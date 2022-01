« Je sou­haite actua­li­ser la charte euro­péenne pour inté­grer l’environnement et le droit à l’avortement », a décla­ré Emma­nuel Macron au Par­le­ment euro­péen à Stras­bourg. Déci­dé­ment, le para­doxe, la contra­dic­tion, la thèse et l’antithèse, bref, le en même temps jusqu’à l’absurde, habitent notre Pré­sident. D’aucuns, comme l’historien Pierre Ser­na, qua­li­fient ce macro­nisme d’extrême centre, et on voit assez bien l’idée.

Para­doxal de frac­tu­rer l’Europe – après avoir frac­tu­ré la France -, quand on est un euro­lâtre paten­té et le thu­ri­fé­raire en chef de l’Union euro­péenne ? Car qui peut ima­gi­ner un ins­tant que la Hon­grie, la Pologne et Malte pour­raient accep­ter une telle sacra­li­sa­tion de l’IVG sans bron­cher ? À bru­ta­li­ser des peuples et des gou­ver­ne­ments démo­cra­ti­que­ment élus, cherche-t-il à pro­vo­quer le Polexit, le Mal­texit, le Hongrexit ?

