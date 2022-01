ATTITUDE BIPOLAIRE AUTOUR DE LA FUTURE « INVASION DE L’UKRAINE PAR LA RUSSIE »

Par Chris­telle Néant (Don­bass Insi­der)

ENTRE HYSTÉRIE OCCIDENTALE ET CALME APPARENT À KIEV

En réa­li­té nous assis­tons à deux phé­no­mènes conco­mi­tants qui ne sont cer­tai­ne­ment pas, d’un point de vue géos­tra­té­gique le seul fait du hasard. La fina­li­sa­tion du contrat Nors­tream 2 qui amor­ce­rait le déclin de l’influence états-unienne en Europe au pro­fit de la Rus­sie, et le dur­cis­se­ment mili­taire du gou­ver­ne­ment de Kiev dans le Donbass.

L’agitation autour de l’hypothétique inva­sion de l’Ukraine par Pou­tine, vient de la menace que repré­sente l’accumulation sur la fron­tière de de plus de cent mille sol­dats, pour répondre à la mobi­li­sa­tion mili­taire et aux infrac­tions mul­tiples aux accords de Minsk de l’armée ukrai­nienne. C’est l’occasion pour les USA à tra­vers l’OTAN de faire mon­ter la pres­sion et de tor­piller le pro­jet Nors­tream 2 à son pro­fit. Le sens pra­tique des Anglo-Saxons pour s’imposer ne s’est jamais embar­ras­sé du moindre scru­pule pour agir avec cynisme, quitte à pro­vo­quer une guerre, pour­vue qu’elle ait lieu ailleurs qu’en Amé­rique et loin des dom­mages col­la­té­raux. Les Euro­péens apprécieront.

Alors que de plus en plus de pays com­mencent à éva­cuer leur per­son­nel diplo­ma­tique et leurs familles hors d’Ukraine, entre­te­nant l’hystérie autour de la menace d’une inva­sion (ima­gi­naire) du pays par la Rus­sie, les auto­ri­tés ukrai­niennes appellent à gar­der son calme en disant que rien n’indique qu’un tel scé­na­rio soit immi­nent. Cette atti­tude radi­ca­le­ment dif­fé­rente entre Kiev et ses patrons occi­den­taux a de quoi sur­prendre, et amène à se poser la ques­tion sui­vante : l’invasion de l’Ukraine par la Rus­sie n’est-elle qu’un conte de fées inven­té par l’Occident, ou Kiev joue-t-elle un mau­vais remake de la célèbre chan­son « Tout va très bien Madame la Marquise » ?

Après les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie, c’est au tour du Cana­da, des Pays-Bas et de l’Allemagne de pro­po­ser aux familles de leurs diplo­mates de quit­ter l’Ukraine s’ils le sou­haitent, et de recom­man­der à leurs res­sor­tis­sants de ne pas s’y rendre. Même son de cloche du côté du Japon, qui a aus­si recom­man­dé à ses res­sor­tis­sants de quit­ter le pays « tant qu’il y a des vols com­mer­ciaux », et envi­sage leur éva­cua­tion. La France, de son côté appelle juste ses res­sor­tis­sants à évi­ter de se rendre en Ukraine, sauf voyage abso­lu­ment indispensable.

Dans le même temps, la com­pa­gnie aérienne Luf­than­sa a chan­gé les horaires de ses vols vers l’Ukraine, offi­ciel­le­ment pour des rai­sons opé­ra­tion­nelles, et d’après les médias ukrai­niens, ce serait pour évi­ter que son per­son­nel de bord soit obli­gé de dor­mir sur place (avec le risque de se retrou­ver coin­cé là-bas en cas d’escalade bru­tale de la situation).

Face à ces réac­tions en chaîne des pays occi­den­taux, le dis­cours appe­lant au calme et disant qu’il n’y a pas d’invasion immi­nente de l’Ukraine par la Rus­sie, tenu hier soir par les auto­ri­tés ukrai­niennes, a de quoi pro­vo­quer une dis­so­nance cognitive.

En effet, hier, 24 jan­vier 2022, le Pré­sident ukrai­nien, Volo­dy­myr Zelens­ky, a convo­qué une réunion extra­or­di­naire du Conseil de Sécu­ri­té Natio­nale et de Défense de l’Ukraine, à l’issue de laquelle beau­coup s’attendaient à des décla­ra­tions importantes.

Mais au lieu de cela, à l’issue de la réunion, le ministre ukrai­nien de la Défense, Alexeï Rez­ni­kov a appe­lé à ne pas pani­quer, et a décla­ré que les infor­ma­tions dont dis­posent les auto­ri­tés ukrai­niennes n’indiquent pas que la Rus­sie pré­pare une inva­sion de l’Ukraine dans un ave­nir immédiat.

« Je n’accorde pas une grande impor­tance à un tel scé­na­rio. Nos forces armées, notre com­man­de­ment et notre état-major ont toutes les options en main et savent com­ment agir. À ce jour, les élé­ments fac­tuels obser­vés par nos ser­vices de ren­sei­gne­ment et ceux des pays par­te­naires (sug­gèrent) qu’aucune force de frappe n’a été créée par la fédé­ra­tion de Rus­sie indi­quant qu’elle lan­ce­ra une offen­sive demain. Il n’y a pas de telle menace. Je vous demande donc de ne pas semer la panique », a‑t-il déclaré.

Face à cette décla­ra­tion qui se veut ras­su­rante, beau­coup de com­men­ta­teurs se sont deman­dé pour­quoi Zelens­ky a réuni en urgence le Conseil de Sécu­ri­té Natio­nale et de Défense de l’Ukraine, si « tout va très bien Madame la Marquise ».

La réponse est peut-être à cher­cher dans la décla­ra­tion qu’a faite le Pre­mier-ministre ukrai­nien, Denis Chmy­gal, à l’issue de cette même réunion.

« Le mes­sage clé est de ne pas pani­quer, de ne pas faire d’accusations infon­dées. Il est très impor­tant aujourd’hui, du point de vue de l’économie, de res­ter calme, d’être fer­me­ment enga­gé dans notre tra­vail », a‑t-il déclaré.

Ces deux décla­ra­tions appe­lant à ne pas pani­quer, alors que la semaine der­nière, le minis­tère ukrai­nien de la Culture a com­men­cé à dis­tri­buer dans les entre­prises de Kiev des bro­chures conte­nant des ins­truc­tions à suivre en cas de guerre, et que l’armée ukrai­nienne accu­mule dans le Don­bass tout ce qu’il lui faut pour une offen­sive, sonnent quelque peu faux.

Les auto­ri­tés ukrai­niennes ont beau avoir opé­ré un nou­veau revi­re­ment de rhé­to­rique, en reti­rant le pro­jet de loi contro­ver­sé sur la période de tran­si­tion (qui viole tota­le­ment les accords de Minsk, voir mon article de 2021 à ce sujet), en se disant prêtes à négo­cier (de Rez­ni­kov qui se dit prêt à dis­cu­ter avec Ser­gueï Choï­gou, le ministre russe de la Défense, à la Ukraine avant de se ravi­ser), ou en jurant leurs grands dieux que Kiev ne va atta­quer per­sonne, la réa­li­té sur le ter­rain raconte une toute autre histoire.

En effet, confir­mant les infor­ma­tions four­nies récem­ment par la milice popu­laire de la RPD (Répu­blique Popu­laire de Donetsk), l’agence de presse du minis­tère ukrai­nien de la Défense, ArmyIn­form, a annon­cé que des ins­truc­teurs bri­tan­niques entraînent les sol­dats ukrai­niens au manie­ment des lance-roquettes anti­chars NLAW, que Londres a livrés il y a peu en grandes quan­ti­tés à l’Ukraine.

Ce sont aus­si des ins­truc­teurs bri­tan­niques qui ont for­mé les cinq groupes de sabo­tage-recon­nais­sance ukrai­niens qui viennent d’arriver en région de Lis­sit­chansk, face à la RPL (Répu­blique Popu­laire de Lou­gansk). D’après les infor­ma­tions de la milice popu­laire de la RPL, ces groupes ont pour mis­sion de mener des actes de sabo­tage sur des infra­struc­tures civiles vitales, dont la sta­tion d’épuration ouest, qui four­nit une par­tie de l’eau potable de la République.

Et le déploie­ment des sol­dats ukrai­niens se fait par­fois aux dépens de la popu­la­tion civile, comme dans le vil­lage de Lopas­ki­no, où les sol­dats de la 79e bri­gade des Forces Armées Ukrai­niennes (FAU) ont expul­sé les habi­tants de la rue Karl Marx de leurs mai­sons pour y ins­tal­ler le per­son­nel du 3e bataillon.

La milice popu­laire de la RPL a aus­si signa­lé une forte aug­men­ta­tion des com­mu­ni­ca­tions radios sur les fré­quences des FAU, que Kiev est en train de pré­pa­rer des places sup­plé­men­taires dans les hôpi­taux mili­taires pour rece­voir les malades et les bles­sés, et que deux fours cré­ma­toires mobiles ont été repé­rés à Kramatorsk.

Dans le même temps, Kiev crée et entraîne des uni­tés de défense ter­ri­to­riale, et il n’y a pas que dans le Don­bass que l’armée ukrai­nienne accu­mule troupes et équi­pe­ment. Ain­si, le chef du par­le­ment de Cri­mée, Vla­di­mir Kons­tan­ti­nov, a décla­ré que l’armée ukrai­nienne a inten­si­fié ses acti­vi­tés près de la fron­tière avec la pénin­sule.

« Les sol­dats ukrai­niens ont essai­mé sur les zones les plus proches de la Cri­mée, et le comé­dien jouant le rôle du pré­sident affirme qu’ils « n’oublieront pas » notre pénin­sule. Cela signi­fie que nous devons nous pré­pa­rer à une nou­velle mani­fes­ta­tion « d’amour » ukrai­nien à notre égard », a‑t-il décla­ré lors d’une réunion du pré­si­dium du Parlement.

Si l’Ukraine semble conti­nuer ses pré­pa­ra­tifs pour une offen­sive dans le Don­bass (voire une pro­vo­ca­tion contre la Cri­mée), pour­quoi alors faire croire que tout va bien ? Pre­miè­re­ment, pour écar­ter d’elle l’accusation d’avoir pro­vo­qué l’escalade et la reprise du conflit, en fai­sant croire qu’elle n’a pas de plans bel­li­queux, et qu’elle n’est que la vic­time de la méchante Russie.

Deuxiè­me­ment, parce que l’hystérie occi­den­tale a des effets délé­tères sur l’économie ukrai­nienne, comme l’a révé­lé le lap­sus du Pre­mier-ministre Ukrai­nien. Les annonces de départ des familles des diplo­mates et de début d’évacuation du per­son­nel de cer­taines ambas­sades occi­den­tales, ont fait chu­ter la hryv­nia, ren­du les inves­tis­seurs ner­veux, fait bais­ser la valeur bour­sière des grandes com­pa­gnies ukrai­niennes, et pous­sé les étran­gers à revendre leurs biens immo­bi­liers en Ukraine.

De plus, qui irait prê­ter de l’argent à un pays sur le point d’être enva­hi ? Per­sonne. Résul­tat l’Ukraine pour­rait avoir du mal à obte­nir de nou­veaux prêts pour rem­bour­ser les échéances des pré­cé­dents, et risque le défaut de paiement.

Voi­là pour­quoi l’Ukraine essaye de cal­mer le jeu publi­que­ment : pour stop­per les pertes finan­cières que subit le pays, alors qu’aucune action mili­taire n’a encore été menée dans un sens ou dans l’autre. Il est d’ailleurs pos­sible que ces pertes finan­cières dues à l’hystérie média­tique occi­den­tale soient un moyen (créé déli­bé­ré­ment par Washing­ton) pour obli­ger Zelens­ky à lan­cer son pays dans une guerre dont il sait qu’il sor­ti­ra perdant.

Le Pré­sident ukrai­nien est désor­mais coin­cé entre Cha­rybde et Scyl­la. Entre le défaut de paie­ment et l’effondrement total du pays, ou la reprise de la guerre dans le Don­bass, la défaite de son armée, et poten­tiel­le­ment la perte de nou­veaux ter­ri­toires. Deux options qui lui vau­dront l’inimitié du peuple ukrainien.

Il reste à voir si une troi­sième option se déga­ge­ra (par miracle) de la réunion qui doit avoir lieu demain à Paris entre les conseillers poli­tiques du For­mat Normandie.