la réponse à la pan­dé­mie : la limi­ta­tion de la pro­pa­ga­tion du virus, les trai­te­ments pré­coces, le trai­te­ment à l’hôpital et la vaccination.

La der­nière par­tie de la dis­cus­sion concer­nait les effets adverses des vac­cins (myo­car­dites…) ain­si que les pro­blèmes liés à la toxi­ci­té à la fois de la pro­téine spike et des nano­par­ti­cules lipi­diques (uti­li­sées par Pfi­zer-Bion­tech et Moder­na) et la ques­tion éthique de la vac­ci­na­tion des enfants. Il fau­drait cepen­dant sou­li­gner que de nom­breuses inter­ven­tions ciblaient plu­tôt le trai­te­ment du covid, plu­sieurs scien­ti­fiques cri­ti­quant sévè­re­ment les pro­to­coles impo­sés dans les hôpi­taux par les auto­ri­tés, ne lais­sant aucune liber­té aux pra­ti­ciens. En par­ti­cu­lier, les méde­cins Pierre Kory, Paul Marik et Har­pal Man­gat ont atta­qué l’administration qua­si-exclu­sive aux États-Unis du rem­de­si­vir de la socié­té phar­ma­ceu­tique Gilead ain­si que de faibles doses (6 mg par jour) du cor­ti­coïde dexa­mé­tha­sone lors de la phase inflam­ma­toire du covid-19 – moment cri­tique pour le pro­nos­tic vital. Des trai­te­ments jugés inadé­quats, voire dan­ge­reux pour au moins deux rai­sons : l’insuffisance de la dose de dexa­mé­tha­sone (des essais cli­niques en cours testent plu­tôt 20 mg par jour) et la dan­ge­ro­si­té du rem­de­si­vir, notam­ment pour la fonc­tion rénale. Marik a noté avec une cer­taine amer­tume les inci­ta­tions finan­cières offertes par le gou­ver­ne­ment amé­ri­cain aux hôpi­taux uti­li­sant le rem­de­si­vir (coût $3000 par trai­te­ment) au moment où l’ivermectine, dont l’efficacité a été sou­li­gnée par plu­sieurs inter­ve­nants à Washing­ton, est dis­po­nible à l’OMS à un prix de 2ct par pilule. Et si le deuxième avis le plus vital pour com­prendre la ges­tion de la pan­dé­mie concer­nait la cor­rup­tion ins­ti­tu­tion­nelle de la médecine ?

