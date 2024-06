L’UE reste une entreprise totalitaire ! – Le Zoom – Paul-Marie Coûteaux – TVL

Ancien haut fonctionnaire et ancien élève de l’ENA, Paul-Marie Coûteaux est essayiste et directeur de la revue « Le Nouveau Conservateur ». Les téléspectateurs le connaissent pour être l’animateur de l’émission à succès « Les Conversations », diffusée deux dimanche par mois sur TVL. Dans cet entretien réalisé début juin, Paul-Marie Coûteaux analyse les forces politiques en présence. Il revient sur l’absence de la Russie aux commémorations du débarquement en Normandie et rappelle les propos surprenants du général De Gaulle. Il rend aussi hommage à Marie-France Garaud. Fort de son expérience politique et avec l’esprit et la culture qui le caractérisent, Paul-Marie Coûteaux assène des vérités et suscite aussi le débat et pourquoi pas la polémique ?