Le philosophe Jean-Loup Bonnamy tente de poser un diagnostic global du mal qui frappe la France : « Le vrai problème n’est pas dans les cités, il est en nous »

Cet article de Jean-Loup Bonnamy publié hier par Le Figaro a le mérite, nous semble-t-il, d’élever la réflexion sur la situation du pays au niveau global qui s’impose. Niveau dont la classe politique se montre incapable comme, d’ailleurs, la plupart des commentateurs qui se satisfont le plus souvent de gloser sur le déroulement des événements. Jean-Loup Bonnamy dit ici bien davantage que ne l’indique le « chapeau » du Figaro, toujours enclin à la banalisation du propos. C’est l’ensemble des composantes du Système présentement en place – mais vacillant – que Jean-Loup Bonnamy met en cause ici. Peut-on aller plus avant dans la critique du Régime et de la société qu’il a engendrée ? Sans-doute mais il y a un temps pour tout et les contre-révolutionnaires que nous sommes ont, eux aussi, à organiser leurs forces dont les premières, chez nous comme chez les autres, sont d’abord d’ordre intellectuel et moral. Tout n’est pas donné pour toujours ni sans travail, étude, conscience politique à la hauteur des circonstances.

La suite