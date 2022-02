LE BROUHAHA MÉDIATIQUE AUTOUR DE L’UKRAINE EST UNE GUERRE DE DIVERSION

TRIBUNE LIBRE N°106 / FÉVRIER 2022

Par JEAN-LUC BASLE

Ancien direc­teur de Citi­group New York, auteur de « L’Euro sur­vi­vra-t-il ? » (2016) et de « The Inter­na­tio­nal Mone­ta­ry Sys­tem : Chal­lenges and Pers­pec­tives » (1982)

Son objet ? Détour­ner l’attention du public des pro­po­si­tions d’architecture euro­péenne de sécu­ri­té que la Rus­sie a sou­mises le 15 décembre aux Etats-Unis et à l’OTAN. Le brou­ha­ha est si intense que Volo­dy­myr Zelens­ky, pré­sident de l’Ukraine, a deman­dé au cours de sa confé­rence de presse du 28 jan­vier d’y mettre fin arguant que ses rumeurs ruinent l’économie du pays. Depuis la chute de l’Union sovié­tique en décembre 1991, douze nations ont rejoint l’OTAN. Cette expan­sion est per­çue comme un encer­cle­ment par les auto­ri­tés russes, comme le montre la carte ci-jointe. Vla­di­mir Pou­tine a déci­dé qu’il était temps d’y mettre fin et a envoyé les pro­po­si­tions sus­men­tion­nées aux auto­ri­tés occi­den­tales. Elles sont inac­cep­tables du point de vue amé­ri­cain puisqu’elles remettent en ques­tion les acquis des der­nières décen­nies. Ce serait l’impasse si Emma­nuel Macron, en tant que pré­sident de la France mais aus­si en tant que pré­sident de l’Union euro­péenne, n’avait pas pris langue avec Vla­di­mir Pou­tine le 28 jan­vier, recon­nais­sant ain­si qu’il pre­nait au sérieux les pro­po­si­tions de son homo­logue russe, igno­rant le brou­ha­ha ambiant.

SÉCURITÉ INDIVISIBLE OU PORTE OUVERTE

La réponse amé­ri­caine, remise à Mos­cou le 26 jan­vier, oppose une fin de non-rece­voir au pro­jet russe, mais n’en contient pas moins des contre-pro­po­si­tions rela­tives aux mis­siles nucléaires à moyenne por­tée, et aux manœuvres mili­taires des deux par­ties – pro­po­si­tions qui ne satis­font pas les Russes. Le ministre des Affaires étran­gères, Ser­gueï Lavrov l’a fait savoir. Pour jus­ti­fier leur pro­jet d’architecture, les Russes s’appuient sur le prin­cipe de l’indivisibilité de la sécu­ri­té qui sti­pule que la sécu­ri­té d’une nation ne peut se faire au détri­ment d’une autre – prin­cipe ins­crit dans les décla­ra­tions d’Istambul de 1999 et d’Astana de 2010 signées par les membres de l’Organisation pour la sécu­ri­té et la coopé­ra­tion (OSCE) en Europe dont les Etats-Unis, la Rus­sie, l’Ukraine, la Grande-Bre­tagne, la France, l’Allemagne, etc. A ce prin­cipe, les Etats-Unis en opposent un autre, celui de la « porte ouverte » qui donne à toute nation le droit de s’allier à toute autre nation sans égard à l’impact d’une telle alliance sur une ou plu­sieurs autres nations – prin­cipe ins­crit dans l’Acte final d’Helsinki et la Charte de Paris pour une nou­velle Europe.

L’UKRAINE : UN PION DANS L’ÉCHIQUIER MONDIAL

Alors que l’objectif de Vla­di­mir Pou­tine est l’établissement d’un nou­vel ordre euro­péen, les diri­geants et médias occi­den­taux concentrent leur atten­tion sur l’Ukraine. La Rus­sie serait sur le point d’envahir l’Ukraine. Cela a été répé­té à satié­té et Joe Biden l’a évo­qué dans sa confé­rence de presse du 19 jan­vier, mena­çant en ce cas la Rus­sie de sanc­tions éco­no­miques. C’est un leit­mo­tiv dans les chan­cel­le­ries et médias qui s’appuie sur la pré­sence de 100 000 sol­dats russes à cent kilo­mètres de la fron­tière, pho­tos[1] à l’appui. Les Russes ont pris soin de faire savoir en de nom­breuses occa­sions qu’ils n’avaient aucu­ne­ment l’intention d’envahir l’Ukraine. La seule rai­son qui les inci­te­rait à le faire serait pour venir en aide aux rus­so­phones du Don­bass si Kiev lan­çait une attaque, ce que le pré­sident Zelens­ki se garde bien de faire sachant que ses forces armées ne sont pas en mesure de la mener à bien.

Ces mêmes médias oublient de rap­pe­ler que la situa­tion actuelle émane de la Révo­lu­tion Maï­dan de février 2014 – un coup d’Etat our­di par les Etats-Unis. Vic­to­ria Nuland, sous-secré­taire d’Etat pour l’Europe et l’Eurasie s’en est d’ailleurs van­té en pré­ci­sant qu’elle avait dépen­sé cinq mil­liards de dol­lars[2] à cet effet. Les Occi­den­taux accusent aujourd’hui la Rus­sie de vou­loir reprendre le contrôle de l’Ukraine, après avoir récu­pé­ré la Cri­mée en mars 2014. Cette révo­lu­tion n’eut pas l’heur de plaire aux Ukrai­niens rus­so­phones, majo­ri­taires dans la pro­vince du Don­bass. L’imposition de l’ukrainien comme langue offi­cielle fut la goutte qui fit débor­der le vase, inci­tant les répu­bliques de Donetsk and Lou­hansk à faire séces­sion. Pour l’éviter, la Rus­sie, l’Ukraine, l’Allemagne et la France for­mèrent un qua­tuor, rapi­de­ment bap­ti­sé « Nor­man­dy for­mat ». En février 2015, ils signèrent les Accords de Minsk par les­quels les Ukrai­niens s’engageaient à rédi­ger une nou­velle consti­tu­tion accor­dant une large auto­no­mie aux répu­bliques séces­sion­nistes. Sept ans plus tard, aucun accord n’est inter­ve­nu entre les par­ties. Les Etats-Unis ont fait pres­sion sur la Rus­sie pour que celle-ci s’insère dans ce pro­ces­sus ce qu’elle a refu­sé de faire.

L’Ukraine est liée à la Rus­sie. Kiev fut un temps la capi­tale de la Rus­sie. C’est en rai­son de ce lien étroit que le poli­to­logue amé­ri­cain d’origine polo­naise, Zbi­gniew Brze­zins­ki, se réfé­rant au géo­graphe anglais Hal­ford Mac­kin­der, écri­ra dans Le Grand échi­quier que la domi­na­tion de la Rus­sie passe par l’Ukraine. « Sans l’Ukraine, écrit-il, la Rus­sie cesse d’être un empire eur­asien ». Or, l’objectif des néo­con­ser­va­teurs est l’établissement d’un nou­vel ordre mon­dial qui pré­sup­pose la sou­mis­sion de la Rus­sie. L’Histoire mon­tre­ra que Brze­zins­ki s’est trom­pé. Ce n’est pas la Rus­sie qui s’est effon­drée mais l’Ukraine – aujourd’hui en banqueroute.

Pour ce faire, ils ont pour­sui­vi une poli­tique d’encerclement de la Rus­sie. Aux douze membres fon­da­teurs de l’Alliance atlan­tique, créé en avril 1949 pour faire face à la menace sovié­tique, se join­dront la Hon­grie, la Pologne, la Répu­blique tchèque en 1999, puis en 2004 ce sera le tour de la Bul­ga­rie, de la Litua­nie, de la Slo­va­quie, de la Slo­vé­nie, de l’Estonie, et de la Let­to­nie – ces deux der­niers ayant une fron­tière com­mune avec la Rus­sie. En outre, la décla­ra­tion de Buca­rest d’avril 2008 entrouvre les portes de l’OTAN à la Géor­gie et à l’Ukraine – cette décla­ra­tion pro­vo­que­ra la guerre de Géor­gie d’août 2008 qui se sol­de­ra par le contrôle des répu­bliques d’Ossétie du Sud et d’Abkhazie par la Rus­sie. Cette décla­ra­tion sur­prend, non seule­ment par la menace qu’elle fait peser sur la Rus­sie mais aus­si par l’inclusion d’une nation cor­rom­pue, l’Ukraine,[3] dans la liste des nations sus­cep­tibles d’adhérer à l’Alliance atlan­tique et à ses valeurs démo­cra­tiques. Pour atteindre leur objec­tif, les Occi­den­taux ont prê­té trente-cinq mil­liards de dol­lars à l’Ukraine par l’intermédiaire du Fonds moné­taire inter­na­tio­nal, de l’Union euro­péenne et des Etats-Unis, sans comp­ter les livrai­sons d’armement qui s’élèvent à un demi-mil­liard de dol­lars pour les seuls Etats-Unis – mon­tant qui devrait croître pro­chai­ne­ment, si l’on en croit les décla­ra­tions de cer­tains séna­teurs américains.

LES SANCTIONS

Les sanc­tions pré­sument un coup d’Etat russe, une opé­ra­tion sous faux dra­peau, voire une inva­sion pure et simple de l’Ukraine. Quelles seraient-elles ? L’exclusion du sys­tème SWIFT[4], la limi­ta­tion d’achats de gaz et de pétrole russes et l’annulation d’un contrat d’approvisionnement par le biais d’un gazo­duc, nou­vel­le­ment ter­mi­né, Nord Stream II.[5] Ces sanc­tions sont inap­pli­cables et ne font l’unanimité ni au Congrès, ni en Europe. Le 14 jan­vier, des séna­teurs démo­crates ont eu recours, avec l’accord du pré­sident Biden, à une pro­cé­dure d’obstruction[6] que par ailleurs ils désap­prouvent, pour s’opposer à un pro­jet répu­bli­cain de sanc­tions qu’ils trou­vaient exces­sif. Les Euro­péens qui règlent leurs achats de gaz et de pétrole par le biais de SWIFT ne peuvent accep­ter que la Rus­sie en soit exclue. Cela les obli­ge­rait à adop­ter un sys­tème paral­lèle lent, coû­teux et moins sûr pour régler leurs fac­tures de gaz et de pétrole. Ils dépendent de la Rus­sie à 40% pour leurs appro­vi­sion­ne­ments en gaz et à 20% pour leur appro­vi­sion­ne­ment en pétrole. La déci­sion d’Angela Mer­kel d’arrêter les cen­trales nucléaires dans des délais très brefs a créé une dépen­dance accrue de l’industrie et des foyers alle­mands à l’égard de la Rus­sie. Le Qatar, contac­té par les Etats-Unis, ne peut satis­faire les besoins euro­péens sans péna­li­ser ses clients asia­tiques. Iro­nie de l’histoire, un gazo­duc qui devait relier l’Iran à l’Europe en 2017, a été annu­lé à la suite des sanc­tions amé­ri­caines frap­pant ce pays. Un autre gazo­duc qui devait relier le Qatar à l’Europe, en pas­sant par l’Arabie saou­dite et la Syrie, n’a jamais vu le jour. Dans une récente étude[7], le hink-tank Brue­gel conclut que l’Europe peut sur­vivre à une brève et forte inter­rup­tion de son ali­men­ta­tion en gaz, mais ne peut tolé­rer un arrêt prolongé.

En résu­mé, les sanc­tions divisent plus qu’elles ne ral­lient à la cause néo­con­ser­va­trice. Elles sont une menace plus vir­tuelle que réelle, inap­pli­cables dans les faits, fai­sant tout autant, voire plus de tort à l’Europe qu’à la Rus­sie, comme le pas­sé l’a démontré.

QUE VEUT VLADIMIR POUTINE ET POURQUOI MAINTENANT ?

La sécu­ri­té pour son pays. Il l’a expli­qué dans de nom­breux dis­cours et confé­rences de presse. Dans celle du 17 juin 2016, il sou­ligne que les mis­siles amé­ri­cains ins­tal­lés en Rou­ma­nie diri­gés contre l’Iran, pour­raient tout aus­si bien l’être contre la Rus­sie. Il ajoute que ces mis­siles Toma­hawk dont la por­tée leur per­met d’atteindre Mos­cou en quelques minutes, peuvent être indif­fé­rem­ment équi­pés de charges conven­tion­nelles ou nucléaires. S’adressant aux jour­na­listes occi­den­taux, il leur demande « Com­ment puis-je savoir de quelle charge ils sont équi­pés s’ils se dirigent vers nous ? ».Puis il ajoute, quelque peu éner­vé : « Que puis-je dire d’autre pour vous convaincre du cli­mat d’insécurité dans lequel nous vivons ? »

Pou­tine sou­haite une aire géo­gra­phique de sécu­ri­té autour de la Rus­sie dépour­vue de mis­siles – une aire sem­blable à celle dont jouissent les Etats-Unis. Les médias ont défor­mé ses pro­pos en par­lant de « sphère d’influence » lais­sant entendre que son objec­tif réel était la domi­na­tion de l’Europe – oubliant ou igno­rant que les Etats-Unis jouissent d’une telle aire depuis la doc­trine Mon­roe[8] – aire qu’ils n’ont ces­sé d’élargir. L’objectif de Pou­tine est légi­time. Le chef de la Marine alle­mande, l’amiral Kay-Achim Schön­bach, l’a recon­nu. Son franc-par­ler lui a valu de démis­sion­ner. Des chefs d’Etat aus­si pres­ti­gieux que Bis­marck, Met­ter­nich ou le car­di­nal de Riche­lieu, arti­sans de l’équilibre des forces en pré­sence, seraient d’accord. C’est aus­si dans ce sens qu’il faut com­prendre la remarque de Vla­di­mir Pou­tine quand il dit que la chute de l’Union sovié­tique fut la plus grande catas­trophe du XXe siècle parce qu’elle rom­pit l’équilibre des forces qui assu­rait la paix en met­tant fin à la des­truc­tion mutuel­le­ment assu­rée – pilier de la Guerre froide. Sa remarque n’a rien d’un quel­conque regret idéo­lo­gique ou pué­ril, comme le laissent entendre les médias occi­den­taux – sen­ti­ment au demeu­rant étran­ger à ce diri­geant hyper-ration­nel peu sujet aux états d’âme.

Pou­tine a bien choi­si son moment pour agir. Les Etats-Unis sortent affai­blis de la guerre en Afgha­nis­tan. Le slo­gan de Joe Biden, « l’Amérique est de retour », n’a guère convain­cu. Son pro­gramme de revi­ta­li­sa­tion et de rééqui­li­brage de l’économie s’est per­du dans les méandres du Congrès, sans espoir de retour. Le dol­lar – l’un des piliers de la puis­sance amé­ri­caine – est fra­gi­li­sé par la poli­tique des Etats-Unis. Sa valeur tient pour par­tie à la bonne san­té de l’économie amé­ri­caine. Or non seule­ment, la dette publique est finan­cée à 40% par la créa­tion moné­taire et les inves­tis­seurs étran­gers, mais la posi­tion exté­rieure nette[9] des Etats-Unis est néga­tive. Elle s’élève à 15 420 mil­liards, soit 67% du pro­duit inté­rieur brut, et rend poten­tiel­le­ment le dol­lar vul­né­rable aux aléas de la poli­tique mondiale.

Dans son dis­cours du 1er mars 2018, Pou­tine regret­tait de ne pas être écou­té. Il le sera désor­mais car il s’en est don­né les moyens. L’économie russe est sor­tie de la dépres­sion qu’elle a connue sous Elt­sine. Elle est peu endet­tée et dis­pose d’importantes réserves de change. Avec des res­sources déri­soires – le bud­get de la défense est le dixième du bud­get amé­ri­cain – Pou­tine a construit une défense moderne[10] à la pointe de la tech­no­lo­gie. Les liens qu’il entre­tient avec la Chine et l’Inde, accroissent sa sta­ture inter­na­tio­nale, et son appar­te­nance à l’Organisation de la coopé­ra­tion de Shan­ghai – une alliance éco­no­mique, poli­tique et mili­taire qui ras­semble neuf Etats dont la Chine, l’Inde, et l’Iran, soit 40% de la popu­la­tion mon­diale avec un pro­duit inté­rieur brut égal à près de 30% du total mon­dial – le sort d’un iso­le­ment supposé.

FIN DE PARTIE

Dans un récent article,[11] Ross Dou­that, jour­na­liste du New York Times, note qu’après « une géné­ra­tion de mau­vaises déci­sions, le temps est venu [pour les Etats-Unis] d’entamer une retraite digne et décente (de la scène mon­diale). » Deux jour­na­listes de Poli­ti­co[12] vont plus loin en recom­man­dant la créa­tion d’une zone de sécu­ri­té pan-euro­péenne dépour­vue de mis­siles balis­tiques, la limi­ta­tion des troupes auprès des fron­tières, l’engagement de ne pas admettre l’Ukraine et la Géor­gie dans l’OTAN pen­dant les 20 à 25 pro­chaines années, et la neu­tra­li­té de l’Ukraine.

Quand vous devez faire appel à votre concur­rent, voire votre enne­mi, comme le fit Antho­ny Blin­ken qui appe­la son homo­logue chi­nois Wang Yi le 27 jan­vier pour lui deman­der de l’aide dans le conflit qui l’oppose à la Rus­sie, et quand le même jour, votre adjointe en la per­sonne de Vic­to­ria Nuland se per­met de mena­cer ce dit concur­rent s’il ne vient pas à votre aide, vous savez ou devriez savoir que vous avez per­du la partie.

Avec son pro­jet d’architecture euro­péenne, Vla­di­mir Pou­tine a sif­flé la fin de la par­tie qui a débu­té en décembre 1991. Il pose un dilemme aux Etats-Unis. S’ils acceptent sa pro­po­si­tion, ils renoncent à l’hégémonie. S’ils la refusent, ils s’exposent aux mesures de rétor­sion tech­ni­co-mili­taires annon­cées par Pou­tine qui n’en a pas pré­ci­sé la nature. Ce fai­sant, le diri­geant russe s’est enfer­mé dans son propre dilemme, car il doit réagir fer­me­ment si les Amé­ri­cains refusent d’adhérer à ses pro­po­si­tions au risque de perdre toute cré­di­bi­li­té sur la scène inter­na­tio­nale. En tant que joueur d’échec, il a pré­vu le coup d’après. Quel sera-t-il ? Per­sonne ne le sait, mais il se doit d’être dis­sua­sif pour convaincre les Etats-Unis de sa déter­mi­na­tion, sans être exces­sif pour ne pas sus­ci­ter une esca­lade qui pour­rait se révé­ler tragique.

C’est la fin d’une his­toire – l’histoire d’une nation, les Etats-Unis, qui fit rêver le monde entier mais non la fin de l’Histoire, comme le croyait Fran­cis Fukuya­ma. Le monde n’est pas uni­po­laire, comme le vou­laient les néo­con­ser­va­teurs, mais mul­ti­po­laire, comme le sou­haitent la Rus­sie, la Chine, l’Inde et bien d’autres nations. Aux diri­geants amé­ri­cains de le com­prendre et de l’accepter … Le brou­ha­ha média­tique n’est qu’une diver­sion des­ti­née à détour­ner l’attention du public, à décré­di­bi­li­ser un diri­geant russe, et à sabor­der son pro­jet en le pré­sen­tant comme l’assaillant d’une nation sans défense, et ain­si pré­ser­ver le sta­tu quo.

Emma­nuel Macron semble avoir com­pris le jeu des Amé­ri­cains. Atten­dons de voir ce que don­ne­ront ses contacts avec Vla­di­mir Pou­tine, et de quelle auto­ri­té il joui­ra auprès de ses col­lègues euro­péens dans les pro­chaines semaines en rai­son de la proxi­mi­té de l’élection pré­si­den­tielle en France. Si, à cette ini­tia­tive de la France, s’ajoute une avan­cée dans les négo­cia­tions qui se tien­dront pro­chai­ne­ment à Ber­lin entre les quatre membres du « Nor­man­dy for­mat », il est per­mis d’espérer une réso­lu­tion paci­fique de la crise, une réso­lu­tion pan-euro­péenne, sinon glo­bale. L’approche fran­çaise n’est certes pas du goût de Washing­ton, mais compte-tenu du trai­te­ment accor­dé à la France dans l’affaire AUKUS[13], cela ne devrait guère inquié­ter Paris.

[1] Démons­tra­tion a été faite que les pho­tos uti­li­sées pour démon­trer le ras­sem­ble­ment de troupes russes sont tru­quées : « A ‘Patho­ge­ne­tic’ Conflict – There is no Rus­sian Inva­sion Threat to Ukraine », 25 Jan­vier 2022.

[2] Ukraine : Inter­vie­wer Vic­to­ria Nuland ou com­ment ne rien com­prendre à la crise.

[3] Trans­pa­ren­cy Inter­na­tio­nal le classe au 117e rang en 2020 (sur 180 nations analysées).

[4] Ser­vice de mes­sa­ge­ries extrê­me­ment effi­cace qui cer­ti­fie les ordres inter­ban­caires de trans­fert de fonds.

[5] Cer­tains vont plus loin, comme le séna­teur Roger Wicker qui envi­sage l’usage d’armes nucléaires, ou Eve­lyn Far­kas, sous-secré­taire d’Etat adjointe à la Défense de 2012 à 2015, qui le laisse entendre. A ces vio­lences ver­bales, cer­tains ana­lystes russes répondent par des pro­pos tout aus­si agressifs.

[6] Fili­bus­ter.

[7] Can Europe sur­vive pain­less­ly without Rus­sian gas ? Brue­gel – Jan. 27, 2022.

[8] Mes­sage du pré­sident James Mon­roe au Congrès en 1823 dans lequel il s’oppose à toute inter­ven­tion mili­taire euro­péenne dans les Amériques.

[9] La posi­tion exté­rieure nette d’une nation repré­sente la dif­fé­rence entre son actif et son pas­sif finan­cier. Une posi­tion nette néga­tive repré­sente une dette vis-à-vis de l’étranger.

[10] “Russia’s Mili­ta­ry, once crea­ky, is modern and lethal”, 27 jan­vier 2022.

[11] “How to Retreat from Ukraine”, New York Times, Jan. 22, 2022

[12] “How to Get What We Want from Putin, by Tho­mas Gra­ham and Rajan Menon”, Poli­ti­co, Janua­ry 10, 2022

[13] Alliance tri­par­tie, Aus­tra­lie, Grande-Bre­tagne, Etats-Unis, de sep­tembre 2021 pour contrer la Chine, qui s’est sol­dé pour la France par l’annulation de son contrat de four­ni­ture de sous-marins à l’Australie d’un mon­tant de 40 mil­liards de dollars.