Par Jacques MYARD

Membre Hono­raire du Parlement

Maire de Maisons-Laffitte

Pré­sident du Cercle Nation et République

Pré­sident de l’A­ca­dé­mie du Gaullisme

(Libre opi­nion)

CFCM / FORIF : d’un com­mu­nau­ta­risme à l’autre …

Le gou­ver­ne­ment a déci­dé d’inciter le Conseil fran­çais du culte musul­man ( CFCM ) à s’auto-dissoudre pour être rem­pla­cé à terme par le Forum de l’Islam en France ( FORIF ).

Cette déci­sion est à saluer ; le CFCM, une créa­tion de Nico­las Sar­ko­zy, a échoué car cette ins­ti­tu­tion n’a de fran­çais que le nom. Il a été le lieu d’affrontements, de riva­li­tés entre les com­mu­nau­tés musul­manes natio­nales étran­gères, qui deviennent des riva­li­tés de pou­voir entre l’Algérie, le Maroc et la Tur­quie pour contrô­ler le CFCM, ce qui est une ingé­rence inqua­li­fiable, contraire à notre souveraineté.

La seule ques­tion qui se pose est de savoir pour­quoi le gou­ver­ne­ment a tant tar­dé à y mettre bon ordre. Par crainte de pro­vo­quer des accu­sa­tions d’islamophobie ? Peut-être, mais plus cer­tai­ne­ment par crainte de dégra­der nos rela­tions avec les États du Magh­reb et de devoir prendre par­ti dans les que­relles algé­ro-maro­caines, sans citer les rela­tions ten­dues avec la Turquie.

Face à ces luttes idéo­lo­giques, le gou­ver­ne­ment se pro­pose de créer le Forum de l’Islam en France. Le FORIF aban­donne les élec­tions pour ne rete­nir que la sélec­tion par les pré­fets de musul­mans enga­gés dans chaque dépar­te­ment, une sorte de coop­ta­tion admi­nis­tra­tive qui va rete­nir les musul­mans fai­sant preuve d’un réel dyna­misme ; cela rap­pelle le choix du roi…

Le FORIF, ins­pi­ré du modèle alle­mand – Deutsche Islam Kon­fe­renz – traiterait :

- de la ges­tion des aumô­niers musulmans,

- de la for­ma­tion des Imams,

- de l’application du droit isla­mique en res­pec­tant la loi du 24 Août 2021 confor­tant le res­pect des prin­cipes de la République,

- du recen­se­ment des actes antimusulmans.

Tout cela mérite réflexion. Si on ne peut qu’applaudir à la dis­so­lu­tion de CFCM qui a ins­ti­tu­tion­na­li­sé les ingé­rences étran­gères, pour­quoi vou­loir à nou­veau orga­ni­ser et régle­men­ter la reli­gion musulmane ?

Pour être clair, le FORIF en regrou­pant les musul­mans dans une nou­velle ins­ti­tu­tion va recréer une com­mu­nau­té ; c’est du com­mu­nau­ta­risme en puis­sance et le risque est d’autant plus cer­tain qu’il existe autant d’interprétations de l’Islam qu’il y a de musulmans.

De plus, confier au FORIF le recen­se­ment des actes anti­mu­sul­mans est d’autant plus sin­gu­lier qu’il s’agit là d’une fonc­tion réga­lienne qui relève du pénal.

Au lieu de trai­ter les musul­mans comme un com­mu­nau­té, il est impé­ra­tif de les consi­dé­rer comme des citoyens et ne pas les regrou­per dans une ins­ti­tu­tion. C’est à eux de se prendre en charge dans le strict res­pect des lois, sauf à encou­rir de fermes sanctions !

Tout citoyen fran­çais doit res­pec­ter les lois de la Répu­blique, c’est l’axiome de base, on ne regroupe pas les boud­dhistes, les agnos­tiques ou les mécréants dans une ins­ti­tu­tion, ils res­pectent les lois ou ils sont sanc­tion­nés, il convient de faire la même chose pour nos com­pa­triotes de confes­sion musul­mane. La citoyen­ne­té est le fon­de­ment de la Répu­blique. On n’est plus au temps de Bona­parte qui a contraint les juifs dans une com­mu­nau­té spécifique.

Le FORIF est voué à l’échec et va à nou­veau ren­for­cer le com­mu­nau­ta­risme, c’est une faute !

« La démo­cra­tie s’accommode du com­mu­nau­ta­risme, des phé­no­mènes sec­taires. La Répu­blique Non ! » Hen­ri Guaino. »