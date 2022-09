L’Afrique Réelle n°153 – Septembre 2022

Sommaire



Burkina Faso : la menace d’un génocide des Peul

Dossier : La question de l’Etat

– L’ethnie et l’Etat

– Typologie des guerres africaines

Débat :

– Crémieux et Lavigerie versus Lyautey : universalistes contre ethno-différentialiste

– Lyautey, un iconoclaste lucide

Editorial de Bernard Lugan

Si la colonisation appartient à un passé révolu, donc au dmaine de l’Histoire, ses terribles conséquences, dont l’immigration, et le changement de nature de nos sociétés conditionnent non pas seulement notre futur, mais plus encore notre survie.

Face à la déferlante humaine venue majoritairement de nos anciennes colonies et qui fait que la France est aujourd’hui devenue « la colonie de ses colonies », la solution préconisée par la « gauche » aussi bien que par la « droite », est très exactement celle qui échoua hier au sud de la Méditerranée quand nous y étions présents : l’assimilation-intégration.

Est-il donc possible d’être plus oublieux des leçons de l’histoire ? D’ailleurs, jusqu’à quel niveau peut-on imaginer pouvoir intégrer ou assimiler sans perdre sa propre substance, sans subir une mortelle acculturation ?

