Face à face, l’Europe des technos et l’Europe de la terre

Ce jeudi 1er février, à Bruxelles, les dirigeants des pays européens se sont rencontrés pour débattre de la révision du budget de l’Union européenne pour la période 2021-2027. Le rendez-vous s’est déroulé dans l’habituel entre-soi – malgré la présence, sur la proche place du Luxembourg, de plus d’un millier de tracteurs et d’une foule d’agriculteurs venus de France, d’Italie, d’Allemagne, de Hollande, de Belgique. Quel symbole que ces gens de la terre protestant à la porte même de l’Union européenne !

L’eurodéputée RN Patricia Chagnon était parmi les manifestants, ce matin. « J’ai constaté chez eux, explique-t-elle à BV, une grande frustration : celle de ne pas être écoutés. Mais aussi un espoir : ils ne se battent plus seuls dans leur coin. Les divergences nationales existent, mais les agriculteurs ont conscience que la source de leur problème, c’est l’Union européenne. Elle impose la concurrence déloyale des traités de libre-échange, les normes absurdes, la décroissance sous forme d’une réduction de 15 % des terres agricoles. Il y a là un combat commun. » C’est cela, la grande différence avec les manifestations antérieures. L’Union a fait l’union… mais contre elle. « On ne construit pas l’Union en contraignant les peuples, en les soumettant à des décisions contraires à leurs intérêts et qui n’ont jamais été votées par les Parlements nationaux », rappelle l’eurodéputée.

