LCI : l’incroyable « fake news » !

Proprement sidérant. Hier, LCI proposait un sujet censé dénoncer et démontrer les mensonges de la télévision russe. Pour ce faire, la chaîne propriété de TF1 a montré un reportage de la télévision russe rapportant les images d’une manifestation des Patriotes organisée par Florian Philippot. Manifestation dénonçant la politique étrangère d’Emmanuel Macron vis-à-vis de la Russie. Sur le plateau, les experts de LCI ont dénoncé ce reportage russe, arguant que cette manifestation des Patriotes à Paris n’a jamais eu lieu.

Sauf que c’est entièrement faux. La manifestation organisée par Florian Philippot a bel et bien eu lieu ce week-end et a rassemblé des milliers de personnes. Interpellé par Florian Philippot, le présentateur de LCI Julien Arnaud a annoncé qu’un rectificatif serait annoncé ce soir sur la chaîne. « C’est une erreur regrettable et j’en suis désolé. Nous le corrigerons naturellement ce soir », a-t-il tweeté en réponse.

