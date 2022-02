Par Louis Daufresne

Il est inté­res­sant de noter que le tueur en série revient sur le lieu de son crime. Celui qui a orga­ni­sé la ces­sion d’ALSTOM un fleu­ron de notre indus­trie stra­té­gique à Géné­ral Elec­tric, en com­pli­ci­té notam­ment avec Jérôme Pécresse (l’époux de la reine Valé­rie) bom­bar­dé direc­teur géné­ral de l’entreprise amé­ri­caine. Certes la France rachète aujourd’hui le volet nucléaire de GI au double du prix auquel il avait été cédé, mais les secrets tech­no­lo­giques en matière nucléaire sont défi­ni­ti­ve­ment acquis par nos concur­rents d’outre Atlan­tique. Tan­dis que Macron était secré­taire géné­ral adjoint de l’Élysée puis ministre de l’industrie, il a pro­cé­dé au sac­cage de notre indus­trie de pointe, alors il est crous­tillant de le voir se parer des ver­tus du défen­seur de l’indépendance natio­nale. (AF)

Deux mois avant la pré­si­den­tielle, alors qu’il n’est tou­jours pas can­di­dat, Emma­nuel Macron pose un acte réga­lien de grande enver­gure. Après avoir joué le diplo­mate euro­péen en Ukraine, il revêt les habits gaul­listes de l’indépendance natio­nale en repre­nant, selon ses mots, « le fil de la grande aven­ture du nucléaire civil en France ».

Sui­vant sa logique de guerre de mou­ve­ment, le chef de l’État tranche et tue ce débat qui divise les can­di­dats, cer­tains vou­lant sor­tir du nucléaire (éco­lo­gistes ou insou­mis), d’autres y étant favo­rables (à droite mais aus­si au Par­ti com­mu­niste). Ce vaste plan de relance de l’éner­gie ato­mique oblige les autres à se posi­tion­ner, et per­met ain­si au pré­sident de demeu­rer le maître du jeu.

Pour­tant, en 2017, l’héritier de Fran­çois Hol­lande envi­sa­geait de réduire le nucléaire à 50% de la pro­duc­tion élec­trique. Com­ment expli­quer ce tête-à-queue ? Emma­nuel Macron invoque l’esprit du temps : « La décen­nie pas­sée, s’écria-t-il à Bel­fort, a été mar­quée par un doute inter­na­tio­nal sur le nucléaire », consé­cu­tif à la catas­trophe de Fuku­shi­ma. On vit des nations se désen­ga­ger de cette éner­gie. La France ne fit jamais ce choix mais sem­blait dou­ter de son modèle. Désor­mais, « il y a rup­ture du temps pas­sé », obser­va le pré­sident de la Répu­blique, les condi­tions sont main­te­nant réunies pour la renais­sance du nucléaire ».

Ce choix contient un mes­sage à court, moyen et long terme :

Á court terme, il s’agit de ras­su­rer les Fran­çais et de démo­bi­li­ser la rue. Ras­su­rer, c’est indi­quer que le coût de l’éner­gie ne dépen­dra pas des impor­ta­tions dont la hausse des cours pèse sur leur pou­voir d’a­chat, autre thème de la cam­pagne. Démi­ner, c’est envoyer un signe au popu­lisme sani­taire du convoi de la liber­té qui, rou­lant vers Paris, fait resur­gir le spectre d’une conver­gence des luttes entre anti­pass, anti­vax et gilets jaunes, sur fond d’inflation.

Á moyen terme (celui de la cam­pagne…), il s’agit de tor­piller des adver­saires à gauche et de téta­ni­ser des rivaux à droite, sur les fronts de l’écologie et de la sou­ve­rai­ne­té. Ces deux dos­siers sont liés l’un à l’autre à tra­vers l’énergie :

D’abord l’écologie. Plu­tôt que de sor­tir du nucléaire, il s’agit de res­tau­rer son image, d’en faire une éner­gie verte, de la juger indis­pen­sable, com­pa­tible avec le renou­ve­lable. Emma­nuel Macron eut l’habileté d’assortir son plan d’un coup de pouce à l’éolien marin et au solaire, et d’un coup de frein à l’éolien ter­restre. En détail, il veut doter la France d’une cin­quan­taine de parcs éoliens en mer pour « viser 40 giga­watts en ser­vice en 2050 ». Ce seuil est jugé très ambi­tieux, le tout pre­mier site ne devant fonc­tion­ner qu’en avril, avec 10 ans de retard. Tou­jours d’i­ci 2050, Emma­nuel Macron désire mul­ti­plier par près de dix la puis­sance solaire pour dépas­ser 100 giga­watts (contre plus de 13,2 GW aujourd’hui). Sur les éoliennes ter­restres, le chef de l’État ne se renie pas mais sou­haite avan­cer plus len­te­ment en mul­ti­pliant par deux la capa­ci­té actuelle en 30 ans, plu­tôt qu’en 10 ans comme pré­vu jus­qu’à pré­sent. Ces annonces visent à satis­faire à la fois l’écologie de gauche, acquise à la reli­gion du renou­ve­lable, et l’écologie de droite, rétive à voir les pay­sages défi­gu­rés. Mais l’une et l’autre sont fon­dées à dire que les efforts demeurent insuffisants.

Concer­nant la sou­ve­rai­ne­té, Emma­nuel Macron s’exprimait sur le lieu de fabri­ca­tion bel­for­tin des tur­bines Ara­belle dont EDF annon­ça le jour même le rachat à l’a­mé­ri­cain Gene­ral Elec­tric. Ce sym­bole efface l’épisode de 2015 lorsqu’il consen­tit, comme ministre de l’É­co­no­mie, qu’Al­stom les cédât au groupe US. Emma­nuel Macron parle main­te­nant d’EDF comme d’« une entre­prise de sou­ve­rai­ne­té, [qui] construi­ra et exploi­te­ra les nou­veaux EPR [et qui] pour­ra comp­ter sur le sou­tien de l’É­tat pour mener à bien ce pro­jet d’une ampleur inéga­lée depuis 40 ans ».

De 6 à 14 réac­teurs sont pré­vus pour 2050. Un seul EPR est en chan­tier à Fla­man­ville (Manche) depuis quinze ans et pour un coût très éle­vé. Six réac­teurs EPR2 sur des cen­trales exis­tantes néces­si­te­ront une cin­quan­taine de mil­liards d’euros.

Á long terme, ces déci­sions doivent abou­tir à la mise en ser­vice de « 25 giga­watts de nou­velles capa­ci­tés nucléaires d’i­ci à 2050 », une nette hausse par rap­port aux quelques 61 GW du parc nucléaire fran­çais actuel. Il s’agit d’une révo­lu­tion au regard de la loi de pro­gram­ma­tion plu­ri­an­nuelle de l’éner­gie de 2020 qui pré­voyait de fer­mer une dou­zaine des réac­teurs les plus anciens. Désor­mais, Emma­nuel Macron ne sou­haite qu’« aucun réac­teur nucléaire en état de pro­duire ne soit fer­mé à l’a­ve­nir (…) sauf rai­son de sûre­té » et EDF devra « étu­dier les condi­tions de pro­lon­ga­tion au-delà de 50 ans ».

Cette pro­pul­sion du nucléaire s’explique par le besoin de tou­jours plus élec­tri­fier nos modes de vie par le ver­dis­se­ment des voi­tures et des modes de chauf­fage ain­si que la décar­bo­na­tion de l’in­dus­trie via l’hy­dro­gène. Le scé­na­rio médian fait par RTE, ges­tion­naire du réseau, table sur une consom­ma­tion de 645 TWh par an en 2050, soit une hausse de 35% par rap­port à aujourd’hui.

L’é­co­lo­gie fait atte­lage avec l’atome.