LA FRANCE ET LE CONFLIT UKRAINIEN (I)

MACRON « CHEF DE GUERRE » : L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE CONFISQUÉE ?

Pou­tine va-t-il offrir à Macron sa réélec­tion sur un pla­teau ? La ques­tion pour­rait sem­bler incon­grue, voire incon­ve­nante à l’heure où les forces russes pour­suivent leur pro­gres­sion en Ukraine. Tou­te­fois, même si le diri­geant russe n’a évi­dem­ment pas pris en consi­dé­ra­tion ce cri­tère pour déclen­cher ses opé­ra­tions mili­taires, les pre­miers son­dages post-offen­sive le montrent, l’hôte du Krem­lin est aujourd’hui le meilleur allié poli­tique de celui de l’Élysée. Ses adver­saires se plai­gnaient de son refus d’entrer en cam­pagne : c’est désor­mais chose faite. Il est deve­nu can­di­dat à temps plein dans la nuit du 23 au 24 février.

En pre­nant le relai du covid, dont les effets sur l’opinion com­men­çaient à s’essouffler, l’invasion de l’Ukraine per­met à Macron de conti­nuer à gou­ver­ner par la peur. Et de pour­suivre, à un rythme sou­te­nu, cette fois jus­ti­fiés par une vraie guerre, ses fameux conseils de défense dont il avait enta­mé la tenue pour sou­te­nir la guerre, méta­pho­rique elle, contre la pan­dé­mie. Mani­fes­te­ment, les Fran­çais n’en sont pas las­sés. Non, notre ques­tion ini­tiale n’a rien d’inconvenant, tout sim­ple­ment parce que le choix du diri­geant d’une puis­sance nucléaire membre per­ma­nent du Conseil de sécu­ri­té de l’ONU n’a rien d’anecdotique. C’est ce que n’ignorent pas les autres can­di­dats à l’élection pré­si­den­tielle. C’est ce que Macron sait par-des­sus tout, qui mul­ti­plie les ini­tia­tives en tant que Pré­sident de la Répu­blique afin d’être can­di­dat à plein temps, même lorsqu’il dort, serait-on ten­té de dire. Conseils de défense jusqu’à plus soif, mes­sage aux armées, ini­tia­tives « euro­péennes », débat au Par­le­ment en pré­sence du pre­mier ministre, jusqu’à cette appa­ri­tion minu­tée à l’inauguration, same­di, du Salon de l’agriculture, comme si, en res­tant un peu plus long­temps, il aurait pris le risque d’une inver­sion de l’orbite ter­restre : Macron fait tout pour convaincre des Fran­çais, puisque la guerre est « sur notre sol » — nous y revien­drons — du carac­tère indis­pen­sable à la paix euro­péenne et mon­diale de sa pré­sence à la tête de l’Etat, avec pour objec­tif de confis­quer l’élection présidentielle.

MACRON-POUTINE : LE MALENTENDU INITIAL

Nous ne ferons pas de psy­cho­lo­gie de café du com­merce. Et condam­nons ceux qui croient avoir tenu des pro­pos défi­ni­tifs en qua­li­fiant Biden de « gâteux » ou Pou­tine de « psy­cho­pathe » ou de « para­noïaque ». Tout cela n’est pas à la hau­teur de l’enjeu. Il faut tou­te­fois prendre en consi­dé­ra­tion l’immaturité, au sens poli­tique, du chef de l’Etat, qui n’est aus­si bon, du moins n’est autant lui-même, que lorsqu’il peut sur­jouer son per­son­nage. Après l’affaire Pierre de Vil­liers, tout le monde, les mili­taires en pre­mier, avaient sou­ri en le voyant paraître dégui­sé en sol­dat, comme un enfant qui aurait revê­tu sa pano­plie décou­verte au pied du sapin de Noël. Aujourd’hui, sou­hai­tons que le peuple fran­çais n’ait pas à éprou­ver la mise en garde de l’Ecclésiaste : « Mal­heur à toi, terre dont le roi est un enfant »… Car Pou­tine lui donne aujourd’hui l’occasion de jouer, et de sur­jouer le chef de guerre et il ne s’en prive pas. Il s’en prive d’autant moins qu’il a une revanche à prendre sur le maître du Krem­lin pour faire oublier son humi­lia­tion, non pas tant comme pré­sident de la Répu­blique fran­çaise que comme pré­sident du Conseil de l’Union euro­péenne, mais c’est le prin­ci­pal à ses yeux. Car c’est là que sur­git le mal­en­ten­du. Macron consi­dère comme essen­tiel ce qui n’est que secon­daire, voire qu’anecdotique aux yeux de Pou­tine ; ç’est inves­ti de la dimen­sion de pré­sident du Conseil de l’UE — une fonc­tion sans consis­tance, ce que sait fort bien Pou­tine — qu’il s’est pré­sen­té à Pou­tine, quand celui-ci ne recon­naît pour pairs que des chefs d’Etat, comme lui. Or celui qui est venu le visi­ter, et qu’il a accueilli si froi­de­ment, ce n’était ni le suc­ces­seur du roi de France Hen­ri Ier, qui épou­sa en 1051 la prin­cesse de la Rus’ Anne de Kiev ; ni le suc­ces­seur du jeune Louis XV rece­vant en 1717 Pierre le Grand à Ver­sailles ; ni même celui de Napo­léon tes­tant en 1812 la Rus­sie jusqu’à Mos­cou ; ni, enfin, celui du géné­ral de Gaulle, lequel n’omettait jamais de rap­pe­ler qu’à ses yeux, par-delà l’empire com­mu­niste (et sa dimen­sion idéo­lo­gique), conti­nuait d’exister la Rus­sie qu’il per­sis­tait à appe­ler ain­si à Mos­cou, devant les diri­geants sovié­tiques eux-mêmes. Non, celui que Pou­tine a accueilli n’était que le secré­taire pour six mois de l’agenda euro­péen, c’est-à-dire rien, ou presque. Et il le lui signifia.

LE PETIT TÉLÉGRAPHISTE DE WASHINGTON

Macron ne l’a pas com­pris et nous ne sau­rions nous en réjouir, même si nous n’en avons pas été éton­né. Mais que pou­vait faire Pou­tine du repré­sen­tant en titre d’une ins­ti­tu­tion qui, à la fois, est inféo­dée à une alliance atlan­tique qui le désigne comme enne­mi congé­ni­tal, et n’est pas elle-même une puis­sance sou­ve­raine ? Car l’immaturité (poli­tique) de Macron s’exprime dans cette volon­té expli­cite de prendre son « rêve euro­péen » — le mot est de lui — pour la réa­li­té, ce qui le rend prêt à aban­don­ner une sou­ve­rai­ne­té réelle, même si elle est à res­tau­rer, celle de la France, pour une sou­ve­rai­ne­té fan­tas­mée, celle d’une Europe qui n’est, pour­tant, jamais aus­si unie, puis­sante et « sou­ve­raine » que lorsqu’elle se sou­met aux Amé­ri­cains. On l’a vu à la fin du siècle der­nier, lorsque, à la demande des Etats-Unis et de l’Allemagne, elle a agres­sé la You­go­sla­vie dans le cadre de l’OTAN. Sa média­tion ne pou­vait réus­sir, pour la simple rai­son que Macron, contrai­re­ment au géné­ral de Gaulle, n’avait aucune voie ori­gi­nale à pro­po­ser à Pou­tine. Du reste, qu’est-ce que Macron, humi­liant à la fois la France et l’Europe, et oubliant les accords de Minsk par­rai­nés par la France et l’Allemagne mais que l’Ukraine n’a jamais res­pec­tés, qu’est-ce que Macron, donc, pro­po­sa à Pou­tine ? De ren­con­trer Biden ! Il met­tait ain­si hors-jeu et la France et l’ « Europe ». Oui, Macron avait dis­cré­di­té aux yeux de Pou­tine la diplo­ma­tie fran­çaise, ain­si fon­due dans une diplo­ma­tie euro­péenne inexis­tante, puisqu’elle reve­nait à faire du « pré­sident du Conseil de l’Union euro­péenne » le petit télé­gra­phiste de Washington.

« QUOI QU’IL EN COÛTE »

La seule chose que nous ayons à craindre, en poli­tique inté­rieure fran­çaise, c’est que Macron n’applique le « quoi qu’il en coûte » à sa propre réélec­tion, non seule­ment en termes diplo­ma­tiques et mili­taires, mais aus­si en termes éco­no­miques. Et notre crainte est confir­mée lorsqu’on entend les pro­pos imbé­ciles tenus le 1er mars par le ministre Bru­no Le Maire qui, évo­quant les sanc­tions éco­no­miques et finan­cières contre la Rus­sie prises par l’Europe, pro­clame : « Nous allons pro­vo­quer l’effondrement de l’économie russe. » Pro­pos qui rap­pellent fâcheu­se­ment ceux du secré­taire d’E­tat de George Bush père, James Baker, qui avait pro­mis, en son temps, que les Amé­ri­cains allaient rame­ner les Ira­kiens « à l’âge de pierre ». Mais on le sait, le « camp occi­den­tal » peut tout se per­mettre, notam­ment pié­ti­ner ses sacro-saintes valeurs, puisqu’il incarne le camp du Bien. Il peut même, au pas­sage, se tirer une balle dans le pied car, cha­cun le sait, ces sanc­tions ne sau­ront pas sans réper­cus­sion à court et à moyen terme sur nos propres éco­no­mies… Mais le second tour de l’élection pré­si­den­tielle est dans moins de deux mois et le Gou­ver­ne­ment compte bien conti­nuer de sor­tir le ché­quier jusqu’aux légis­la­tives, pour adou­cir (pro­vi­soi­re­ment) la dou­lou­reuse que les Fran­çais auront, de toute façon, à payer un jour ou l’autre. D’ici là, le can­di­dat « chef de guerre-pré­sident de l’UE » aura assu­ré sa réélec­tion, en jouant sur sa légi­ti­mi­té ins­ti­tu­tion­nelle, une peur métho­di­que­ment entre­te­nue fai­sant accep­ter aux Fran­çais la confis­ca­tion de l’élection pré­si­den­tielle. La peur, encore la peur, tou­jours la peur…

(à suivre)