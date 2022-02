Par Jacques MYARD

Membre Hono­raire du Parlement

Maire de Maisons-Laffitte

Pré­sident du Cercle Nation et République

Pré­sident de l’A­ca­dé­mie du Gaullisme

Après le cala­mi­teux quin­quen­nat de Fran­çois Hol­lande, le pré­sident « nor­mal », le quin­quen­nat d’Emmanuel Macron, élu à la hus­sarde dans des cir­cons­tances qui inter­pellent, est aus­si un échec.

Lors de sa cam­pagne, il pro­met­tait aux Fran­çais un monde poli­tique nou­veau, une France dyna­mique cham­pionne, dans une mon­dia­li­sa­tion heureuse.

Élu, il impose un style de gou­ver­ne­ment éton­nant : c’est Macron-Jupi­ter, igno­rant tous les corps inter­mé­diaires et s’entourant de technocrates.

Le pre­mier éclat sur­git avec le bru­tal limo­geage du chef de l’État-Major des armées Pierre de Vil­liers qui eut le tort de défendre le bud­get des armées. Ses rela­tions avec les mili­taires demeurent exé­crables alors qu’il est le chef des armées. La démis­sion du géné­ral Lecointre le confirme.

Enfer­mé dans sa méthode de gou­ver­nance, il pro­voque les mani­fes­ta­tions monstres des « gilets jaunes » occa­sion­nées par la hausse des car­bu­rants ; mani­fes­ta­tions qui recom­mencent ces jours-ci, avec les camions de la liber­té. La vio­lence des mani­fes­tants atteint son paroxysme contre le chef de l’État le 4 décembre 2018 où, au Puy en Velay son convoi est pris pour cible.

La réforme par points des retraites, quin­tes­sence d’une réforme tech­no­cra­tique, déclenche mani­fes­ta­tions sur manifestations.

Face à la pan­dé­mie du Covid, il ter­gi­verse : le masque ne ser­vi­rait à rien ; et pour cause, les masques ont été détruits par les conseillers de F. Hol­lande deve­nus les siens.

Adepte de la mon­dia­li­sa­tion heu­reuse, Emma­nuel Macron opère un chan­ge­ment radi­cal de pied et découvre la néces­si­té pour la France de retrou­ver sa sou­ve­rai­ne­té économique.

Déci­sion bien tar­dive pour un pays qui s’enfonce dans le défi­cit com­mer­cial et la dés­in­dus­tria­li­sa­tion avec l’abandon des fleu­rons nationaux.

Il a par­ti­ci­pé acti­ve­ment – et de manière obs­cure– aubra­dage d’Alstom à l’américain Gene­ral Elec­tric (GE) en 2015 et aujourd’hui il opère un tête-à-queue et fait rache­ter très cher par EDF les tur­bines Ara­belle et le nucléaire de GE !

L’insécurité́ empire, les poli­ciers sont la cible de tirs, la peine de mort est deve­nue la règle des tra­fi­quants de drogue, nombre d’innocents perdent la vie dont des mineurs en nombre croissant.

L’immigration illé­gale, source de délin­quance, est inin­ter­rom­pue, les expul­sions qua­si inexis­tantes ; 15% des per­sonnes incar­cé­rées sont des étran­gers, les mineurs étran­gers sont sou­vent des réci­di­vistes confirmés.

En poli­tique étran­gère, il res­te­ra dans les mémoires comme celui qui cour­tise Trump, lequel le ridi­cu­lise en l’époussetant…

Pétri d’idéologie euro­péenne fédé­rale, il adresse à tous les médias euro­péens une véri­table « épître » pour pous­ser nos par­te­naires à se ral­lier à ses convic­tions : il ne récolte qu’ironie et mépris.

Macron mise tout sur l’Allemagne en l’appelant à bri­ser les tabous, elle le prend au mot, exige même que la France cède à l’Union euro­péenne son siège per­ma­nent au Conseil de sécu­ri­té́ des Nations Unies.

A ce titre, le nou­veau Chan­ce­lier Olaf Scholz pour­suit les mêmes objec­tifs que la fameuse Anne­gret Kramp-Kar­ren­bauer dite AKK, à savoir sup­plan­ter la France au Conseil de Sécu­ri­té, n’ayons aucune illusion !

Le fameux moteur fran­co-alle­mand et dénom­mé « couple fran­co-alle­mand » à Paris et sur­tout pas à Ber­lin, est une illu­sion totale d’Emmanuel Macron !

Pour cou­ron­ner le tout, les Fran­çais sont stig­ma­ti­sés par ses petites phrases à l’emporte-pièce, véri­tables flo­ri­lèges de son mépris.

Macron rabaisse la fonc­tion pré­si­den­tielle, se pré­sen­tant bras des­sus, bras des­sous avec des jeunes, torses nus, jouant les amu­seurs publics en rece­vant à l’Élysée McFly et Carlito…

Ten­ter de recon­qué­rir l’opinion publique en démul­ti­pliant les voyages sur le ter­rain tout en satu­rant les men­dias, il fait cam­pagne aux frais des contribuables !

C’est inad­mis­sible !

Emma­nuel Macron conduit la France d’échecs en échecs, il n’est plus cré­dible, c’est la rai­son pour­quoi il dif­fère le plus pos­sible l’annonce de sa candidature.

Il le sait, dès qu’il des­cen­dra de son Olympe jupi­té­rienne, il mar­che­ra vers la roche tarpéienne.