Explo­sion des acqui­si­tions de natio­na­li­té française

Depuis le début du quin­quen­nat, ­jamais le nombre d’étrangers deve­nant fran­çais n’a été aus­si éle­vé : plus de 94.000 acqui­si­tions de natio­na­li­té (53 %). Cette évo­lu­tion est por­tée par plus de 75.000 acqui­si­tions par décret (79 %), « en lien avec la faci­li­ta­tion des pro­cé­dures pour les étran­gers “en pre­mière ligne”, impli­qués de manière active dans la lutte contre le Covid-19 » et par « les gains de pro­duc­ti­vi­té à toutes les étapes de la pro­cé­dure », se féli­cite l’Intérieur.

Plus 100.000 contrats d’intégration signés

La France a aus­si lar­ge­ment ten­du la main aux nou­veaux arri­vants. « Nous reve­nons pro­gres­si­ve­ment au niveau d’immigration d’avant la crise sani­taire », constate un cadre de l’Office fran­çais de l’immigration et de l’intégration (Ofii). Avec 109.000 contrats d’intégration répu­bli­caine (CIR) signés, ce mar­queur de l’immigration légale dépasse son niveau de 2019 (1,2 %).

