Pas de lien entre émeutes et immigration : de qui se moque Darmanin ?

Pour Gérald Darmanin, aucun lien n’est à faire entre l’immigration et les émeutes. Répondant vertement au député RN du Nord Michaël Taverne, le ministre de l’Intérieur a appelé à « ne pas confondre les débats » : « 90 % des émeutiers étaient français, a-t-il déclaré à l’Assemblée, la question d’aujourd’hui, c’est celle de jeunes délinquants, pas des étrangers. » Circulez, il n’y a rien à voir. Continuons à avancer les yeux grand fermés : tout est au poil, Madame la Marquise !

Glosons, comme Emmanuel Macron, sur la responsabilité des jeux vidéo et des réseaux sociaux : les jeunes Japonais étant très friands de jeux vidéo et de réseaux sociaux, ce pays devrait donc, en principe, être à feu et à sang. Manque de bol, c’est tout l’inverse. Là-bas, cette double addiction conduit même au phénomène opposé, l’hikikomori, c’est-à-dire l’enfermement chez soi, dans sa chambre. C’est aussi en soi un problème, mais de nature très différente pour la société.

La suite