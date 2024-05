Par Guy Adain

En réaction à l’article d’Hildegarde, « Bêtise, couardise, cynisme et barbarie » paru hier mercredi 15 mai…

Très juste et très pertinente analyse de la situation catastrophique de la République qui tente d’administrer notre pays tant mal que bien ! Et ce mal est pratiquement commun à toute l’Europe ! Hildegarde constate et propose la solution de bon sens : face à l’empire et à la barbarie, il est temps d’opposer le pré-carré de nos rois ! Proposition royale et essentielle !

Les barbares arpentent notre pré-carré en piétinant toutes nos plates-bandes et sans respect pour rien. Pire, bien sûr, ils saccagent, démolissent les choses et avilissent les êtres ! Quelle cité nous est plus proche, Sodome ou Gomorrhe ?

Les nouveaux bien-pensants, acharnés à défendre une laïcité intolérante à tout autre, sont pourtant adeptes et en adoration de leur idole : le Veau d’Or ! Ils lui rendent un culte sans partage et se prosternent vilement devant lui ! Pauvre veau… Ils auraient préféré le porc, mais ils n’ont pas osé !!!

Ils ont horreur du Bien, du Beau, du Sacré et de l’Honorable ! Après eux, redonner à notre pré-carré une allure de jardin à la française… ça ne va pas être facile ! Mais c’est notre mission… Il est temps, nous adjure Hildegarde !

Eux, c’est la république, Nous, c’est la France ! Et si nous voulons « opposer le pré-carré de nos Rois ! », ça ne sera pas sans mal ! Il faudra :

Mettre les mains dans la fange et séparer le grain de l’ivraie.

Ranger au placard les « petites bougies ».

Sortir les torches !

Et torcher de bon cœur ! L’ouvrage ne manquera pas ! On devra aussi remettre l’église au milieu du village ! Que d’aucuns préfèrent leur religion à notre laïcité athée est bien normal, eux, peuvent devenir martyrs et nous diables malfaisants ! Oui, opposons notre pré-carré, royaume de France, à leur no man’s land républicain, demain pire encore, européen !

Merci Hildegarde pour cette pépite !