Le dis­cours de Vla­di­mir Pou­tine, devant le club Val­daï en octobre der­nier, a été peu com­men­té en Occi­dent. Ce « think tank » russe défend une vision mul­ti­po­laire du monde face à l’hégémonie amé­ri­caine. Étrange silence car il marque une étape majeure dans l’effort russe de retrou­ver une place cen­trale dans les affaires du monde en décli­nant un nou­veau mani­feste idéo­lo­gique. Conseiller en poli­tique inter­na­tio­nale pour le Krem­lin, Ser­gey Kara­ga­nov affirme que la Rus­sie a pas­sé le cap où son peuple n’est plus obnu­bi­lé par la satis­fac­tion de besoins maté­riels fon­da­men­taux. Le roman natio­nal doit reprendre ses droits pour retrou­ver la même aura que pen­dant l’époque sovié­tique. Comme le com­mu­nisme a failli, il devient essen­tiel de redé­fi­nir l’idéologie russe en oppo­si­tion à l’ouest libé­ral. Pour sa part, Anna Mah­jar-Bar­duc­ci, qui dirige les études russes pour l’Observatoire du Moyen-Orient, a com­men­té le dis­cours pré­si­den­tiel et le décryp­tage du conseiller Karaganov

Un « conser­va­tisme optimiste »

L’Occident, après avoir domi­né le monde pen­dant 500 ans, est sur le déclin. Toute puis­sance a besoin de valeurs che­villées à son corps idéo­lo­gique pour mou­ler le monde à son image. Si elles sont per­dues, les empires s’effacent. C’est ce qui est arri­vé à Rome et à l’Espagne au XVIIème siècle. Et c’est ce qui a per­du l’Union Sovié­tique quand l’idée com­mu­niste s’est révé­lée fausse, ajoute Kara­ga­nov. Les nations euro­péennes ont camou­flé leur endor­mis­se­ment en adop­tant ces 50 der­nières années une idéo­lo­gie euro­péiste qui est en train de s’écrouler… La nou­velle idéo­lo­gie pro­gres­siste est, selon Pou­tine, une fuite en avant de l’Ouest qui sou­ligne la perte de ses valeurs. Non seule­ment la Rus­sie refuse toute influence pro­gres­siste chez elle, mais il est temps – pour­suit-il – de deve­nir le phare conser­va­teur dans le monde. Le Krem­lin s’appuie sur les tra­vaux du phi­lo­sophe anti-libé­ral Alexan­der Dugin qui appelle de ses vœux la « 4ème théo­rie poli­tique ». Le XXème siècle a connu les 3 pre­mières : le libé­ra­lisme, puis le com­mu­nisme et enfin le fas­cisme. L’alliance entre les libé­raux et les com­mu­nistes a contri­bué à éteindre le fas­cisme rapi­de­ment. Avec la chute de l’URSS en 1991, le libé­ra­lisme est deve­nu la seule théo­rie en place, impré­gnant la struc­ture idéo­lo­gique de pays se reven­di­quant com­mu­nistes comme la Chine. Selon Dugin, le libé­ra­lisme déca­dent montre son vrai visage tota­li­taire : der­rière les valeurs pla­car­dées de « liber­té », « d’égalité », se cache la volon­té de confis­quer le pou­voir. Puisque ni le com­mu­nisme ni le fas­cisme ne sont des alter­na­tives viables, la Rus­sie doit être le héraut d’une nou­velle théo­rie poli­tique. « Il faut réha­bi­li­ter la tra­di­tion » : c’est la pre­mière étape pré­co­ni­sée par ceux qui mur­murent à l’oreille de Pou­tine. Le dis­cours de Pou­tine affirme que le libé­ra­lisme n’est pas « la fin de l’histoire », et il dénonce aus­si les simi­la­ri­tés entre le libé­ra­lisme pro­gres­siste et le com­mu­nisme. Si l’autocrate prag­ma­tique a su uti­li­ser les sym­boles sta­li­niens pour glo­ri­fier le roman natio­nal, il veut aujourd’hui mon­trer que la page com­mu­niste est tournée.

La dénon­cia­tion des « nou­veaux Bolchéviques »

Vla­di­mir Pou­tine décrit par le menu en quoi, selon lui, le pro­gres­sisme occi­den­tal est un retour au com­mu­nisme. Les avo­cats du « pro­grès social » veulent faire pas­ser l’humanité à un stade de « conscience » plus éle­vé (le « wokisme »). Les Russes ont connu la même chose avec les Bol­ché­viques ! Eux aus­si vou­laient rebâ­tir un monde en réécri­vant l’histoire, en cher­chant à détruire toutes les tra­di­tions de la socié­té russe. Et ils ont impo­sé un régime qui répri­mait féro­ce­ment toute oppo­si­tion. C’est ce qui attend l’Occident, pré­vient-il, si le com­bat pour « l’égalité et contre la dis­cri­mi­na­tion » per­met à une mino­ri­té d’imposer des poli­tiques absurdes. Car le seul moyen de les mettre en place est d’exercer une auto­ri­té tyran­nique. Les idéo­logues d’Hollywood vont encore plus loin que les pro­pa­gan­distes du Comi­té Cen­tral du Par­ti Com­mu­niste ! dénonce-t-il… Le débat sur les droits des femmes est un exemple : n’essayez pas d’imiter les Bol­ché­viques ! Les « droits » accor­dés aux femmes sovié­tiques n’étaient qu’une étape : il s’agissait de les trans­for­mer en sujets sou­mis et dis­po­nibles comme le bétail des kol­khozes. Même la « théo­rie du genre » n’est pas nou­velle : la révo­lu­tion cultu­relle des années 20 allait dans cette direc­tion en inven­tant des termes nou­veaux pour chan­ger le mode de pensée.

Conclu­sion

Pour Pou­tine, le monde a plus que jamais besoin d’un axe conser­va­teur rai­son­nable mais fort. C’est son ambi­tion affi­chée de deve­nir le cham­pion des conser­va­teurs en Occi­dent. Une guerre froide en miroir inver­sé, avec l’Ouest deve­nant le bloc révo­lu­tion­naire. Stra­té­gi­que­ment, cela per­met d’attirer les pays conser­va­teurs d’Europe de l’Est – et d’éteindre leur méfiance face à « l’ogre » russe. Ce nou­vel axe idéo­lo­gique replace aus­si la Rus­sie face à la Chine : 30 ans après la chute de l’URSS, il n’y aura pas de retour au com­mu­nisme en Russie.

