Plu­tôt que de satis­faire au passe-vac­ci­nal, auquel elle est farou­che­ment oppo­sée, une res­tau­ra­trice rési­dant dans l’Eure a déci­dé de vendre son établissement.

Pro­prié­taire de la bras­se­rie « La Cabane Café » à Conches-en-Ouche (Eure), Syl­vie Dela­fe­nêtre refuse caté­go­ri­que­ment de se sou­mettre au passe-vac­ci­nal, en vigueur depuis le 24 jan­vier, qui impose notam­ment aux sala­riés du sec­teur de l’hô­tel­le­rie-res­tau­ra­tion en contact avec le public de pré­sen­ter un sché­ma vac­ci­nal com­plet contre le Covid-19.

La res­tau­ra­trice a donc déci­dé de vendre son affaire. « Dans six mois, je n’au­rai plus de passe, donc je vends », explique au micro de France Bleu la quin­qua­gé­naire, qui a récem­ment contrac­té le Covid et béné­fi­cie donc d’un cer­ti­fi­cat de réta­blis­se­ment valable dans le cadre du passe vaccinal.

« On ne sait pas ce que ça va faire dans deux ans le vaccin »

Si elle refuse depuis le début de se faire vac­ci­ner contre le Covid, Syl­vie Dela­fe­nêtre se défend pour autant d’être une « anti­vax ». « des clients ont essayé de me convaincre, mais pour l’ins­tant, je ne veux pas du vac­cin », explique-t-elle. « Il est tou­jours en phase test, j’at­tends 2023 pour voir la suite, on ne sait pas ce que ça va faire dans deux ans »

Ses posi­tions sur la ques­tion du vac­cin lui valent d’être en conflit ouvert avec les auto­ri­tés locales. Fin décembre, une fer­me­ture admi­nis­tra­tive lui avait ain­si été impo­sée par la sous-pré­fète de l’Eure. Alors qu’elle a pu rou­vrir son éta­blis­se­ment depuis le 6 jan­vier, la res­tau­ra­trice affirme vou­loir trou­ver un repre­neur au plus vite.

Voi­là son mes­sage sur les réseaux sociaux :

« La sen­tence est tombée !!!!!

Comme vous le savez, on ne rentre pas dans le jeu de tous ces faux-culs don­neurs de mau­vaises leçons.

La liber­té d’exis­ter et d’ex­pres­sion sont bien plus impor­tantes que toutes sanc­tions de ce pseu­do gou­ver­ne­ment non-essentiel.

Une fer­me­ture admi­nis­tra­tive a été pro­non­cée à notre égard jus­qu’au 6 jan­vier 10h50 (quelle pré­ci­sion du préfet).

Bien évi­dem­ment, cela ne chan­ge­ra rien à notre façon de faire et à notre façon de penser.

N’oubliez pas, vous avez le droit de râler !!!!!!

Mer­ci de par­ta­ger un max !!!! »

On ne sau­rait ajou­ter à cette expres­sion libre et cou­ra­geuse d’une repré­sen­tante du pays réel.

AF