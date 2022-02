Par Orel Miallac

Le conseil d’analyse éco­no­mique a publié en jan­vier une ana­lyse sur l’impact du passe sani­taire en France[i]. Cette ana­lyse se pro­pose de com­pa­rer le taux de vac­ci­na­tion et le PIB de la France, l’Italie et l’Allemagne que l’on a obser­vé ces der­niers mois avec celui que ces pays auraient eu si un passe sani­taire n’avait pas été intro­duit. Ce choix de pays est jus­ti­fié par leur intro­duc­tion du passe sani­taire peu ou prou au même moment et d’être les trois pays les plus peu­plés de l’Union Euro­péenne. Pour chaque pays, un pays témoin (le contre­fac­tuel) est for­gé à par­tir de pays ayant la même dyna­mique vac­ci­nale mais sans le passe. Quelles sont les conclu­sions tirées ? Le passe a contri­bué à un plus haut taux de vac­ci­na­tion dans cha­cun des pays, 13 % de plus en France, 9,7 % de plus en Ita­lie et 6,2 % de plus en Alle­magne. Enfin, pour chaque PIB on aurait eu sur la base de ces pré­dic­tions un PIB infé­rieur, de 0,6 % en France où l’effet de l’introduction du passe est le plus marqué.

L’article pré­sente qu’en France, l’introduction du passe sani­taire aura évi­té 4000 morts et plus de 30000 hos­pi­ta­li­sa­tions. Nous pou­vons ajou­ter qu’au 29 Jan­vier 2022 ce sont 31282 per­sonnes hos­pi­ta­li­sées en France, sen­si­ble­ment la même valeur que lors des pics aux alen­tours des 14 mars 2020, du 16 novembre 2020 et du haut pla­teau de mi-Avril 2021…[ii] dates aux­quelles nous étions pour­tant tous confi­nées car la situa­tion était alors jugée hors de contrôle ! De quoi ne pas dou­ter de la bien­veillance qu’il y a quant à l’introduction de ce passe à l’égard de notre population.

L’introduction-même du passe sani­taire n’est-elle déjà pas un aveu de fai­blesse des gouvernements ?

L’étude du CAE elle-même recon­naît qu’il y a une grande varia­bi­li­té entre les trois pays choi­sis mal­gré les essais de lis­ser ces dif­fé­rences. Notam­ment, l’article ajoute qu’il ne faut pas négli­ger la défiance envers les vac­cins, la science ou le gouvernement.

Le Royaume-Uni, monar­chie au fonc­tion­ne­ment bien plus décen­tra­li­sé que notre répu­blique, enre­gistre une baisse conti­nue du nombre de cas depuis plus d’une ving­taine de jours quand cela ne fait même pas une semaine pour nous. Là où le bât blesse c’est que leur nombre d’hospitalisation n’a jamais atteint les pro­por­tions dra­ma­tiques que nous enre­gis­trons, alors que nous n’avons tou­jours pas vu clai­re­ment le pic des hospitalisations.

Le Royaume-Uni n’a intro­duit son passe sani­taire (le NHS passe covid) que le 15 décembre 2021[iii] quand nous l’avons intro­duit plus de 3 mois avant[iv]. Pour­tant la vac­ci­na­tion est peu ou prou dans les mêmes pro­por­tions que les notre : au soir du 31 Jan­vier, 80 % de notre popu­la­tion avait reçu au moins une dose, 77 % était entiè­re­ment vac­ci­née et 47 % avait reçu une dose de rap­pel. A titre de com­pa­rai­son, le Royaume-Uni a res­pec­ti­ve­ment 78 %, 72 % et 57 % de sa popu­la­tion dans cha­cune de ces caté­go­ries[v]. Pire encore pour la France, depuis le 27 jan­vier, les Bri­tan­niques ne sont plus tenus ni à pré­sen­ter un passe sani­taire ni même au port du masque[vi]. Notons au pas­sage qu’il était moins contrai­gnant que le nôtre, étant réser­vé aux boîtes de nuit, aux salles sans places assises d’intérieur de plus de 500 per­sonnes, aux sites non cou­verts de plus de 4000 per­sonnes et à tout lieu avec plus de 10000 per­sonnes, de quoi res­ter son­geur quand il nous est néces­saire de pré­sen­ter ce sésame pour aller dans n’importe quel bar ou restaurant.





Le Dane­mark et l’Autriche lèvent éga­le­ment leurs res­tric­tions à mesure que la colère d’une part du peuple croît, que la per­sis­tance des mesures sont vues de plus en plus démo­ra­li­santes, 3/4 des alle­mands se disant affec­tés men­ta­le­ment par ces mesures[vii], que la Cata­logne aban­donne son passe sani­taire, jugé peu effi­cace[viii], la France signe le passe vac­ci­nal, nous ne dou­tons pas que cela aide­ra à amé­lio­rer la confiance dans le gou­ver­ne­ment alors qu’elle s’effrite encore à la mi-jan­vier, pas­sant de 44 % à 41 %[ix].

Plu­tôt que de vou­loir « emmer­der » les non vac­ci­nés, le gou­ver­ne­ment ne devrait-il pas cher­cher à réta­blir la confiance avec le peuple dont il est cen­sé être le repré­sen­tant ? L’élection pré­si­den­tielle se rap­pro­chant et Emma­nuel Macron étant confor­té par les son­dages sur ses chances de réélec­tion, la logique court-ter­miste de la Répu­blique est ici à l’œuvre : s’assurer de sa réélec­tion en cli­vant la socié­té et étendre son emprise avec de nou­veaux moyens de contrôle. Contrô­ler les reli­gions, les vac­cins, à quand le passe écologique ?

Notons éga­le­ment que le lien entre confiance dans les ins­ti­tu­tions et vac­ci­na­tion ne s’établit pas qu’avec le vac­cin contre la COVID-19. En effet, tou­jours au Royaume-Uni, aucun vac­cin n’est obli­ga­toire pour la petite enfance. Cela est le fruit d’un tra­vail de pré­ven­tion, de vul­ga­ri­sa­tion et de lien de confiance entre les ins­ti­tu­tions de san­té publique et la popu­la­tion. Et mal­gré une légère recru­des­cence de la rou­geole en 2019, la pro­por­tion d’enfants vac­ci­nés au Royaume-Uni est com­pa­rable à la France[x],[xi]. Cela semble être un aveu d’échec pour le pays de Pas­teur. Sur­tout lorsque l’on sait que les craintes vis-à-vis de la vac­ci­na­tion et les argu­ments contre cette der­nière, n’ont pas évo­lué en 60 ans mal­gré l’épreuve du temps lar­ge­ment favo­rable aux vac­cins. Mais n’oublions pas que « La Répu­blique n’a pas besoin de savants ! », pas éton­nant donc que les ins­ti­tu­tions fran­çaises aient délais­sé la péda­go­gie scien­ti­fique, lais­sant le champ libre à tous les char­la­tans pro­fi­tant des peurs pour s’enrichir.

