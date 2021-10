C’est l’assassinat de Samuel Paty qui a déci­dé Jean-Fran­çois Che­main à reprendre la plume pour publier Non, la France ce n’est pas seule­ment la Répu­blique ! Le coup de gueule d’un ensei­gnant. Un ouvrage qui nous ren­voie à cette ques­tion : qui sommes-nous ? Quelle est la place de la Répu­blique et de la France ? Réflexions et retour sur la construc­tion de la France à tra­vers son histoire

Non, la France ce n’est pas seule­ment la Répu­blique ! Le coup de gueule d’un ensei­gnant est le titre de votre essai paru aux Édi­tions Artège. On a envie de dire que la thèse du livre est dans le titre. Pour­quoi avoir vou­lu écrire cela et dans quel contexte ?

Tout sim­ple­ment parce qu’après l’assassinat sor­dide de mon col­lègue Samuel Paty, j’ai été frap­pé comme beau­coup de Fran­çais d’entendre le Pré­sident Macron, lors de l’hommage ren­du à Samuel Paty, dire que le rôle d’un ensei­gnant est de faire des répu­bli­cains. J’aurais pré­fé­ré entendre « en faire des Fran­çais », éven­tuel­le­ment même des hommes et des femmes bien dans leur peau et accom­plis. Au lieu de cela, il a mar­te­lé que sa mis­sion était de faire des répu­bli­cains. J’ai donc vou­lu réflé­chir pour­quoi tou­jours par­ler de Répu­blique plu­tôt que de par­ler de France.

