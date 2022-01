Sommes-nous au bord d’une guerre ouverte oppo­sant Rus­sie et Ukraine, avec des USA prêts à l’intervention armée en Europe ? C’est ce que laissent croire cer­tains médias, jamais en retard de sen­sa­tion­na­lisme ; c’est éga­le­ment ce que mur­mure la Mai­son-Blanche. Mais il est vrai que pour l’administration amé­ri­caine, il s’agit là d’un ances­tral mode de fonc­tion­ne­ment consis­tant à tou­jours agi­ter le chif­fon rouge de périls plus ou moins ima­gi­naires : inva­sion du Vieux Conti­nent par l’URSS, armes de des­truc­tion mas­sive ira­kiennes, nucléaire ira­nien et autres menaces hypothétiques.

Pour­tant, du côté de Washing­ton, dont la poli­tique de la canon­nière demeure le sem­pi­ter­nel argu­ment, les nuances sub­sistent. Ain­si Joe Biden affirme-t-il, ce 19 jan­vier : « Si des forces mili­taires russes fran­chissent la fron­tière de l’Ukraine, cela consti­tue­ra une nou­velle inva­sion qui atti­re­ra une réponse rapide, sévère des États-Unis et de leurs alliés », alors que le même jour, Antho­ny Blin­ken, le chef de sa diplo­ma­tie en visite à Kiev, prône une « voie paci­fique ». Qui croire ? C’était à peine moins confus du temps de Donald Trump.

