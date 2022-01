President Joe Biden receives a briefing on COVID-19 on Friday, July 16, 2021, in the Oval Office of the White House. (Official White House Photo by Adam Schultz)

Par Peter Bannister

La semaine der­nière, Washing­ton DC a vu des échanges féroces entre Antho­ny Fau­ci, conseiller en chef pour la san­té publique auprès de la Mai­son Blanche, et les séna­teurs répu­bli­cains Rand Paul et Roger Mar­shall (que Fau­ci a qua­li­fié de « cré­tin »). Ces clashs ont eu lieu à la suite de deux déve­lop­pe­ments majeurs dans l’en­quête sur la ges­tion de la pan­dé­mie et sur la ques­tion de savoir si Fau­ci a men­ti sous ser­ment quant au sou­tien amé­ri­cain de recherches sur le « gain de fonc­tion » menées à l’Institut de Viro­lo­gie de Wuhan.

D’abord, Pro­ject Veri­tas (PV) a publié des docu­ments mili­taires amé­ri­cains mon­trant qu’en 2018, une divi­sion du Dépar­te­ment de la Défense avait reje­té comme trop dan­ge­reux un pro­jet de l’EcoHealth Alliance (EHA) de Peter Das­zak pro­po­sant de modi­fier des coro­na­vi­rus de chauves-sou­ris en Chine afin de déve­lop­per un vac­cin. Le tra­vail de l’EHA a pour­tant été sou­te­nu par la suite par l’Ins­ti­tut Natio­nal des aller­gies et mala­dies infec­tieuses (NIAID) du Dr Fau­ci ain­si que par l’Institut Natio­nal de la San­té (NIH) diri­gé par Fran­cis Col­lins. Par­mi la docu­men­ta­tion de PV se trouve un rap­port du Major Joseph Mur­phy (13 août 2021) de la Defense Advan­ced Research Pro­jects Agen­cy (DARPA), allé­guant que le SARS-CoV2 serait le fruit d’une ten­ta­tive bâclée d’inoculer les chauves-sou­ris, fus­ti­geant éga­le­ment les auto­ri­tés pour leur poli­tique vac­ci­nale et leur désap­pro­ba­tion des trai­te­ments pré­coces contre le covid.

Dans un second déve­lop­pe­ment, les répu­bli­cains amé­ri­cains ont pu accé­der au texte inté­gral (non-édi­té) des échanges par e‑mail de Col­lins et Fau­ci avec d’autres spé­cia­listes en février 2020. Ces cour­riels montrent que cer­tains scien­ti­fiques avaient alors pris la pos­si­bi­li­té d’une fuite du SARS-CoV2 d’un labo­ra­toire très au sérieux – hypo­thèse balayée ensuite comme « com­plo­tiste » par l’establishment scientifique.

Sen­tant que ces der­nières révé­la­tions pour­raient le com­pro­mettre, les détrac­teurs de Fau­ci (cible prin­ci­pal des cri­tiques, Col­lins n’étant plus en acti­vi­té) au Sénat et au Congrès amé­ri­cain ont exi­gé des expli­ca­tions du gou­ver­ne­ment sur la ges­tion de la pan­dé­mie. Mais quel est le poids réel de la docu­men­ta­tion elle-même ?

Àvrai dire, celle four­nie par PV a une por­tée assez limi­tée. La thèse de Joseph Mur­phy sur l’origine du SARS-CoV2 est certes intri­gante, mais il s’agit d’une lettre per­son­nelle plu­tôt qu’un rap­port offi­ciel du DARPA, et ses avis au sujet des trai­te­ments pré­coces et la dan­ge­ro­si­té des vac­cins ne sont que des opi­nions privées.

Le refus par le DARPA du pro­jet de l’EHA reste néan­moins impor­tant dans la mesure où il montre que ces recherches étaient offi­ciel­le­ment jugées dan­ge­reuses, appar­te­nant à la caté­go­rie « gain de fonc­tion » (objet d’un mora­toire amé­ri­cain entre 2014 et 2017). Ici, PV ne fait que confir­mer les tra­vaux d’autres cher­cheurs, la pro­po­si­tion de l’EHA ayant déjà été publiée par The Inter­cept en sep­tembre 2021, ain­si qu’une lettre (révé­lée par le groupe DRASTIC et citée par le jour­na­liste Paul Tha­cker) spé­ci­fiant les rai­sons pour son rejet. Comme le note Ryan Grim de l’Intercept dans une ana­lyse assez équi­li­brée, il sem­ble­rait que Mur­phy aurait été le lan­ceur d’alerte qui avait contac­té DRASTIC.

Répon­dant aux inter­ro­ga­tions de Roger Mar­shall, l’affirmation de Fau­ci que son propre dépar­te­ment n’a jamais vu le pro­jet de l’EHA n’est pas néces­sai­re­ment men­son­gère, car il s’agissait d’une can­di­da­ture adres­sée à DARPA plu­tôt qu’à NIAID. Par contre, les pro­tes­ta­tions de Fau­ci sonnent assez creux quand on consi­dère que le NIAID et le NIH ont enga­gé 3,7 mil­lions de dol­lars en 2019 pour six ans de recherches menées par l’EHA, y com­pris des études de gain de fonc­tion (selon un article de News­week d’a­vril 2020 publié juste après l’an­nu­la­tion du pro­jet par le NIH).

Les échanges d’e-mails entre Fau­ci, Col­lins et leurs col­la­bo­ra­teurs en février 2020 sont par contre réel­le­ment explo­sifs, démon­trant que l’i­dée de la fuite du SRAS-CoV2 d’un labo­ra­toire n’é­tait pas de tout fan­tasque pour des scien­ti­fiques de pre­mier plan. Il est éga­le­ment frap­pant de voir la jus­ti­fi­ca­tion pro­po­sée par Col­lins (citant l’i­mage de la « science » et de « l’har­mo­nie inter­na­tio­nale ») pour détour­ner l’at­ten­tion du public de l’hy­po­thèse d’une ori­gine du SARS-CoV2 au labo­ra­toire. Ici on peut légi­ti­me­ment ques­tion­ner la pro­bi­té intel­lec­tuelle et la hié­rar­chie de valeurs des auto­ri­tés sani­taires, sem­blant prio­ri­ser les rela­tions publiques et la défense des ins­ti­tu­tions scien­ti­fiques et poli­tiques au coût de la quête de la véri­té et du bien com­mun. Hié­rar­chi­sa­tion qu’on per­ce­vra éga­le­ment dans les efforts de Col­lins et Fau­ci, plus tard en 2020, de dis­cré­di­ter les épi­dé­mio­lo­gistes « mar­gi­naux » Jay Bat­ta­cha­rya (Stan­ford), Mar­tin Kull­dorff (Har­vard) et Sune­tra Gup­ta (Oxford) pour avoir signé la décla­ra­tion de Great Bar­ring­ton cri­ti­quant l’implémentation géné­ra­li­sée de stra­té­gies de confi­ne­ment. En para­phra­sant Orwell, on pour­rait dire que, pour les déci­deurs, tous les scien­ti­fiques sont égaux, mais cer­tains sont plus égaux que d’autres.