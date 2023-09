Sur l’Ukraine, Luc Ferry, à l’inverse de Manuel Valls, règle leur compte aux « élites européennes »

Commentaire – Il se trouvera bien quelques lecteurs pour nous remontrer que Luc Ferry professe bon nombre d’idées que nous détestons. Mais on nous fera la grâce de croire que savons bien cela. Raison de plus, d’ailleurs pour trouver intéressante et significative l’analyse qu’il livre au fil de cet article paru dans Le Figaro de ce matin. Et nous ne pouvons que l’approuver lorsqu’il règle leur compte aux « élites européennes et américaines » dans l’affaire ukrainienne. Avec une vigueur et même une forme de radicalité plutôt en dissidence avec ce que la doxa dominante serine à l’opinion française, notamment, via les médias « mainstream » indissolublement liés aux délices et aux sortilèges sonnants et trébuchants des « puissances » d’Argent. Quant à son pronostic sur les conditions auxquelles s’achèvera un jour le conflit en cours, nous lui en laissons la responsabilité. D’ores et déjà, il nous paraît assez sûr que Poutine aura réussi à renverser la table de l’ordre mondial d’avant cette guerre, sous hégémonie exclusive des Etats-Unis d’Amérique. Un « ordre » d’ailleurs auquel l’U.E. s’était intégralement soumise, ce qui amoindrit aujourd’hui ses perspectives de survie, du moins sous sa forme actuelle. JSF

