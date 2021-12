Le 8 décembre, à Nan­terre (Hauts-de-Seine), une pro­ces­sion en l’honneur de la Vierge Marie orga­ni­sée par la paroisse des Fon­te­nelles a été prise pour cible par des isla­mistes. Le dio­cèse de Nan­terre s’apprête à por­ter plainte.

Un parois­sien a racon­té les faits dans les détails sur Twit­ter. Nous avons confir­mé plu­sieurs fois les faits. Au nombre de trente, envi­ron, les parois­siens de Fon­te­nelle s’apprêtaient à por­ter une sta­tue de la Vierge en chan­tant des can­tiques et en por­tant des cierges sur une courte dis­tance d’un kilo­mètre. Une pro­ces­sion mariale, clas­sique, modeste – et décla­rée en pré­fec­ture -, comme on en voit en France depuis tou­jours. Las, au bout de 100 mètres, alors qu’ils s’arrêtent pour la pre­mière fois (deux sta­tions étaient pré­vues), des pas­sants les insultent : une dizaine d’entre eux, des hommes jeunes, les entourent en rica­nant. Des injures « de plus en plus vio­lentes » : « enfants de putes », « bandes de putes », « ici c’est pas une cathé­drale », « vous êtes des khouf­fars, des mécréants », « cas­sez-vous vous êtes pas chez vous ».

