Après la dif­fu­sion le 23 mars 2021 de la tri­bune sur les erreurs alle­mandes de la France, le groupe Vau­ban, qui ras­semble une ving­taine de spé­cia­listes en acti­vi­té des ques­tions de Défense, revient sur l’échec de la poli­tique alle­mande menée depuis 2017.

Trois ans après la signa­ture du Trai­té d’Aix-la-Cha­pelle (22 jan­vier 2019), le constat est sans appel : la rela­tion fran­co-alle­mande dans la défense et l’ar­me­ment est un échec cui­sant. Il est vrai qu’entre méprises fran­çaises et traî­trises alle­mandes, l’é­chec était d’emblée pré­vi­sible et même annon­cé dans ces mêmes colonnes depuis 2020. Alors que la nou­velle coa­li­tion au pou­voir en Alle­magne a adop­té son contrat de gou­ver­ne­ment (24 novembre 2021) et que la France prend les rênes de la pré­si­dence euro­péenne, il est néces­saire d’en reve­nir aux causes pre­mières de cet échec pour en tirer la conclu­sion que l’Al­le­magne n’est déci­dé­ment pas le bon par­te­naire de la France dans la défense.

France-Alle­magne : de méprises en traî­trises



La pre­mière méprise fran­çaise est de consi­dé­rer que l’Al­le­magne pour­rait, un tant soit peu, se déta­cher des États-Unis au pro­fit d’une Europe de la défense : c’est aus­si la traî­trise alle­mande que de le lais­ser croire. En dépit des ten­ta­tives qui ont sui­vi le Trai­té d’Aix-la-Cha­pelle, force est de consta­ter que l’ai­mant de la bous­sole stra­té­gique alle­mande reste inva­ria­ble­ment amé­ri­cain ; en pre­nant un peu de recul his­to­rique, la France ne devrait pas s’en éton­ner : depuis le 15 juin 1963, jour où le Bun­des­tag a ajou­té, par la force de son vote (et le lob­bying amé­ri­cain) la réfé­rence à l’Al­liance Atlan­tique dans le Trai­té de l’É­ly­sée par un pré­am­bule inter­pré­ta­tif qui en déna­turent tota­le­ment l’es­prit, on sait à Paris que la rela­tion trans­at­lan­tique maté­ria­li­sée par l’O­TAN est la pierre angu­laire de la poli­tique de sécu­ri­té allemande.

La lec­ture du contrat de coa­li­tion du 24 novembre 2021 confirme ce tro­pisme pro-OTAN : SPD, Verts et F.D.P n’ont pas eu un mot sur « l’au­to­no­mie stra­té­gique euro­péenne » – ce qui est déjà en soi une belle claque alle­mande sur la joue fran­çaise – mais pleins sur l’O­TAN, « condi­tion indis­pen­sable de la sécu­ri­té » de l’Al­le­magne. Les nou­veaux maîtres à Ber­lin concèdent que l’Eu­rope de la Défense peut certes pro­gres­ser mais à la condi­tion sine qua non que tout pro­grès se fasse « dans le res­pect de l’in­te­ro­pé­ra­bi­li­té et de la com­plé­men­ta­ri­té avec l’O­TAN ». Joi­gnant la parole aux gestes, la Chan­cel­le­rie a auto­ri­sé l’é­tude du F‑35 pour rem­pla­cer le Tor­na­do dans sa ver­sion de bom­bar­dier nucléaire afin de per­mettre la pour­suite de la mis­sion nucléaire réa­li­sée par l’ar­mée de l’air allemande.

Ban­ni par les conser­va­teurs de la liste des can­di­dats en rai­son de pres­sions fran­çaises diplo­ma­tiques et indus­trielles, le F‑35 est ain­si réins­tal­lé par les socio-démo­crates. Il est vrai qu’il est le seul avion moderne à être cer­ti­fié pour empor­ter la future bombe amé­ri­caine à gra­vi­ta­tion B61-12, mais com­ment ne pas voir dans son acqui­si­tion cer­taine, à la fois une allé­geance totale à l’O­TAN et aux États-Unis et une traî­trise envers la France et le pro­jet SCAF dont les bud­gets pâti­ront évi­dem­ment de cette acqui­si­tion du pire enne­mi de l’in­dus­trie aéro­nau­tique euro­péenne militaire ?

La deuxième méprise de Paris – et la deuxième traî­trise alle­mande -, est de croire que la poli­tique des moyens par­vien­dra à com­bler les diver­gences. Pour des rai­sons plus proches du sen­ti­ment que de la real­po­li­tik, Paris et Ber­lin conti­nuent leurs coopé­ra­tions, mais celles-ci portent sur des moyens (ins­ti­tu­tion­nels, capa­ci­taires, indus­triels) et non sur des objec­tifs com­muns, preuve d’un divorce de fond. L’Eu­ro­corps est en lui-même le sym­bole d’une rela­tion vidée de tout sens car sans but. Jacques Bain­ville écri­vait avec beau­coup de pers­pi­ca­ci­té qu’ « on a trop joué du sen­ti­ment dans la poli­tique et dans les rap­ports des peuples entre eux. De là tant de décep­tions. Le sen­ti­ment est effi­cace quand les inté­rêts coïn­cident. A par­tir du jour où les inté­rêts se séparent, le sen­ti­ment se change en aigreur ».

Qui peut décem­ment nier actuel­le­ment l’ai­greur fran­çaise envers l’Al­le­magne et l’ai­greur alle­mande envers la France, notam­ment (mais pas que) dans les affaires de défense et les pro­jets d’ar­me­ment ? A l’an­nonce du vote du fameux pré­am­bule du 15 juin 1963, le géné­ral De Gaulle, phi­lo­sophe scep­tique, avait par­lé des trai­tés qui, comme les roses, ne durent qu’un temps et, tour­nant le dos à une Alle­magne sou­mise aux États-Unis, lan­cé seul sa « grande poli­tique des mains libres » ; M. Macron, lui, per­sé­vère en dépit des actes inami­caux de l’Al­le­magne : pres­sion sur l’in­dus­trie pour qu’elle pour­suivre, quoi qu’il en coûte, les pro­jets de coopé­ra­tion avec Ber­lin, trans­fert de la pro­duc­tion des moteurs Vin­ci d’A­riane 6 de Ver­non vers l’Al­le­magne, sou­tien fran­çais à la reven­di­ca­tion alle­mande d’un siège per­ma­nent au conseil de sécu­ri­té des Nations-Unies…

En Alle­magne, on signe des trai­tés, mais on prend bien soin de ne pas s’en­ga­ger dans des voies où ses inté­rêts diplo­ma­tiques et indus­triels seraient mena­cés. A chaque croi­se­ment, c’est la voie amé­ri­caine qui est choi­si : Patriot hier, P‑8 Posei­don aujourd’­hui, F‑35 demain…sans oublier, face à la France, de défendre ses inté­rêts indus­triels : la Com­mis­sion du Bud­get du Bun­des­tag dit ain­si tout haut ce que la Chan­cel­le­rie dit tout bas et appui le lob­bying d’OHB, de Rhein­me­tall, de Diehl ou d’Air­bus pour retour­ner à son pro­fit les pro­jets indus­triels com­muns dans l’es­pace, le ter­restre ou l’aé­ro­nau­tique. Au fond, si l’al­lié fran­çais veut se lais­ser dépouiller, pour­quoi s’en pri­ver ? Et s’il ose résis­ter aux exi­gences alle­mandes, par­fai­te­ment dérai­son­nables sur le SCAF et le MGCS notam­ment ? Le chan­tage sur d’autres dos­siers (nucléaire civil, expor­ta­tion d’ar­me­ment) ou le recours à la solu­tion amé­ri­caine four­ni­ra soit la solu­tion soit le plan B que Ber­lin a tou­jours en tête.

Troi­sième méprise de la France et troi­sième traî­trise alle­mande : don­ner à pen­ser que la rela­tion bila­té­rale peut chan­ger, notam­ment à la faveur de la nou­velle coa­li­tion alle­mande ou de la pré­si­dence fran­çaise de l’Eu­rope. Or, contrai­re­ment à ce qu’af­firme M. Clé­ment Beaune qui ne doit pas lire la langue de Goethe dans le texte, le contrat de coa­li­tion est un mélange schi­zo­phré­nique d’u­to­pie et d’or­tho­doxie, tota­le­ment défa­vo­rable aux inté­rêts fran­çais. Uto­pie d’un monde sans armes nucléaires mais ortho­doxie dans la par­ti­ci­pa­tion aux débats nucléaires de l’O­TAN ; uto­pie d’un mul­ti­la­té­ra­lisme mais ortho­doxie dans la défense de ses inté­rêts natio­naux en Chine, en Rus­sie, dans les opé­ra­tions exté­rieures et com­mer­ciales ; uto­pie d’une loi sur l’ex­por­ta­tion d’ar­me­ment mais ortho­doxie dans la défense de son pré-car­ré com­mer­cial euro­péen, ota­nien et…israélien.

France – Alle­magne : deux iden­ti­tés stra­té­giques différentes



Le por­trait de l’Al­le­magne que des­sine le contrat de coa­li­tion est en tout point oppo­sé à celui d’une France pour qui la paix passe par la dis­sua­sion nucléaire et la diplo­ma­tie, par­fois par les armes et l’ex­por­ta­tion d’ar­me­ment… Le contrat de coa­li­tion confirme à celui qui veut bien le lire inté­gra­le­ment que la poli­tique de défense de l’Al­le­magne s’é­loigne clai­re­ment de l’i­den­ti­té stra­té­gique fran­çaise telle que maté­ria­li­sée depuis novembre 1959.

Sur le plan diplo­ma­tique, le contraste est sai­sis­sant : puis­sance mon­diale par son siège per­ma­nent au Conseil de sécu­ri­té et son vaste domaine ultra­ma­rin, la France est tour­née vers les grands hori­zons et la grande diplo­ma­tie ; l’Al­le­magne, au contraire, demeure obsé­dée par la Rus­sie, rivée à sa géo­gra­phie de pays au centre l’Eu­rope qu’elle aimante au sein de l’O­TAN, et n’en­vi­sage nul­le­ment d’a­ven­tures mili­taires exté­rieures à part quelques mis­sions de sou­tien et de for­ma­tion. Par l’ef­fet d’en­traî­ne­ment méca­nique de la géo­gra­phique qui com­mande tout, la vision de Paris et de Ber­lin dès lors diverge sur les débats stra­té­giques (du nucléaire à l’In­do-Paci­fique), les opé­ra­tions exté­rieures et les par­te­na­riats. Le contrat de coa­li­tion a confir­mé ce grand écart : Paris n’est qu’un par­te­naire par­mi d’autres, cité peut-être en pre­mier, mais mis au même niveau poli­tique que la Nor­vège, les Pays-Bas ou même les Bal­kans, sans men­tion d’un des­tin com­mun ni même des pro­grammes enga­gés depuis 2017…

Sur le plan idéo­lo­gique, le contrat de coa­li­tion confirme que l’Al­le­magne demeure fon­ciè­re­ment anti-nucléaire (la pour­suite de la mis­sion nucléaire de l’O­TAN sous tutelle amé­ri­caine est com­pen­sée par la volon­té d’une Alle­magne sans armes nucléaires à terme), neu­tra­liste (accep­tant para­doxa­le­ment la tutelle de l’O­TAN pour se défaus­ser de toute réflexion géo­po­li­tique) et paci­fiste (pour les mis­sions de son armée encore plus sévè­re­ment enca­drées à l’a­ve­nir). L’i­den­ti­té stra­té­gique fran­çaise est à rebours de ces trois idéo­lo­gies : pro­té­gée par sa dis­sua­sion, elle demeure une puis­sance mili­taire active. En fai­sant la pro­mo­tion d’une diplo­ma­tie des valeurs sans l’u­sage de la force armée ou de l’ex­por­ta­tion d’ar­me­ment, l’Al­le­magne se place elle-même dans une éthique de conscience, aux anti­podes d’une iden­ti­té stra­té­gique fran­çaise fon­dée sur une éthique de responsabilité.

Sur le plan mili­taire, la pla­te­forme de gou­ver­ne­ment adop­tée le 24 novembre 2021 ren­force la doc­trine alle­mande – atlan­tiste d’a­bord, euro­péenne ensuite -, qui lui fait embras­ser des concep­tions stra­té­giques dépas­sées : tour­nées vers l’Est, che­nillées, lourdes. Trop pesantes pour une armée fran­çaise plus com­ba­tive, active et ima­gi­na­tive qui se pré­pare en per­ma­nence à tout type de conflits. A la Sitz­krieg alle­mande cor­res­pond la Blitz­krieg fran­çaise dans une inver­sion totale des doc­trines mili­taires au regard de l’His­toire contem­po­raine. Nulle sur­prise donc si les débats autour des spé­ci­fi­ca­tions des futurs pro­jets d’ar­me­ment tournent à l’aigre sys­té­ma­ti­que­ment : ne pour­sui­vant pas les mêmes buts, com­ment les deux pays pour­raient-ils déve­lop­per des maté­riels com­muns ? Le cas du Tigre Mk-III est flagrant.





France – Alle­magne : les fruits amers d’un Traité





Trois ans après le Trai­té d’Aix la Cha­pelle, on voit bien ce que ce der­nier a appor­té à Ber­lin – le sou­tien de Paris dans la conquête d’un siège per­ma­nent avec droit de veto au Conseil de sécu­ri­té des Nations-Unies et l’in­dus­trie aéro­nau­tique, spa­tiale et ter­restre fran­çaise sur un pla­teau d’argent – mais que l’on voit mal ce qu’il a eu de béné­fique pour la France.

Depuis son entrée en vigueur, à quoi a‑t-on en effet assis­té si ce n’est qu’à la cri­tique acerbe (par une ministre alle­mande de la Défense) d’un pro­jet d’au­to­no­mie stra­té­gique euro­péenne por­té par le pré­sident fran­çais (inédit dans la rela­tion bila­té­rale), le non-finan­ce­ment alle­mand du pro­gramme Tigre MK-III pour­tant un pro­gramme phare com­mun, la fin du pro­jet d’a­vion de patrouille bila­té­ral au pro­fit d’un avion amé­ri­cain, la désta­bi­li­sa­tion du pro­jet de char de com­bat par l’ir­rup­tion encou­ra­gée de Rhein­me­tall, le trans­fert des moteurs de ral­lu­mage de l’é­tage supé­rieur d’A­riane 6 de Ver­non vers Otto­brunn, qui affai­blit la maî­trise fran­çaise sur la tech­no­lo­gie de projection ?

Le bilan pour un pas­sé si récent en est édi­fiant : qu’en sera-t-il pour l’a­ve­nir ? Assis­te­ra-t-on demain à une remise en cause de notre dis­sua­sion en rai­son d’une Alle­magne anti-nucléaire ? Ver­ra-t-on demain la remise en cause de l’ac­cord inter­gou­ver­ne­men­tal de mini­mis en ver­tu de la future loi alle­mande sur l’ex­por­ta­tion d’une valeur poli­tique bien supé­rieure pour les par­te­naires au pou­voir à Ber­lin ? Trans­fé­re­ra-t-on demain, de Paris vers Ber­lin dans une col­la­bo­ra­tion tout le capi­tal tech­no­lo­gique fran­çais, du ter­restre à l’aé­ro­nau­tique en pas­sant par le spa­tial, pour évi­ter que l’Al­le­magne ne se tourne encore plus vers des solu­tions américaines ?

Face à un tel bilan, la voie de la rai­son impo­se­ra en avril pro­chain d’en venir à la seule issue pos­sible et sou­hai­table : le divorce du couple fran­co-alle­mand faute de consen­te­ment ou par nul­li­té consta­tée du consentement.





France-Alle­magne : l’heure du retour à la liberté





L’i­den­ti­té stra­té­gique fran­çaise repose sur des piliers natio­naux qui ne peuvent trou­ver d’ap­pui ou de par­tage avec l’i­den­ti­té stra­té­gique alle­mande : la dis­sua­sion dont la mise en œuvre est poli­ti­que­ment et tech­ni­que­ment stric­te­ment natio­nale, le modèle d’ar­mée com­plet, construit autour de l’au­to­no­mie natio­nale et de la poly­va­lence de ses capa­ci­tés, l’in­dus­trie d’ar­me­ment à la gamme presque com­plète, dont l’ex­por­ta­tion est le garant de son déve­lop­pe­ment et le point d’ap­pui d’une diplo­ma­tie natio­nale et qui ne sau­rait être frei­née par un par­te­naire étran­ger qui la ban­nit d’emblée.

Dis­sua­sion, modèle d’ar­mée com­plet, poly­va­lent et auto­nome, et indus­trie d’ar­me­ment expor­ta­trice : rien de tout cela n’est alle­mand ; rien de tout cela ne pour­ra être fran­co-alle­mand ; tout cela doit demeu­rer stric­te­ment natio­nal. Après les erre­ments pas­sés, actuels et, hélas ! futurs, la conclu­sion fini­ra pour­tant par s’im­po­ser : la France doit retrou­ver sa liber­té d’ac­tion car l’Al­le­magne n’est pas le bon par­te­naire de la France pour les affaires de défense et d’ar­me­ment. Elle s’y enlise. Elle s’y enferme. Elle s’y perd. Comme le disait l’his­to­rien Jacques Bain­ville, « les sys­tèmes qui reposent sur des prin­cipes arbi­traires, conçus en dehors ou même à l’en­contre des réa­li­tés et de l’ex­pé­rience, n’en­gendrent que le néant ».

Trois ans après le Trai­té d’Aix-la-Cha­pelle et trois mois après le contrat de coa­li­tion, après tant de méprises fran­çaises et de traî­trises alle­mandes condui­sant à tant d’a­ban­dons, com­ment ne pas voir le néant d’une rela­tion fran­co-alle­mande qui nie aus­si puis­sam­ment l’i­den­ti­té stra­té­gique pro­fonde de la France ? Comme l’An­ti­gone de la pièce d’A­nouilh, il est temps de dire : « je suis ici pour vous dire : « non ! ». »

[*] Vau­ban regroupe une ving­taine de spé­cia­listes des ques­tions de défense.

Source : La Tribune.fr

25/01/2022