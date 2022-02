Par Hil­de­garde

Recon­nais­sons-le, l’arrogance fran­çaise est par­fois mal sup­por­tée par nos amis anglo-saxons : nous avons eu l’immense mérite de la pre­mière révo­lu­tion san­glante et nous avons rédi­gé les « Droits de l’homme et du citoyen ». Cela nous confère une incon­tes­table supé­rio­ri­té ! La consé­quence loin­taine de 1789 est le triomphe de l’individualisme, le citoyen étant tou­jours supé­rieur au groupe quel qu’il soit (famille, entre­prise, Nation…)

Les anglo-saxons en ont pro­ba­ble­ment res­sen­ti une pro­fonde frus­tra­tion. Si l’individualisme for­ce­né per­met l’apothéose du mar­ché et du busi­ness, il ne per­met pas de battre en brèche la pen­sée « droit­del­hom­miste » issue incon­tes­ta­ble­ment de France. Il fal­lait donc aller plus loin : Tout décons­truire. Et nous avons vu l’avènement de la Can­cel culture, du wokisme aux Etats-Unis même si là encore – faut-il s’en réjouir ? – la phi­lo­so­phie vient de France (french théorie).

Quelques signes avant-cou­reurs semblent mon­trer qu’un mou­ve­ment inverse s’amorce : influence des réseaux sociaux, chute intel­lec­tuelle des « grands par­tis poli­tiques », diver­si­té nais­sante des médias main Stream, aban­don du peuple par la gauche, pau­pé­ri­sa­tion des classes moyennes, pan­dé­mie pré­ci­pi­tant les prises de conscience sur les excès du « mon­dia­lisme heu­reux »… L’opinion publique semble se « droi­ti­ser » comme le com­mentent cer­tains ana­lystes politiques.

Il semble plus sim­ple­ment que la fin des idéo­lo­gies amor­cée à la fin du XXe siècle se déploie au XXIe et que le retour au réel gagne du terrain.

Quoi qu’il en soit, de l’autre côté de l’Atlantique, c’est la Can­cel Culture qui semble à l’inverse se déployer rem­pla­çant nazisme et mar­xisme obso­lètes par le wokisme. La France serait-elle – sera-t-elle – à l’avant-garde de la résis­tance dans les pays occi­den­taux ? (Cf col­loque de la Sor­bonne en jan­vier*) N’oublions pas tout de même que ce phé­no­mène épargne bien des pays dans le monde qui ont bien d’autres sou­cis à gérer. Et n’oublions pas non plus l’influence des grandes socié­tés inter­na­tio­nales, sou­cieuses de gar­der leur clien­tèle, qui ont sui­vi les chants des sirènes de peur de ne plus être « dans le vent » : L’ambition d’une feuille morte déli­cieu­se­ment décrite par Gus­tave Thibon…

Bref, que faire face à cette marée idéo­lo­gi­que­ment cor­recte (tra­dui­sez venue des États-Unis) ? En rire ! Mais en rire acti­ve­ment dans les medias bien sûr, sur les réseaux sociaux, dans les conver­sa­tions… Car quoi de plus mor­tel que le ridi­cule ? La can­cel culture ne se déve­loppe que grâce à l’absence de culture pré­ci­sé­ment, et à la lâche­té de tout un cha­cun… quoi de plus ter­rible de ne plus être dans le camp du bien ?

Eh bien fai­sons glis­ser peu à peu le camp du bien dans le camp de la bêtise.

Oui le ridi­cule tue ! Sachons dans une guerre de civi­li­sa­tion uti­li­ser cette arme de des­truc­tion massive !

* Après une intro­duc­tion du ministre de l’éducation natio­nale, Jean-Michel Blan­quer, un par­terre d’universitaires a dénon­cé durant deux jours cette « idéo­lo­gie » de la « décons­truc­tion » et de la « can­cel culture », selon eux nou­vel « ordre moral » à l’université.