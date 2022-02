Par Oli­vier Perceval

On se rap­pelle, en jan­vier, le fameux mes­sage de Gims , de son vrai nom Gand­hi Dju­na, , qui a ému , une par­tie des médias avec la dif­fu­sion d’une vidéo pour le moins ambigüe sur son désir de vivre un Islam en dehors des cou­tumes pra­ti­quées chez nous. Depuis il s’est excu­sé, fort bien, mais reve­nons un peu sur la signi­fi­ca­tion de ce mor­ceau de bra­voure qui n’est pas qu’un dérapage.

D’après Valé­rie Pécresse, Gims n’a vou­lu bles­ser per­sonne et la can­di­date LR, pré­si­dente de la pre­mière région de France, qui le sou­tient, de confir­mer son hos­ti­li­té à toute forme de communautarisme.

Mais le par­cours de Gims, lequel tou­ché par la grâce, ne veut plus être appe­lé Maître, prou­vant par cette marque d’humilité que la foi l’a chan­gé, mérite une atten­tion qui pour­rait s’avérer riche d’enseignement.

Que per­sonne n’aille ima­gi­ner que l’option cora­nique, quand on est rap­peur, ne consti­tue pas une plus-value com­mer­ciale vers un public vivant dans des ban­lieues lar­ge­ment isla­mi­sées. Car le Congo­lais est lui-même issu d’une famille catho­lique, c’est-à-dire pra­ti­quant une reli­gion, laquelle au Congo se vit avec une cer­taine inten­si­té dans un envi­ron­ne­ment par­fois dif­fi­cile. Ce n’est pas le cas en France, « fille aînée de l’Église » où le vieux cler­gé « boo­mer » en civil se dis­si­mule et rase les murs tout en refu­sant de bap­ti­ser les musul­mans qui le sou­hai­te­raient, en leur sug­gé­rant de « vivre plei­ne­ment leur reli­gion » (sic). Com­ment avoir du suc­cès dans un pays dont la seule fier­té de la classe domi­nante consiste à en flé­trir l’Histoire et les tra­di­tions, au nom d’une Répu­blique maté­ria­liste (terme sou­vent confon­du avec celui de laïque), où brûlent églises et cathé­drales sans rai­son, où les sta­tues reli­gieuses, comme celle en Bre­tagne du pape Jean Paul II ou en Ven­dée de Saint Michel, sont débou­lon­nées sous la pres­sion des « Libres pen­seurs », où les fêtes tra­di­tion­nelles deviennent des foires com­mer­ciales et où la seule ambi­tion de la majo­ri­té des habi­tants est la san­té et la réus­site sociale ? Piètres pers­pec­tives pour un jeune qui vou­drait don­ner du sens à sa vie en cher­chant à adop­ter une culture et un cadre reli­gieux exi­geant pour le ser­vice du Très Haut.

A ce fais­ceau de condi­tions créa­trices s’ajoute, pour l’aggraver, un flot conti­nu d’entrée sur notre sol d’étrangers à majo­ri­té musul­mane ame­nant et impo­sant dans l’espace public leurs rituels et mode de vie avec le sou­tien enjoué et ser­vile des tra­vailleurs sociaux fonc­tion­naires ou asso­cia­tifs. Le cadre his­to­rique et cultu­rel de quar­tiers, voire de villes entières ou dépar­te­ments, change en profondeur…

Tout cela est mal­heu­reu­se­ment banal et nous pou­vons nous éton­ner de l’étonnement de nos contem­po­rains deve­nus cha­touilleux tout d’un coup devant les pro­pos tenus par un « chan­teur » immi­gré, venu faire for­tune en France en don­nant à ses admi­ra­teurs exac­te­ment ce qu’ils attendent de lui, et qui peut se résu­mer ain­si : « Mus­lims (le dire en Anglais , c’est-à-dire la langue inter­na­tio­nale et imper­son­nelle n’est pas neutre non ‑plus) ne vous mélan­gez pas à ceux qui n’ont pas votre foi, pas de bonne année ni de joyeux anni­ver­saire, sans par­ler de Pâques et Noël… C’est trop cou­leur locale »

Cer­tains vont vous dire que ces recom­man­da­tions ne sont pas dans le Coran et donc qu’elles ne sont pas « Haram ». Mais qui parle d’un Islam authen­tique, puisque le but du jeu est juste de s’opposer aux mœurs du pays d’accueil, lequel a rame­né la reli­gion fon­da­trice à la por­tion congrue avec la com­pli­ci­té active et effi­cace de son cler­gé ? Du reste nous pou­vons voir ici la col­lu­sion de la mon­tée de l’Islam avec le déco­lo­nia­lisme woke, tout ce qui peut décons­truire le socle cultu­rel et les racines de la France est bon à prendre.

Nous pou­vons aisé­ment ima­gi­ner que cette affaire est assez crous­tillante pour ceux qui ont obser­vé la sou­daine radi­ca­li­sa­tion de la droite cen­triste depuis l’entrée en lisse élec­to­rale d’un cer­tain Zem­mour. C’est une pre­mière pierre dans le jar­din de Valé­rie et il y en aura d’autres.

Quoi qu’il en soit, cela n’est qu’un non-évè­ne­ment pour ceux qui comme nous dénoncent un affais­se­ment géné­ra­li­sé de notre civi­li­sa­tion. Et comme la nature a hor­reur du vide, à l’ancienne foi fon­da­trice de nos aïeux, igno­rée par la Répu­blique laïque et obli­ga­toire qui impose les masques et le vac­cin comme les rituels d’une nou­velle reli­gion fon­dée non pas sur le soi-disant « vivre ensemble » mais sur le « mou­rir tout seul », viennent se sub­sti­tuer des agi­ta­tions reli­gieuses sim­plistes mais effi­caces. Venues d’ailleurs elles sont sus­cep­tibles d’ouvrir un hori­zon d’espoir si ce n’est d’espérance à une jeu­nesse errante dans l’univers téné­breux de zom­bies qui leur est proposé.

Dès lors, on sait ce qu’il nous reste à faire. Il ne suf­fit pas de dénon­cer le grand rem­pla­ce­ment, mais de faire chu­ter lour­de­ment tout un sys­tème qui le faci­lite, parce qu’ayant per­du sa qua­li­té, sa spé­ci­fi­ci­té et son ori­gi­na­li­té fran­çaises, bref tout ce qui consti­tue notre lien spi­ri­tuel et incar­né : notre civilisation.