La République contre la France

Par Olivier Perceval

Les édiles ont enfin réagi ! Après la tentative d’assassinat au domicile familial, de l’épouse et des enfants du maire de L’Haÿ-les-Roses, Vincent Jeanbrun, ils ont appelé la population à se rassembler dans toute la France devant les mairies dans un élan « républicain ».

Un présentateur célèbre, d’une chaîne d’information non moins célèbre, s’est interrogé tout haut sur ce que signifiait le qualificatif de républicain qu’il trouvait pour le moins réducteur s’agissant du peuple français. Ce faisant, il s’est attiré la réprobation de quelques-uns de ses invités par cette interrogation « blasphématoire ». Pourtant qui a été victime des violences ces dernières nuits, sont-ce des républicains ou plus simplement des Français ? Est-ce que les émeutiers ont vérifiés qu’ils agressaient bien des républicains revendiqués et estampillés ou bien dirigeaient ils leur haine contre nos compatriotes pour le simple fait qu’ils étaient français ? Le président Algérien s’adresse-t-il à la France pour traiter notre police de raciste ? où vise-t-il seulement la République ?

Pourquoi, lorsque l’on s’en prend à la France et aux Français, certains se croient-ils obligés de se draper dans la toge (pourtant ensanglantée dès sa naissance) de la République ?

Qui a le pouvoir de rassembler notre peuple : la Patrie millénaire ou bien la République ?

Un de nos anciens camarades de la Restauration Nationale a fini par succomber après un passage à tabac en règle et un long coma dans la bonne ville de Narbonne. D’après les premières constatations, il serait mort victime de la haine et de la violence d’infectes racailles qui n’aiment pas la France. Il a été laissé inconscient sur le pavé narbonnais et a fini par s’éteindre à l’hôpital. Qu’il repose en paix.

Il s’appelait Séverin Boinais et nous pouvons affirmer qu’il n’était pas républicain. Que le Dieu de Clovis et de Saint Louis l’accueille à l’éternel banquet des camelots.

C’est la France qui est agressée, cette France à qui on impose de disparaître, parce qu’elle ne répond plus à l’idéal républicain en constante évolution. Tandis que l’on voudrait nous imposer à l’école républicaine l’idéologie multi culturaliste « woke » pour plaire aux anglo-saxons et à nos maitres de Davos, des Français meurent, des commerces brulent, des femmes et des enfants sont agressés, non parce qu’ils sont républicains mais par ce qu’ils sont français, des « Gaulois » comme nous dénomment ces étrangers (Pour beaucoup français de papiers) par mépris et dérision.

Alors que vient faire la République qui s’est imposée un jour par un coup d’état sanglant et depuis à abandonné les Français, les entrainant dans des guerres civiles, des guerres étrangères dites totales, (c’est elle qui a inventé le concept en Europe avec la guerre révolutionnaire). Depuis qu’elle est arrimée à Bruxelles, elle n’a de cesse que de déconstruire notre histoire, notre culture et s’évertue à nous déraciner pour transformer la France en société liquide.

Eh bien non, nous n’acceptons pas cette fatalité et nous savons que ce n’est pas la République qui nous défendra et qui nous fera entrer dans la résistance. Aussi, par les temps qui courent, les républicains feraient-ils mieux de raser les murs et de faire profil bas quand on voit dans quel état de délabrement leur régime a mis notre pays.

Non, ce n’est pas la République qui saigne, c’est la France. Il est temps de se redresser et de faire face à ce grand remplacement qui nous est imposé par un régime de lâches et de traitres. Et d’abord en finir avec la République laïque, sectaire et obligatoire.