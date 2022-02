Les vérités cachées de l’énergie nucléaire

Par Arsène du Pouilloic

Il fal­lait une contre­ exper­tise sur le sujet, c’est enfin chose faite avec l’ouvrage sans conces­sion de Fabien Bou­glé, (Fabien Bou­glé, Nucléaire, les véri­tés cachées, Le Rocher) qui s’attaque fron­ta­le­ment et sans angle mort à un sujet qui aurait méri­té́ de­puis long­temps un ouvrage comme celui­ ci, tant ses consé­quences sont impor­tantes, si­ non vitales, sur la place de la France en Europe et dans le Monde.

L’auteur dans une métho­do­lo­gie impec­cable qui com­pense le style, s’emploie à démon­ter, source après source, nombre de fausses véri­tés sur le nucléaire, qui tiennent sou­vent davan­tage de l’idéologie que du prag­ma­tisme. L’effort réa­li­sé́ pour retra­cer l’historique de cha­cun de ces sujets pour l’ancrer dans le temps est no- table. Il n’élude aucune ques­tion, sur­tout pas celle de la dan­ge­ro­si­té́ des déchets et des catas­trophes nucléaires, dont il dresse un bilan objec­tif. Les consé­quences actuelles et futures de la baisse du nucléaire sur l’emploi, l’indépendance de la France, et sur les fac­tures éner­gé­tiques impres­sionnent. L’auteur, en par­ti­cu­lier, confirme l’importance du risque de cou­pures d’électricitéś à grande échelle.

Après ces consi­dé­ra­tions dont on entend par­ler de plus en plus et depuis quelques mois déjà, mais qui sont néces­saires dans un livre qui se veut com­plet sur la ques­tion, Fabien Bou­glé aborde ce qui consti­tue selon nous le cœur de ce livre : le com­bat poli­tique, idéo­lo- gique et diplo­ma­tique autour de la ques­tion éner­gé­tique en géné­ral, et nucléaires en par­ti­cu­lier. Tra­hi­sons poli­tiques, idéo­lo­gisme aveugle ou clien­té­lisme, rôle des lob­bys et des ONG, l’auteur démontre à quel point les luttes d’influences peuvent ame­ner des diri­geants à faire des choix contraires, non seule­ment aux inté­rêts de leur pays, mais aus­si à toute rai­son objective.

L’enquête de Bou­glé démontre en- fin que l’Allemagne a choi­si le nucléaires comme objet de sa guerre éco­no­mique contre la France. En lien depuis des années avec des ONG envi­ron­ne­men­ta­listes anti- nucléaire et pro éoliennes, notre voi­sin s’échine à déni­grer notre indus­trie nucléaire sur notre sol mais éga­le­ment à Bruxelles. Une armée de lob­byistes alle­mands tra­vaille auprès de la Com­mis­sion euro­péenne pour empê­cher que le nucléaire fran­çais n’intègre la liste des acti­vi­tés consi­dé­rées comme vertes en rai­son de son carac­tère décar­bo­né et sus­cep­tible de rece­voir d’importants finan­ce­ments euro­péens – ce qui semble tou­te­fois être en passe d’échouer, la Com­mis­sion ayant récem­ment dévoi­lé un pro­jet de label vert pour le nucléaire comme acti­vi­té contri­buant à la réduc­tion des gaz à effet de serre. Dans la conti­nui­té de son ouvrage remar­qué sur les éoliennes1, Fabien Bou­glé joue son rôle d’expert et de lan­ceur d’alerte. Ce livre était nécessaire.

1 Éoliennes, la face noire de la tran­si­tion éco­lo­gique, Le Rocher