Par Michel Servion

Le 20 mars 2022 sera la jour­née inter­na­tio­nale de la fran­co­pho­nie. Des dizaines de mani­fes­ta­tions y seront coor­don­nées sous l’égide de l’Organisation Inter­na­tio­nale de la Fran­co­pho­nie et sur le thème géné­ral de « Femmes fran­co­phones, femmes rési­lientes ». Les mani­fes­ta­tions s’étendront sur une semaine entière sous des inti­tu­lés divers « mara­thon de la lec­ture dans cinq conti­nents » ; « Proust et la musique » ; Nantes en fran­co­pho­nie » … tous les pays du monde sont concer­nés grâce au maillage des ins­ti­tu­tions de la fran­co­pho­nie notam­ment les Alliances Fran­çaises ou des fédé­ra­tions comme celle des pro­fes­seurs de Fran­çais qui per­met de tou­cher un immense public sco­laire. Les asso­cia­tions jouent éga­le­ment un rôle impor­tant dans la mobilisation

En France même nous retien­drons la marche du Pan­théon, qui se dérou­le­ra le 20 mars à 14 heures place du Pan­théon sur le thème « pour le fran­çais, la Fran­co­pho­nie et la diver­si­té lin­guis­tique et cultu­relle de l’Europe » à l’initiative d’Albert salon, secré­taire géné­ral du Haut Conseil Inter­na­tio­nal de la Fran­co­pho­nie avec le sou­tien d’un col­lec­tif d’associations par­mi les­quelles Ave­nir de la Langue Fran­çaise que pré­side Cathe­rine Dis­tin­guin, COURRIEL (G. Gas­taud), Paris Qué­bec (B. Emont) ou encore Défense de la Langue Fran­çais, le pôle fran­co­pho­nie du Car­re­four des Acteurs Sociaux

Le com­bat pour la langue fran­çaise, pour les Fran­çais du moins ne doit pas cacher la pri­mau­té de la fran­co­phi­lie, laquelle déborde la fran­co­pho­nie en englo­bant des régions non fran­co­phones. Sans fran­co­phi­lie quel sera la per­cep­tion de la fran­co­pho­nie en Alsace sinon celle d’une langue … étran­gère. Il ne faut pas confondre Fran­çois 1er, res­pec­tueux des langues d’usage dans l’édit de Vil­lers Cot­te­rêts et l’abbé Gré­goire, l’éradicateur jaco­bin des langues régio­nales. Une autre approche s’impose hors de France pour les popu­la­tions fran­co­phones dont l’identité est fon­da­men­ta­le­ment liée à la langue, sin­gu­liè­re­ment au Qué­bec, mais aus­si dans les can­tons romands. Autre approche encore dans l’immense « fran­co­sphère » de langue mater­nelle non fran­çaise ou le fran­çais, certes enté sur une his­toire com­mune par­fois qua­dri cen­te­naire, trouve sa légi­ti­mi­té dans une culture com­mune et sur­tout dans la l’intégration d’un espace pla­né­taire de soli­da­ri­té cultu­relle et même politique.

La marche du Pan­théon mar­que­ra une volon­té mili­tante. Allons y défendre et illus­trer la langue fran­çaise ! Mais sur­tout allons y pour affir­mer que la langue fran­çaise n’est pas seule­ment la langue de la Répu­blique ; pas seule­ment la langue des Fran­çais mais la langue d’un espace mon­dial qui, mieux ins­pi­ré idéo­lo­gi­que­ment, pour­rait être un véri­table espace civi­li­sa­tion­nel, débar­ras­sé tout à la fois des ses deux per­ver­sions idéo­lo­giques : le jaco­bi­nisme natio­na­li­taire à l’échelle de la France ; la conta­mi­na­tion cos­mo­po­lite et woke dans les cer­veaux à l’échelle de la planète.