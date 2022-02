La chro­nique de Sté­phane Blanchonnet

À l’approche de l’élection pré­si­den­tielle et pour nuan­cer quelque peu « l’optimisme de la volon­té » dont je fai­sais preuve le mois der­nier, je vou­drais cette fois vous faire médi­ter sur un texte capi­tal de Maur­ras. Il s’agit d’un extrait de « La Poli­tique » en Une de L’Action Fran­çaise quo­ti­dienne du 12 août 1908, qui sera par la suite repris dans le Dic­tion­naire poli­tique et cri­tique et dans Mes idées poli­tiques. Il n’est pas inutile d’en rap­pe­ler le contexte : Maur­ras com­mente le résul­tat d’un vote des gaziers et des bou­lan­gers, réunis en assem­blée géné­rale, dont le résul­tat fut le rejet de la grève géné­rale. Rap­pe­lons que cet évé­ne­ment a lieu dans un cli­mat insur­rec­tion­nel, quelques jours après la « jour­née san­glante » du 30 juillet à Dra­veil. L’AF avait choi­si à l’époque de refu­ser son sou­tien à la répres­sion conduite par Clé­men­ceau (c’est d’ailleurs aus­si l’époque de la ten­ta­tive de dia­logue avec le syn­di­ca­lisme révo­lu­tion­naire autour du « Cercle Proudhon »).

Voi­ci ce qu’écrit alors Maur­ras : « Hors les heures cri­tiques, et tant qu’il paraît sub­sis­ter un ordre maté­riel quel­conque, le suf­frage uni­ver­sel conserve tout ce qui existe, tout ce qui tend à exis­ter […] Il faut des mécon­ten­te­ments inouïs pour bri­ser son mur­mure d’ap­pro­ba­tion. La foule res­semble à la masse : inerte comme elle. Ses vio­lences des jours d’é­meute sont encore des phé­no­mènes d’i­ner­tie ; elle suit la ligne du moindre effort ; il est moins dur de suivre des pen­chants hon­teux ou féroces que de leur résis­ter par réflexion et volon­té. La facul­té de réagir, très inéga­le­ment dis­tri­buée, n’ar­rive à sa plé­ni­tude que dans un petit nombre d’êtres choi­sis, seuls capables de conce­voir et d’ac­com­plir autre chose que ce qui est. Le nombre dit amen, le suf­frage uni­ver­sel est conservateur. »

Le sens est clair. Pour Maur­ras, « hors les heures cri­tiques », il ne faut pas comp­ter sur le suf­frage uni­ver­sel pour pro­duire un chan­ge­ment poli­tique, qu’il s’agisse d’une insur­rec­tion ouvrière ou de ren­ver­ser un régime inique qui met en péril l’intérêt natio­nal. Tout au plus le suf­frage peut-il confir­mer, rati­fier, approu­ver cette insur­rec­tion ou ce ren­ver­se­ment, une fois qu’ils auront été ini­tiés par une mino­ri­té consciente et réso­lue. Aujourd’hui, sommes-nous dans le cas des « heures cri­tiques » ? Il faut bien admettre que non. Et c’est pour cette rai­son que Macron sera vrai­sem­bla­ble­ment recon­duit par la coa­li­tion des forces conser­va­trices, au plus mau­vais sens du terme : caté­go­ries sociales et pro­fes­sion­nelles pri­vi­lé­giées et « boo­mers » retrai­tés (son socle de 25%), à quoi s’ajoutera au second tour le conglo­mé­rat des fri­lo­si­tés et des peurs, peut-être paré des cou­leurs du « front répu­bli­cain ». Bien enten­du j’aimerais me tromper !