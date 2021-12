À Angers, l’enseignant d’un lycée pro­fes­sion­nel catho­lique pri­vé sous contrat a été sus­pen­du « à titre conser­va­toire » pour quatre mois par le direc­teur de l’établissement. Son tort ? Le pro­fes­seur l’explique au Monde : « « J’enseigne le droit et l’histoire juri­dique qui est beau­coup rat­ta­chée au catho­li­cisme et à la chré­tien­té. Une élève me dit qu’il n’y a pas de reli­gion en France, que la seule qui existe c’est la laï­ci­té. Je lui rap­pelle qu’on est dans un éta­blis­se­ment catho­lique, qu’à une époque des prêtres et des sœurs ensei­gnaient à ma place et que les élèves étaient catho­liques. Et, au second degré, je dis que si des musul­mans le veulent, ils peuvent nous rejoindre. » « L’humour n’est pas bien pas­sé », recon­naît-il dans Le Cour­rier de l’Ouest.

La Croix rap­porte la réac­tion du direc­teur qui avait déjà deman­dé au pro­fes­seur « de ne plus manier ce genre d’humour. D’abord parce que ce sont des sujets sen­sibles et ensuite parce qu’il s’adresse à des ado­les­cents. Cela n’a pas sa place. »

