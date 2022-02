Par Jacques MYARD

Membre Hono­raire du Par­le­ment

Maire de Mai­sons-Laf­fitte

Pré­sident du Cercle Nation et Répu­blique

Pré­sident de l’A­ca­dé­mie du Gaullisme

(Libre opi­nion)

Deux crises inter­na­tio­nales – l’Ukraine et le Sahel – inter­pellent l‘attention des Fran­çais, alors que d’ordinaire, ils sont davan­tage à s’interroger sur les dif­fi­cul­tés ren­con­trées en France que sur la marche du monde.

Les bruits de bottes en Europe de l’Est et les coups d’État répé­tés en Afrique gagnent l’esprit col­lec­tif des Fran­çais et les inquiètent.

Ils s’en inquiètent car ils réa­lisent que la situa­tion inter­na­tio­nale n’est pas dans un ailleurs loin­tain mais qu’elle est bien une réa­li­té tan­gible qui risque d’affecter direc­te­ment leur tranquillité.

Sur­tout, ils prennent conscience que la France ne maî­trise pas ces évé­ne­ments et les subit, ris­quant d’être entraî­née dans des conflits qui ne sont pas les siens.

Ces craintes ne sont pas des fan­tasmes, elles sont fon­dées, tant notre poli­tique étran­gère appa­raît sous la main­mise et l’influence de puis­sances étran­gères ou d’utopies.

Il convient de réa­li­ser que la France, par de mul­tiples alliances, a per­du son auto­no­mie de déci­sion pour conduire en toute indé­pen­dance sa diplomatie.

Cer­tains bien-pen­sants haussent les épaules et moquent cette pré­ten­tion, au nom d’un pré­ten­du réa­lisme ; la France ne serait qu’une puis­sance moyenne – ce qui frise un lâche abandon :

« Une nation fati­guée de longs débats consent volon­tiers qu’on la dupe, pour­vu qu’on la repose » A. de Tocqueville

C’est là un non-sens, une faute d ‘ana­lyse géos­tra­té­gique ; en effet, nous vivons dans l’ère des puis­sances rela­tives : les hyper­puis­sances, qui vou­draient domi­ner la scène inter­na­tio­nale et impo­ser leur volon­té et poli­tique, ont toutes les chances de liguer et coa­li­ser le monde contre elles.

En d’autres termes, la France, 5ème ou 6ème, puis­sance mon­diale, conserve sa capa­ci­té à faire bou­ger les lignes, à la condi­tion de culti­ver son indé­pen­dance, de s’en don­ner les moyens, en cohé­rence avec un pro­jet poli­tique déterminé.

L’action diplo­ma­tique indé­pen­dante se construit d’abord avec des hommes qui font voca­tion de ser­vir la nation sur tous les continents.

La poli­tique du pré­sident de la Répu­blique de vou­loir fondre le corps diplo­ma­tique dans un corps d’administrateurs non spé­cia­li­sés est une inep­tie qui démontre l’incompétence de Jupi­ter-Macron en poli­tique étran­gère – incom­pé­tence qu’il illustre en fai­sant la cour à Donald Trump ou à Joe Biden dont il veut se faire des « copains ».

« Les États n’ont pas d’amis » Charles de Gaulle.

L’action diplo­ma­tique indé­pen­dante se construit par la défense et la pro­mo­tion de notre langue en tout lieu et dans le cadre de la fran­co­pho­nie, notre langue est notre pensée.

« La langue est le ciment d’une nation » Jean d’Ormesson

L’action diplo­ma­tique indé­pen­dante se construit aus­si par des moyens bud­gé­taires pour que des diplo­mates envoyés dans le monde entier informent avec objec­ti­vi­té le gou­ver­ne­ment de la situa­tion du pays où il réside. Ce n’est pas un tra­vail de jour­na­liste mais celui d’un ana­lyste qui dépasse le scoop et ins­crit son action dans la durée.

Il est regret­table que depuis des décen­nies le bud­get des affaires étran­gères ait été dimi­nué, nos implan­ta­tions diplo­ma­tiques réduites. C’est la pré­sence de la France qui, ain­si, s’efface dans de nom­breux pays.

L’action diplo­ma­tique indé­pen­dante se construit dans l’unité de l’action. Il n’est pas accep­table que les Régions entre­tiennent de véri­tables ambas­sades à Bruxelles, en condui­sant avec moult moyens bud­gé­taires une poli­tique qua­si-rivale du gou­ver­ne­ment, satis­fai­sant ain­si le désir inavoué de l’UE de bri­ser les États-Nations et de les rem­pla­cer par des régions sur le modèle de l’empire des Habsbourg.

L’action diplo­ma­tique indé­pen­dante se construit dans la néces­saire confiance entre l’outil diplo­ma­tique et le pré­sident de la République.

Or, depuis plu­sieurs décen­nies, les pré­si­dents croyant tout savoir, après avoir reçu le soir quelques intel­lec­tuels idéo­logues, court-cir­cuitent le ministre des Affaires étran­gères, les ambas­sa­deurs, mépri­sés, pra­tiquent une diplo­ma­tie directe, oubliant qu’en cas d’échec, c’est la crise, car le pré­sident est le der­nier recours, l’Ultima ratio.

L’action diplo­ma­tique indé­pen­dante se construit sur­tout loin des uto­pies, des pro­jets arti­fi­ciels, des plans sur la comète.

A ce titre, les envo­lées pétries d’euro béa­ti­tude du pré­sident Macron irritent tous nos par­te­naires et sont vouées à l’échec. L’idée d’une Europe fédé­rale est reje­tée par tous les pays de l’UE ; en revanche ils sou­haitent tous une UE de coopé­ra­tion – une Europe des Nations – qui s’en tienne à l’essentiel et applique la subsidiarité.

L’action diplo­ma­tique indé­pen­dante se construit en veillant à ne pas tom­ber dans le piège de l’engrenage des alliances.

A cet égard se pose la ques­tion de notre appar­te­nance à l’OTAN dont la gou­ver­nance est une orga­ni­sa­tion poli­ti­co-mili­taire amé­ri­caine qui pour­suit des objec­tifs per­ma­nents en Europe : main­te­nir sous tutelle les pays euro­péens tout en dési­gnant l’ennemi par­fait, la Russie.

La Rus­sie a le droit de dire et redire que l’entrée de l’Ukraine et la Géor­gie dans l’OTAN est une pro­vo­ca­tion, un casus bel­li ! Il est heu­reux que la France et l’Allemagne jugent que cette adhé­sion serait une faute géos­tra­té­gique, n’en déplaise à de vieux alliés comme nos amis polo­nais qui ont connu avec l’URSS une his­toire tragique.

« Jamais de confiance dans l’alliance avec un puis­sant » Virgile.

De plus, l’engrenage des alliances conduit à édic­ter des sanc­tions mul­ti­la­té­rales dont il est très dif­fi­cile de s’émanciper ; dans le cas des sanc­tions contre la Rus­sie, les mesures de rétor­sion de l’OTAN et de l’UE ne font pas plier Mos­cou, mais ce sont des sanc­tions contre nos inté­rêts poli­tiques, éco­no­miques, cultu­rels et diplo­ma­tiques en Russie.

C’est l’arroseur arrosé !

L’action diplo­ma­tique indé­pen­dante se construit sur les réa­li­tés inter­na­tio­nales. Notre sécu­ri­té n’est pas mise en cause par la Rus­sie ; en revanche l’Afrique est une bombe démo­gra­phique à notre porte, tra­ver­sée par des mou­ve­ments dji­ha­distes de plus en plus agres­sifs qui désta­bi­lisent les pays afri­cains les uns après les autres.

Face aux coups d’état de mili­taires qui accusent la France et font appel à des Russes – la milice Wag­ner -, les salon­nards pari­siens estiment que l’opération Bar­khane doit ces­ser, nos mili­taires rapa­triés ; une telle atti­tude est une inep­tie dont la mise en œuvre nous coû­te­rait très cher, signi­fiant une vic­toire sans appel pour les ter­ro­ristes ; en revanche la France a les moyens de rame­ner fer­me­ment cer­taines juntes à la rai­son, y com­pris par la force !

Il y va de notre cré­di­bi­li­té, les 53 sol­dats fran­çais tom­bés au champ d’honneur nous y exhortent !

L’action diplo­ma­tique indé­pen­dante se construit enfin par le sou­tien des forces armées natio­nales à la poli­tique étran­gère : le monde des bisou­nours n’existe pas !

« Être vain­cu par­fois. Être sou­mis jamais » Alfred de Vigny.

« Une nation n’a de carac­tère que libre et indé­pen­dante ». Ger­maine de Staël.