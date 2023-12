Nos confrères de Zonebourse citent l’agence Reuters selon laquelle le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, a mis en garde samedi en Italie contre une menace de « submersion » de certaines parties de l’Europe par des vagues de réfugiés.

« Si nous ne résolvons pas ce problème, les chiffres ne feront qu’augmenter. Nos pays seront submergés et notre capacité à aider ceux qui ont le plus besoin de notre aide sera dépassée », a-t-il dit. « Si cela nous oblige à actualiser nos lois et à mener un dialogue international pour modifier les cadres d’après-guerre en matière d’asile, alors nous devons le faire. »

