Qu’on ne nous dise plus : « C’est simple, moi je coupe le poste ». Tou­jours Moi, je… C’est indi­vi­duel­le­ment effi­cace et poli­ti­que­ment, socia­le­ment, col­lec­ti­ve­ment, nul. L’art et la manière de décrire de façon drôle, avec minu­tie et par le menu des situa­tions incon­grues et assez ter­ribles qui mènent notre socié­té droit dans le mur. C’est ce que réus­sit ce nou­vel article paru le 1er novembre Cau­seur Qui a rai­son de conti­nuer à faire du cas France Inter une affaire d’État à trai­ter dans la future cam­pagne pré­si­den­tielle. Didier Des­ri­mais en parle avec talent et nous conseillons de suivre ses écrits dans Cau­seur, et ceux que nous repre­nons par­fois ici. JSF

Par Didier Desrimais*.

Les adeptes de la décons­truc­tion des sexes ont trou­vé leur pré­di­ca­trice. Dans ses prêches heb­do­ma­daires, Giu­lia Foïs déverse une pro­pa­gande néo­pro­gres­siste où sa haine de l’homme n’a d’égale que son ignorance.

Tan­dis que sa sœur aînée se des­ti­nait à une car­rière ciné­ma­to­gra­phique et que sa sœur cadette se pré­pa­rait à deve­nir une spé­cia­liste en héma­to­lo­gie, Giu­lia Foïs a long­temps hési­té quant à son futur métier. De son propre aveu, elle est nulle en poli­tique et ne suit pas l’actualité ; mais elle est « curieuse », « bavarde », « [son] ima­gi­na­tion tra­vaille » et elle a « envie de voya­ger et bou­ger ». Elle se pré­sente par consé­quent au concours du Centre de for­ma­tion des jour­na­listes (CFJ) en « pan­ta­lon car­go, un mar­cel et des tongs » et, après avoir avoué au jury sa nul­li­té sur les ques­tions d’actualité, obtient la note excep­tion­nelle de… 4 sur 20. Miracle ! elle est admis­sible, ce qui la ravit à moi­tié, car elle doit « inter­rompre [ses] vacances pour pas­ser l’oral. » Devant des can­di­dats venus de Sciences-Po, « [son] gène du cancre lui lance un défi : faire rire le public. Et ça marche [1] ! » Elle est reçue, apprend la nov­langue jour­na­lis­tique, tra­vaille « comme une carne », mais n’a « jamais réus­si à aimer la poli­tique, l’économie, le sport, la culture [2] ». En revanche, explique-t-elle sur Louie Media, Vir­gi­nie Des­pentes et Clé­men­tine Autain ont nour­ri ses réflexions sur le genre et le « sys­té­misme du patriar­cat ».

La suite