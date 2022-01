LE PIÈGE MACRONIEN DU PASSE VACCINAL ET DES NON-VACCINÉS

Les pro­pos d’Em­ma­nuel Macron dis­po­sé à « emmer­der » les non-vac­ci­nés et, plus encore, leur qua­si-exclu­sion de la citoyen­ne­té (« Un irres­pon­sable n’est plus un citoyen »), ont créé trois jours de beaux tumultes à l’Assemblée natio­nale. Mais ce théâtre ne change rien au résul­tat : le passe vac­ci­nal a été adop­té en pre­mière lec­ture à 214 voix contre 93 (et 27 abs­ten­tions) le matin du 6 jan­vier… La prin­ci­pale per­dante est Valé­rie Pécresse qui avait appe­lé les dépu­tés LR, de concert avec le pré­sident du groupe, à faire preuve de « res­pon­sa­bi­li­té ». Mais à l’As­sem­blée natio­nale ce jeu­di matin, seule­ment 28 LR se sont pro­non­cés pour le texte quand 24 ont voté contre et 22 se sont abs­te­nus (le groupe compte 103 membres).

Dans les rangs de LaREM, on n’a pas man­qué d’ironiser : « Je ne sais pas com­ment ça se pas­se­ra si elle deve­nait pré­si­dente, mais là c’est clai­re­ment la chien­lit » a atta­qué le chef des dépu­tés LaREM Chris­tophe Cas­ta­ner. Ces der­niers jours la can­di­date LR avait répé­té que les dépu­tés de son camp « ne s’opposer(aient) pas » au pro­jet de loi ins­tau­rant le passe vaccinal.

