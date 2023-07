Mourir peut attendre !

Madame Firmin Le Bodo, qui porte le projet de l’euthanasie semble de plus en plus isolée. La co-construction du projet de loi est critiquée par les parlementaires et les professionnels de santé. Les quelques lignes de cette infolettre suffisent à peine à lister toutes les oppositions récentes.

Après les fortes réticences du Ministre de la Santé François Braun, c’est désormais le Ministre de la Solidarité, Jean-Christophe Combe qui redoute une loi qui légaliserait l’euthanasie car « une loi […] c’est aussi un message collectif adressé par la société à chacun. Une telle loi « risquerait surtout de nous faire basculer dans un autre rapport à la vulnérabilité. Le risque que nous devons éviter, c’est le message implicite qui pourrait conduire les personnes vulnérables à l’auto- effacement. La solidarité c’est le contraire, c’est de permettre aux personnes, quelles que soient leurs situations de vulnérabilité, de s’affirmer.«

Le Sénat au travers d’un rapport très remarqué, dit aussi non à l’aide active à mourir, une « réponse inappropriée et dangereuse ».

