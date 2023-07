Crise du logement : conséquences du plafonnement des loyers et des normes inatteignables

Malgré l’apparente protection des locataires, le plafonnement des loyers présente un réel danger pour le marché immobilier. Entre la hausse du coût de construction et les normes de plus en plus coûteuses, le secteur locatif est en pleine tourmente. Cette situation pourrait mener à une crise du logement inédite.

Le mercredi 28 juin dernier, le Parlement a définitivement approuvé la prolongation du dispositif de plafonnement des loyers. Ce plafonnement limite à 3,5 % par an l’augmentation des loyers alors que la gauche prônait un gel pur et dur.

La progression des loyers est assujettie à l’indice de référence des loyer (IRL). Il est calculé par l’INSEE chaque trimestre et correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation, hors tabac et hors loyers.

